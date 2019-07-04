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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme

ASUS'un taşınabilir yapısı ve buna karşılık sunduğu donanımla aynı zamanda %97 ekran/gövde oranıyla oldukça iddialı duran ultrabook modeli Zenbook S13'e tüm detaylarıyla yakından bakıyoruz.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Tunahan
Editör
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ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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DonanımHaber’den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Asus’un ZenBook S13’üne yakından bakacağız.

ZenBook S13, kutusundan çıktığı andan itibaren şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Taşınabilirlik ve performansı bir arada isteyen kullanıcılara hitap eden S13, 13.9 inçlik LED, IPS, Full HD çözünürlüklü ekran, 8. nesil Intel Core i7-8565U işlemci, Nvidia GeForce MX150 ekran kartı, 16 GB sistem belleği ve 1 TB PCIe SSD depolama birimiyle birlikte geliyor.

ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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Sadece 1.1 kg ağırlığında olan ve %97 gibi oldukça iddialı bir ekran/gövde oranına sahip olan ultrabook’un yan çerçeveleri oldukça ince. Yalnızca üst kısımda kameranın olduğu bölmede bu çerçevenin biraz kalınlaştığını görüyoruz. Bu kamera yerleşiminin, çentikli telefonlarda görmeye alışık olduğumuz düzenin tam tersi bir şekle sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ultrabook’u kapalı konuma getirdiğiniz zaman kamera çıkıntısı, tekrar açık konuma getirmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir çentik görevi de görüyor ve kapalı konumdayken de sırıtmıyor.

ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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Giriş çıkış portlarına baktığımız zaman 3 adet USB 3.1 Gen 2 portu bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan iki tanesi Type-C formunda diğeriyse Type-A formunda. Bunlara ek olarak bir adet Micro SD kart okuyucu ve bir de 3.5mm jak girişi mevcut. Şayet bu girişler bana yetmez derseniz kutu içeriğinde gelen çoğaltıcı aparat işinizi görecektir. Type-C üzerinden bağlanan bu aparatta birer adet Type-C ve Type-A olmak üzere USB portları bulunurken bir de HDMI bağlantı noktası konumlandırılmış. Ürün beraberinde böyle bir aparatın geliyor olması güzel. Ancak keşke masa başında çalışacağımız zamanlar düşünülerek bu aparatta bir de ethernet portu yer alsaydı diye düşünmedim değil. ZenBook S13 ihtiyaç duyduğu gücü Type-C portu üzerinden sağlıyor. 50Wh’lik pili besleyen adaptör de cihazın kendisi gibi oldukça taşınabilir boyutlarda. 15 saate kadar batarya performansı vadeden S13’ün pili 49 dakikada %60 şarj olabiliyor.
ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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ZenBook S13’ün tasarımı şık olduğu kadar akıllıca dizayn edilmiş. Açık konuma getirdiğiniz anda monitörün alt kısmı kasayı havada tutacak bir şekle bürünüyor. ASUS’un ErgoLift ismini verdiği ve pek çok ZenBook modelinde tercih ettiği bu düzen sayesinde alt kısmın yüzeyle teması önlenirken hava tahliyesine de katkı sağlanmış. Klavyenin daha dik konuma gelmesi de kullanımını kolaylaştırıyor. Ayrıca ekran çerçevesinin en kalın kısmı olan alt taraf, kasanın yükselmesiyle bir parça gizlenerek çerçevenin her köşede aynı incelikteymiş gibi görünmesi sağlanmış.

ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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Çerçeve kadar ekran da dikkat çekici. 400 nit maksimum parlaklık seviyesine sahip olan ekran, ben buradayım dercesine kendisini hissettiriyor. Özellikle video işleriyle uğraşırken veya film izlerken parlaklık seviyesinin faydasını görebilirsiniz. Ancak yine de es geçilmemesi gereken bir durum var. O da ekranın yüzeyi. Taşınabilirliğiyle ön planda olan bir model olduğunu göz önüne alarak her yerde kullanmak isteyebileceğiniz bu ultrabook, mat bir ekran yüzeyine sahip olmadığı için özellikle güneş gibi bir ışık kaynağına maruz kalıyorsanız yüzeyinde yapacağı yansımayla işinizi zorlaştırabilir.

ASUS ZenBook S13’ü özel hissettiren bazı küçük tasarımsal detaylar var. Klavye kısmındaki çaprazlama traşlanmış yüzey gibi. Gri rengin hakim olduğu cihazın ön kapağında gümüş tarzı parlak bir yüzey tercih edilmiş. Mat tasarımları seven biri olarak bu parlaklık düzeyini biraz fazla bulduğumu söyleyebilirim.

ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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Klavye ince profilli yapısına karşın beklentinin üzerinde bir derinlik hissi veriyor. Tuş takımında turuncu rengin tercih edildiği klavye aynı zamanda beyaz arka aydınlatmaya sahip. Touchpad alanı belki de tasarımın tek problemli noktası. Bunun nedeniyse parmak izi okuyucunun konumlandırıldığı yer. Parmak izi okuyucusunu buraya alarak touchpad alanından feragat etmektense sağ üst köşe gibi farklı bir noktaya konulsa daha iyi olabilirmiş.
ZenBook S13’te ses konusu üzerine de ayrıca çalışılmış. ASUS’un Golden Ear adını verdiği takım, ses ve müzik dünyasında ortaya koyduğu ürünlerle adından söz ettiren Harman Kardon’la yaptığı iş birliği sonucunda ortaya koydukları SonicMaster Premium ses teknolojisine S13’te yer vermişler. Stereo hoparlör dizilimi ve ErgoLift açılır düzen sayesinde ultrabook’un alt kısmıyla yüzey arasında oluşan boşluk, sesin kullanıcıya çok daha net ve kaliteli ulaşmasını sağlıyor.

ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
Tam Boyutta Gör


Böylesi küçük bir kasaya, pek alışık olmadığımız şekilde Nvidia GeForce MX150 gibi harici bir ekran kartı ve Intel Core i7-8565U gibi bir işlemci konulması haliyle sistemin yük altındaki performans ve sıcaklık durumu hakkında bir merak uyandırıyor. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki ZenBook S13’ten bir oyun sistemi performansı beklememek gerekir. Evet bazı oyunları oynatma konusunda beklentilerinizi karşılayabilir ama daha çok sürekli seyahat eden ve yolda ses, fotoğraf, video düzenlemeleri yapabilmek için taşınabilir bir cihaz arayanlar için ideal bir çözüm olabilir.

ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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Örneğin PUBG oyunuyla yaptığımız denemeler bize gösterdi ki sistemin yoğun yük altına girmesi böylesi küçük bir kasada kullanıcı için sıkıntılı bir durum. Öyle ki donanımların sıcaklık değerlerinin artışını çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Hatta bir noktadan sonra klavyeye koyduğunuz parmaklarınız, sıcak su dolu bir bardağı tutarmışçasına sıcaktan etkilenmeye başlıyor. Ayrıca sıcaklık değerlerine bağlı olarak donanımların tam yük altındaki performansı da bu durumdan etkileniyor ve görüntüde atlamalar meydana geliyor. Ancak dediğimiz gibi. S13 daha çok, taşınabilirlik arayan ve düzenleme işleri yapan kullanıcıları hedef alıyor. Dell XPS 13 ve Huawei MateBook X Pro gibi benzer türdeki rakipleriyle kıyaslandığında da genel sistem performansı olarak oldukça iddialı bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik fiyatlandırma konusunda da başa baş gittiği rakiplerine oranla daha uygun.

ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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Yıllardır donanım teknolojilerinin bulunduğu neredeyse her alanda ürünler geliştiren ve bunun bir parçası olarak Ultrabook dünyasında da yerini alan ASUS, ZenBook S13’le dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Zira böylesi küçük bir kasada sunduğu donanım ve ekran kasa oranını bulabileceğiniz bir alternatifi yok. Üstelik performans konusunda rekabete girdiği rakiplerinden daha uygun bir fiyatlandırmaya sahip.

ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme
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Genel tasarım hatları, ters çentik mantığındaki kamera yerleşimi, 400 nit parlaklığa sahip ekranı, harman/kardon işbirliğiyle üretilen ses sistemi ve barındırdığı donanıma karşılık oldukça ince ve küçük yapıda olması, bununla birlikte sadece 1.1 kg ağırlığıyla ASUS ZenBook S13’ün, bu klasmanda bir ürün arayanların kesinlikle göz atması gerektiğini düşündüğümüz bir ultrabook olduğunu söyleyebiliriz.

Bu incelememizde sizlerle birlikte ASUS ZenBook S13’e yakından baktık. Bir başka incelemede görüşmek üzere.
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kesbi 1 gün
Bu parlak metal görünüm ve tuşlar bir tek bana mı itici geliyor? Tuş dediğin simsiyah olur.
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tobepeople 3 gün
Bu ne ya o kadar ısınıyorsa niye koymuşlar o işlemci ve ekran kartını? Bu cihazı alanın elinde patlar bu cihaz.
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smart1978 3 gün
9. nesil islemciler varken boyle bir cihaz ustelik FULL HD pek bir anlami yoktur. Islemcisi eskimis olmasi bir yana U serisi yani performans odakli olmayan islemci i7 imis filan sizi aldatmasin keramet son isimlendirmeye de bakilir oyle karar verilir. HArici vasat ekran karti da hatirlatilir ...
Bu sinifta agirlikta cok guclu islemci ve harici ekran kartlilar 4K HDR 10 bit panel urunleri de vardir ... Dokunmatik bence Windows 10 icin pek islevsel degildir hem ekran glossy yansimali olmasi da kotu ekrani 400 NIT ile pek te parlak ekran degil :/ Acik havayi gectim ic mekanlarda bu dusuk parlaklikta ne yazilani ne yazdiginiz pek goremezsiniz ...
HAberde isinmadan da bahsediliyor yani tremal darbogaz da olusuyormus... O zaman ne akla U serisi islemci ve vasat ekran karti kullaniliyor ustelik dusuk cozunurlukte FUL HD ekranli ...
Bence bu cihaz alinmaz . Ofis odakli temel islemler icin bile anlami yoktur ...
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