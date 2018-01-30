Vivo Xplay 7 modeli 10GB RAM ile gelebilir

Akıllı telefonlarda bugün en fazla 8GB RAM seviyesini görüyoruz. 4GB ve 6GB kapasiteler daha çok kabul görürken zaman zaman daha çok pazarlama amaçlı 8GB RAM barındıran telefonlar da piyasaya çıkıyor. Şimdi ise 10GB seviyeler söz konusu.

CES 2018 fuarında dünyanın ilk ekrana entegre parmak izi okuyucusuna sahip akıllı telefonunu tanıtan Vivo, bir ilke daha imza atmak üzere. Sektörün ilk 10GB RAM kapasiteli telefonu Vivo’dan gelebilir.

Vivo XPlay 7 özellikleri

Firmanın amiral gemi telefonlarını barındıran XPlay serisi bu yılın en ses getiren üyesine imza atmak üzere. Vivo XPlay 7 modeli iddialar doğruysa amiral gemi seviyesini daha da yukarı çekecek.

Aslında ekrana entegre parmak izi okuyucusunu ilk olarak Vivo XPlay 7 modelinin kullanacağı iddia edilmişti. Muhtemelen nabız yoklama niyetiyle bu ünvanı X20 Plus aldı. Amiral gemisi ise sonraya kaldı.

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Modelin ekranı da oldukça ilginç. Apple ile Samsung’un uygulamayı düşündüğü ve üst kısımdaki bileşenleri yuvaların içerisine yerleştiren tasarım şekli bu modelde karşımıza çıkıyor. Ekrana entegre parmak izi okuyucusunu da katınca yüzde 93 civarında ekran-kasa oranı elde ediliyor. Yani aslında çerçevesiz tasarım tanımının en iyi oturduğu model diyebiliriz.

10GB RAM yanında telefonun 256GB ve 512GB depolama kapasitesi barındırdığı görülüyor. 256GB depolama kapasitesi hali hazırda bulunabiliyor ancak 512GB kapasite sadece Samsung tarafından üretiliyor ve henüz üretime başladı. Bu bakımdan 512GB kapasite sonraki bir dönemde karşımıza çıkabilir.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan arka çift kameranın 4x optik yakınlaştırma yapabildiğinden bahsediliyor. Akıllı telefon kameraları açısından önemli bir ilerleme olarak görebiliriz. Ayrıca ön kamerada gelişmiş Face Unlock 2.0 yüz tanıma özelliği de mevcut. Modelde Snapdragon 845 yonga setinin kullanılacağını da belirtelim.

İddialara bakılırsa daha önce görmediğimiz yeniliklerle donatılmış bir amiral gemisi bizi bekliyor. Vivo XPlay 7 modelinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsiz.