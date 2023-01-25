Motorola 5 yeni akıllı telefonunu duyurdu: G13, G23, G53, G73 ve E13

Tam Boyutta Gör Bir zamanların telefon devi Motorola, Lenovo markası altında giriş ve orta seviye Android telefonları ile pazarda ufak bir kitleye hitap ediyor. Bu kitle için üretilen moto G ve moto E serisi, 2023 için yeni modeller ile güncellendi. İşte karşınızda Motorola’nın yeni akıllı telefonları:

Galaxy Watch 5 serisi için Golf Edition modelleri çıktı 1 gün önce eklendi

moto g13

Tam Boyutta Gör Bütçe dostu giriş telefonu Motorola moto g13; MediaTek Helio G85 çip setinden ve 4GB RAM’den gücünü alıyor. 128GB depolama alanına sahip olan cihaz, 512GB’a kadar microSD kart destekliyor. Ayrıca cihazda 5000mAh bir bataryaya, 10W kablolu şarja ve 6.5 inç 90Hz HD+ ekrana yer verilmiş. Cihazın kamera sistemini ise 50MP ana sensör, 2MP makro sensör, 2MP derinlik sensörü ve 8MP ön kamera sensörü oluşturuyor. 3.5mm kulaklık girişine sahip cihazda güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne de yer verilmiş.

moto g23

Tam Boyutta Gör G23, tıpkı G13’te olduğu gibi 6.5 inçlik 90Hz HD+ ekrana sahip. MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alan cihaz 8GB’a kadar RAM seçeneği sunuyor. 128GB depolamaya sahip olan ve 512GB’a kadar microSD kart desteği sunan cihaz, g13 ile aynı kamera sistemine sahip ancak ön kamerada kullanılan sensör 16MP ile değiştirilmiş. 3.5mm kulaklık girişine, güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne ve 5000mAh bataryaya sahip olan cihaz, 30W hızlı şarj desteği ile geliyor.

moto g53

Tam Boyutta Gör moto g53, g13 ve g23 gibi 6.5 inçlik HD+ ekrana sahip ancak Motorola, g53’te kullanılan ekranın yenileme hızını 120Hz’e çıkarmış. Qualcomm Snapdragon 480 Plus yonga setinden ve 4GB RAM’den güç alan cihaz, 128GB depolama ve 1TB’a kadar microSD desteğine sahip. Cihazın kamera sistemini ise 50MP ana sensör, 8MP geniş açı sensörü ve 16MP ön kamera sensörü oluşturuyor. 5000mAh batarya ile beslenen cihaz 10W’a kadar şarj desteği, 3.5mm kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre parmak izi sensörü sunuyor.



moto g73

Tam Boyutta Gör moto g73, Motorola’nın yeni telefonları arasında en üst seviyeye konumlandırılmış durumda. 6.5 inç FHD+ 120Hz LCD ekrana sahip olan cihaza MediaTek Dimensity 930 ve 8GB RAM eşlik ediyor. 256GB depolama alanına sahip cihaz, 1TB’a kadar microSD kart desteği de sunuyor. Cihazın kamera sisteminin ise moto g53 ile aynı olmasına karar kılınmış. 5000mAh bataryaya ve 30W hızlı şarj desteğine sahip cihaz, diğer modeller gibi 3.5mm kulaklık girişine ve güç tuşuna entegre parmak izi sensörüne sahip.

moto e13

Tam Boyutta Gör Motorola, G serisi için tanıttığı birçok cihaz ile beraber E serisinden de bir ürününü güncelledi. Moto e13 isimli cihaz, 6.5 inç HD+ 60Hz ekrana sahip cihazda Unisoc T606 işlem birimine ve 2/4GB RAM’e yer verilmiş. 64GB depolama alanına saip cihaz, microSD girişine de sahip. Ürün, moto g serisindeki birçok ürün gibi 5000mAh bataryaya ve 10W hızlı şarj desteğine sahip. 13MP arka ve ön kameraya sahip olan cihaz Android 13 (Go Edition) işletim sisteminden gücünü alan ilk akıllı telefonlardan biri olacak ve önümüzdeki haftalarda Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinde 120 Euro fiyat etiketi ile çıkış yapacak.

Motorola’nın G serisinde tanıttığı akıllı telefonlar ise Android 13 tabanlı My UX işletim sisteminden gücünü alacak ancak cihazların ne kadar süre güncelleme alacağı açıklanmadı. Avrupa pazarında çok yakında satışa sunulacak cihazlar için ise herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.