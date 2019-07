ASUS Zenbook S13 UX392 İnceleme

Giriş çıkış portlarına baktığımız zaman 3 adet USB 3.1 Gen 2 portu bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan iki tanesi Type-C formunda diğeriyse Type-A formunda. Bunlara ek olarak bir adet Micro SD kart okuyucu ve bir de 3.5mm jak girişi mevcut. Şayet bu girişler bana yetmez derseniz kutu içeriğinde gelen çoğaltıcı aparat işinizi görecektir. Type-C üzerinden bağlanan bu aparatta birer adet Type-C ve Type-A olmak üzere USB portları bulunurken bir de HDMI bağlantı noktası konumlandırılmış. Ürün beraberinde böyle bir aparatın geliyor olması güzel. Ancak keşke masa başında çalışacağımız zamanlar düşünülerek bu aparatta bir de ethernet portu yer alsaydı diye düşünmedim değil. ZenBook S13 ihtiyaç duyduğu gücü Type-C portu üzerinden sağlıyor. 50Wh’lik pili besleyen adaptör de cihazın kendisi gibi oldukça taşınabilir boyutlarda. 15 saate kadar batarya performansı vadeden S13’ün pili 49 dakikada %60 şarj olabiliyor.

Klavye ince profilli yapısına karşın beklentinin üzerinde bir derinlik hissi veriyor. Tuş takımında turuncu rengin tercih edildiği klavye aynı zamanda beyaz arka aydınlatmaya sahip. Touchpad alanı belki de tasarımın tek problemli noktası. Bunun nedeniyse parmak izi okuyucunun konumlandırıldığı yer. Parmak izi okuyucusunu buraya alarak touchpad alanından feragat etmektense sağ üst köşe gibi farklı bir noktaya konulsa daha iyi olabilirmiş.

