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ASUS, ZenFone 5 ailesiyle MWC 2018'de sahnede olacak

ASUS, ZenFone 5 ailesini 27 Şubat günü MWC 2018'de tanıtacağına dair bir tanıtım görseli paylaştı. ASUS'un her bütçeye uygun akıllı telefon modelleriyle sahnede olması bekleniyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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ASUS, ZenFone 5 ailesiyle MWC 2018'de sahnede olacak
MWC 2018'e (Mobil Dünya Kongresi) bir aydan az bir süre kalmışken şimdi de Tayvanlı üretici ASUS, ZenFone 5 serisini duyuracağını açıkladı. ASUS tarafından yayınlanan tanıtım görselinde “BACKTO5” etiketiyle ZenFone 5 ailesi vurgulanıyor. Ayrıca davetiyede yer alan "We love photo" sloganıyla ZenFone 5 serisinin kamera yeteneklerine de dikkat çekiliyor. 
27 Şubat günü tanıtılacak olan telefonla ilgili şirket tarafından herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Oldukça heyecanlı geçecek fuarda 2018 yılının amiral gemisi telefonları tanıtılacak ve ASUS da sahnedeki yerini alacak. 
ASUS, ZenFone 5 ailesiyle MWC 2018'de sahnede olacak
ASUS hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl, ZenFone 4 ailesini Roma'da gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle tüm dünyaya duyurmuştu. ZenFone 4 ailesi ZenFone 4, ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Max Pro, ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro'dan oluşan oldukça kalabalık bir aileydi. ZenFone 5 serisinin ise kaç telefondan oluşan bir aile olduğunu 27 Şubat 2018'de hep birlikte göreceğiz. 
2018 yılının ilk yarısının en iyi amiral gemisi telefonlarının tanıtılacağı fuarda DonanımHaber ekibi olarak en ön sıralarda yerimizi alacağız ve fuar kapsamında tanıtılacak olan tüm ürün ve teknolojiler DonanımHaber farkıyla ekranlarınızda olacak.  

https://phoneradar.com/asus-confirms-presence-mwc-2018-might-unveil-zenfone-5-series-february-27th/ Yorum Yaz
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Zenfone aile değil mübarek aşiret :)))
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Paetzold 1 yıl
Bunlarda basladi hadi bakalim.
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WarSaw 1 yıl
yaw asus bi yürü git ya sen önce insan fiyata telefon yapmasını öğren

(bknz zenfone 4 fiyatları)
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Crauls 1 yıl
aynı samsung gıbı hatta dahada kotu bır arayuzlerı var ve telefonla bırlıkte ıvır zıvır bır ton uygulama falan yukluyorlar.f-p acısından kotuler dıyemem fakat yazılımcılarının bıraz daha ıyı ısler cıkartması gerek artık.Laptoplarındakı kullanıcı memnunıyetı telefonlarında pek yok bence.
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Logic_Man 1 yıl
Pazarlama birimi iyi çalışmıyor. En iyi telefonu bile üretseler brişey değişmez. Hala 2. nesil zenfone'lar piyasada. Önce piyasadaki eski zenfone modellerinin çöplüğünden kurtulmalılar. Max, pro, zoom, laser derken alacak olanda vazgeçiyor zaten.
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Greylights 1 yıl
ne ara 5'e çıktılar bunlar? ayrıca 5 zaten yok muydu?
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MS4343 1 yıl
Asus,dönüp dolaşıp aynı isimlendirmeleri yapıyor...Zenfone 5 zaten yok muydu?
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crusht 1 yıl
MS4343

Asus,dönüp dolaşıp aynı isimlendirmeleri yapıyor...Zenfone 5 zaten yok muydu?

Vardı. Sanırım o yüzden sloganları BACKTO5, yani 5'e geri dönüş.

Zenfone 3 Zoom gibi pili olan modern işlemcili Oreolu yaparlarsa yurtdışından alırım büyük ihtimalle. TC de çok pahalı.
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Eeltorm 1 yıl
Yazılımları kötü, güncellemeleri kötü Asus kullanıyorum yıllardır daha da kullanmam.
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zolzauza 1 yıl en beğenilen
Zenfone aile değil mübarek aşiret :)))
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