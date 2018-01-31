ASUS, ZenFone 5 ailesiyle MWC 2018'de sahnede olacak

MWC 2018'e (Mobil Dünya Kongresi) bir aydan az bir süre kalmışken şimdi de Tayvanlı üretici ASUS, ZenFone 5 serisini duyuracağını açıkladı. ASUS tarafından yayınlanan tanıtım görselinde “BACKTO5” etiketiyle ZenFone 5 ailesi vurgulanıyor. Ayrıca davetiyede yer alan "We love photo" sloganıyla ZenFone 5 serisinin kamera yeteneklerine de dikkat çekiliyor.

27 Şubat günü tanıtılacak olan telefonla ilgili şirket tarafından herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Oldukça heyecanlı geçecek fuarda 2018 yılının amiral gemisi telefonları tanıtılacak ve ASUS da sahnedeki yerini alacak.

ASUS hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl, ZenFone 4 ailesini Roma'da gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle tüm dünyaya duyurmuştu. ZenFone 4 ailesi ZenFone 4, ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Max, ZenFone 4 Max Pro, ZenFone 4 Selfie ve ZenFone 4 Selfie Pro'dan oluşan oldukça kalabalık bir aileydi. ZenFone 5 serisinin ise kaç telefondan oluşan bir aile olduğunu 27 Şubat 2018'de hep birlikte göreceğiz.

2018 yılının ilk yarısının en iyi amiral gemisi telefonlarının tanıtılacağı fuarda DonanımHaber ekibi olarak en ön sıralarda yerimizi alacağız ve fuar kapsamında tanıtılacak olan tüm ürün ve teknolojiler DonanımHaber farkıyla ekranlarınızda olacak.

https://phoneradar.com/asus-confirms-presence-mwc-2018-might-unveil-zenfone-5-series-february-27th/