DonanımHaber’den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Asus’un ZenBook S13’üne yakından bakacağız.ZenBook S13, kutusundan çıktığı andan itibaren şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Taşınabilirlik ve performansı bir arada isteyen kullanıcılara hitap eden S13, 13.9 inçlik LED, IPS, Full HD çözünürlüklü ekran, 8. nesil Intel Core i7-8565U işlemci, Nvidia GeForce MX150 ekran kartı, 16 GB sistem belleği ve 1 TB PCIe SSD depolama birimiyle birlikte geliyor.Sadece 1.1 kg ağırlığında olan ve %97 gibi oldukça iddialı bir ekran/gövde oranına sahip olan ultrabook’un yan çerçeveleri oldukça ince. Yalnızca üst kısımda kameranın olduğu bölmede bu çerçevenin biraz kalınlaştığını görüyoruz. Bu kamera yerleşiminin, çentikli telefonlarda görmeye alışık olduğumuz düzenin tam tersi bir şekle sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ultrabook’u kapalı konuma getirdiğiniz zaman kamera çıkıntısı, tekrar açık konuma getirmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir çentik görevi de görüyor ve kapalı konumdayken de sırıtmıyor.ZenBook S13’ün tasarımı şık olduğu kadar akıllıca dizayn edilmiş. Açık konuma getirdiğiniz anda monitörün alt kısmı kasayı havada tutacak bir şekle bürünüyor. ASUS’un ErgoLift ismini verdiği ve pek çok ZenBook modelinde tercih ettiği bu düzen sayesinde alt kısmın yüzeyle teması önlenirken hava tahliyesine de katkı sağlanmış. Klavyenin daha dik konuma gelmesi de kullanımını kolaylaştırıyor. Ayrıca ekran çerçevesinin en kalın kısmı olan alt taraf, kasanın yükselmesiyle bir parça gizlenerek çerçevenin her köşede aynı incelikteymiş gibi görünmesi sağlanmış.Çerçeve kadar ekran da dikkat çekici. 400 nit maksimum parlaklık seviyesine sahip olan ekran, ben buradayım dercesine kendisini hissettiriyor. Özellikle video işleriyle uğraşırken veya film izlerken parlaklık seviyesinin faydasını görebilirsiniz. Ancak yine de es geçilmemesi gereken bir durum var. O da ekranın yüzeyi. Taşınabilirliğiyle ön planda olan bir model olduğunu göz önüne alarak her yerde kullanmak isteyebileceğiniz bu ultrabook, mat bir ekran yüzeyine sahip olmadığı için özellikle güneş gibi bir ışık kaynağına maruz kalıyorsanız yüzeyinde yapacağı yansımayla işinizi zorlaştırabilir.ASUS ZenBook S13’ü özel hissettiren bazı küçük tasarımsal detaylar var. Klavye kısmındaki çaprazlama traşlanmış yüzey gibi. Gri rengin hakim olduğu cihazın ön kapağında gümüş tarzı parlak bir yüzey tercih edilmiş. Mat tasarımları seven biri olarak bu parlaklık düzeyini biraz fazla bulduğumu söyleyebilirim.ZenBook S13’te ses konusu üzerine de ayrıca çalışılmış. ASUS’un Golden Ear adını verdiği takım, ses ve müzik dünyasında ortaya koyduğu ürünlerle adından söz ettiren Harman Kardon’la yaptığı iş birliği sonucunda ortaya koydukları SonicMaster Premium ses teknolojisine S13’te yer vermişler. Stereo hoparlör dizilimi ve ErgoLift açılır düzen sayesinde ultrabook’un alt kısmıyla yüzey arasında oluşan boşluk, sesin kullanıcıya çok daha net ve kaliteli ulaşmasını sağlıyor.Böylesi küçük bir kasaya, pek alışık olmadığımız şekilde Nvidia GeForce MX150 gibi harici bir ekran kartı ve Intel Core i7-8565U gibi bir işlemci konulması haliyle sistemin yük altındaki performans ve sıcaklık durumu hakkında bir merak uyandırıyor. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki ZenBook S13’ten bir oyun sistemi performansı beklememek gerekir. Evet bazı oyunları oynatma konusunda beklentilerinizi karşılayabilir ama daha çok sürekli seyahat eden ve yolda ses, fotoğraf, video düzenlemeleri yapabilmek için taşınabilir bir cihaz arayanlar için ideal bir çözüm olabilir.Örneğin PUBG oyunuyla yaptığımız denemeler bize gösterdi ki sistemin yoğun yük altına girmesi böylesi küçük bir kasada kullanıcı için sıkıntılı bir durum. Öyle ki donanımların sıcaklık değerlerinin artışını çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Hatta bir noktadan sonra klavyeye koyduğunuz parmaklarınız, sıcak su dolu bir bardağı tutarmışçasına sıcaktan etkilenmeye başlıyor. Ayrıca sıcaklık değerlerine bağlı olarak donanımların tam yük altındaki performansı da bu durumdan etkileniyor ve görüntüde atlamalar meydana geliyor. Ancak dediğimiz gibi. S13 daha çok, taşınabilirlik arayan ve düzenleme işleri yapan kullanıcıları hedef alıyor. Dell XPS 13 ve Huawei MateBook X Pro gibi benzer türdeki rakipleriyle kıyaslandığında da genel sistem performansı olarak oldukça iddialı bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik fiyatlandırma konusunda da başa baş gittiği rakiplerine oranla daha uygun.Yıllardır donanım teknolojilerinin bulunduğu neredeyse her alanda ürünler geliştiren ve bunun bir parçası olarak Ultrabook dünyasında da yerini alan ASUS, ZenBook S13’le dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Zira böylesi küçük bir kasada sunduğu donanım ve ekran kasa oranını bulabileceğiniz bir alternatifi yok. Üstelik performans konusunda rekabete girdiği rakiplerinden daha uygun bir fiyatlandırmaya sahip.Genel tasarım hatları, ters çentik mantığındaki kamera yerleşimi, 400 nit parlaklığa sahip ekranı, harman/kardon işbirliğiyle üretilen ses sistemi ve barındırdığı donanıma karşılık oldukça ince ve küçük yapıda olması, bununla birlikte sadece 1.1 kg ağırlığıyla ASUS ZenBook S13’ün, bu klasmanda bir ürün arayanların kesinlikle göz atması gerektiğini düşündüğümüz bir ultrabook olduğunu söyleyebiliriz.Bu incelememizde sizlerle birlikte ASUS ZenBook S13’e yakından baktık. Bir başka incelemede görüşmek üzere.