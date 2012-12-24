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ASUS, oyunculara yönelik TYTAN CG8480 masaüstü bilgisayarını tanıttı

6 yıl
2b
1
50
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Republic of Games - ROG konsepti altında oyunculara yönelik bilgisayarlar üreten ASUS, konseptin yeni ürünü TYTAN CG8480 masaüstü bilgisayarını resmi olarak tanıttı.

ROG TYTAN CG8480 modelinde 3.5GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7 3770K işlemcisine yer veriliyor. İşlemci 3 farklı modda tek tuşla hız aşırtılabiliyor. Bu esnada DEFCON gösterge ve alt ızgara aydınlatma ile sistemin hazır olduğu gösteriliyor. 4 çekirdek aynı anda hız aşırtılabiliyor. Cihazın yeniden başlatılmasına gerek kalmıyor. 3 farklı hız aşırtma modu ve aydınlatma formatı ise;

-Başlatma modu : ROG logosu ve mavi alt ızgara ışığı ile 3.8GHz'e aşırtılmış işlemci, 
-Turbo Gear modu : ROG logosu ve kırmızı alt ızgara ışığı ile 4GHz'e hız aşırtılmış işlemci, 
-Turbo Gear ekstrem modu : ROG logosu ve kırmızı alt ızgara ışığı ile 4.2GHz'e hız aşırtılmış işlemci şeklinde sıralanıyor.

Modelde NVIDIA GeForce GTX 680 ekran kartı bulunuyor. Dört monitöre kadar destek sağlayan ekran kartı 2GB GDDR5 bellek barındırıyor. 

Model, 128GB SATA3 SSD, 16GB RAM, Dolby Home Theater teknolojisine sahip ASUS Xonar DX ses kartı, 3D görüntülerle oyun oynama seçeneği sunan NVIDIA 3D Vision Surround teknolojisi, entegre sıvı soğutma, soğuk havayı doğrudan bileşenlere iletebilen akıllı kasa şeklinde özelliklere sahip. 

Ayrıca Core i5 islemci seçeneği, GeForce GT640 /  GeForce GTX660 / GeForce GTX670 / GeForce GT680 / AMD Radeon HD7770 grafik kartı seçenekleri, Windows 7 / 8, 6TB'a kadar HDD, farklı RAM seçenekleri, Blu-ray / DVD yazıcı seçeneği de tüketicilere sunuluyor. 

Model önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Monitörün hariç olduğu modelin fiyatı henüz belli değil. 

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dockhanger 6 yıl
fiyat +nerde satılır bu bilgiler nerde hiç yok model görsek nolur ki
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mcdtasdemir 6 yıl
arkadaşlar vatana bunun 3GB GTX660 taşıyan bir modeli gelmiş. bu ekran kartı 192 bit mi ? GTX 680 den çok mu geri kalır cevaplarınıza göre almayı düşünüyorum. şimdiden teşekkürler
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cengizhan1903 6 yıl
Bende bu siralar pc almayi dusunuyorum
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Kendi topladığın kasanın bir farkı oluyor.
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Ketçaplı Pilav 6 yıl
su guzel kasayi tek olarak satsalar keske...
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V1CT0RY 6 yıl
O değilde yanında gelen klavye ve fare ikilisi gerçekten çok güzel...
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erdem552 6 yıl
Ben olsam almazdım. Şu an üst seviye ekran kartları bile alınmamalı. Çümkü ps4 önümüzdeki sene çıkacak. Bununla birlikte grafikler arttığında ekran kartları için 2gb ram yetersiz gelecek ve ayarlardan kısma yapmak durumunda kalacaksınız...
Bu yüzden 2gb bellekli ekran kartları ve bunları taşıyan üst düzey sistemler alınmamalı...
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Ridianod 6 yıl erdem552
erdem552
Ben olsam almazdım. Şu an üst seviye ekran kartları bile alınmamalı. Çümkü ps4 önümüzdeki sene çıkacak. Bununla birlikte grafikler arttığında ekran kartları için 2gb ram yetersiz gelecek ve ayarlardan kısma yapmak durumunda kalacaksınız...
Bu yüzden 2gb bellekli ekran kartları ve bunları taşıyan üst düzey sistemler alınmamalı...

Grafikler guclensede cozunurluk oynamadan o kadar zorlamak neredeyse imkansiz 2GB yetersiz oldugunu ultra hd monitorler artik ortam mali oldugu zaman diyebiliriz bence.yoksa su ciksin sonra al bu ciksin sonra al dersek bu isin sonu yok.cunku grafik dogru orantili olmakdan xiyade parabolik olarak buyuyor.yetismek imkansiza bindi gibi bisey..
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Tall Man 6 yıl
Hiç bir bilgisayar kendi topladığın gibi olmaz :)
1 Yanıt Yanıtla +3
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__BadblooD__ 6 yıl
Bence kendi maliyetinden çok çok üstünde olmazsa tercih edilir. Hız aşırtma seçenekleri entegre birçok özelliği sayesinde hepsi içinde ideal bir oyuncu bilgisayarı gibi duruyor
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Dope_DoD 6 yıl Tall Man
-berkay-

Hiç bir bilgisayar kendi topladığın gibi olmaz :)

Arkadaşa katılıyorum
benim sisteme bakın bir 15.000 TL gibi bir fiyat tuttu(hapörler ,orjinal işletim sistemi,fanlar,klavye,mouse,monitör vs. içinde).Gıdım kasma bile yok hehe :)
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cleric03 6 yıl
680M olacak yanlış olmuş .. (4x4 GTX 680 M ... )
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cleric03 6 yıl
Fiyatınıda yazsanız çok iyi olurdu.Çünkü Monster Notebook 4.500 TL 'ye ;
i7 3720 işlemci
NVİDİA 8 GB GTX 680K
16 GB DDR3 1600 Mhz RAM
256 GB SSD
gibi bir Gamers Laptop satıyordu ve aynı fiyata gene alabilirsiniz.Hemde benim gibi üniversite öğrencisi olarak taşınabilir oldugudnan arkadaşınızı ziyaret ettiğinizde her türlü yanınızda taşıyıp istediğiniz oyunu oynama imkanına sahip olabilirsiniz.
Not : Ben Gtx 670m monster sahibi biriyim param olsaydı yukarda belirttiğim laptopu alırdım 4 aydır kullanıyorum ne bir hata ne bir kusur gördüm BF3, Wow, Fifa 13 , Skyrim , F1 2012 , bütün oyunları FULL HD + ULTRA ayarlarda sıfır kasmayla oynuyorum.Ek olarak alt tabda Wow açıkken diğer bir yandanda FİFA 13 oynuyorum gram ısınma yok laptopa.Aman nazar değmesin ..
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Xagdas 6 yıl
Sadece kasayı 4500 dolar'dan açık arttırmaya başlatıyorum. (daha pahalıdır da, arttıracak arkadaşlara bırakıyorum)
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memolika 6 yıl
Monitörde fiyata dahil olacak mı?
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Sonyali 6 yıl
tytan modellerınde monitör yok bildiğim kadarıyla
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