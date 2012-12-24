ASUS, oyunculara yönelik TYTAN CG8480 masaüstü bilgisayarını tanıttı





Republic of Games - ROG konsepti altında oyunculara yönelik bilgisayarlar üreten ASUS, konseptin yeni ürünü TYTAN CG8480 masaüstü bilgisayarını resmi olarak tanıttı.





ROG TYTAN CG8480 modelinde 3.5GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7 3770K işlemcisine yer veriliyor. İşlemci 3 farklı modda tek tuşla hız aşırtılabiliyor. Bu esnada DEFCON gösterge ve alt ızgara aydınlatma ile sistemin hazır olduğu gösteriliyor. 4 çekirdek aynı anda hız aşırtılabiliyor. Cihazın yeniden başlatılmasına gerek kalmıyor. 3 farklı hız aşırtma modu ve aydınlatma formatı ise;





-Başlatma modu : ROG logosu ve mavi alt ızgara ışığı ile 3.8GHz'e aşırtılmış işlemci,

-Turbo Gear modu : ROG logosu ve kırmızı alt ızgara ışığı ile 4GHz'e hız aşırtılmış işlemci,

-Turbo Gear ekstrem modu : ROG logosu ve kırmızı alt ızgara ışığı ile 4.2GHz'e hız aşırtılmış işlemci şeklinde sıralanıyor.





Modelde NVIDIA GeForce GTX 680 ekran kartı bulunuyor. Dört monitöre kadar destek sağlayan ekran kartı 2GB GDDR5 bellek barındırıyor.





Model, 128GB SATA3 SSD, 16GB RAM, Dolby Home Theater teknolojisine sahip ASUS Xonar DX ses kartı, 3D görüntülerle oyun oynama seçeneği sunan NVIDIA 3D Vision Surround teknolojisi, entegre sıvı soğutma, soğuk havayı doğrudan bileşenlere iletebilen akıllı kasa şeklinde özelliklere sahip.





Ayrıca Core i5 islemci seçeneği, GeForce GT640 / GeForce GTX660 / GeForce GTX670 / GeForce GT680 / AMD Radeon HD7770 grafik kartı seçenekleri, Windows 7 / 8, 6TB'a kadar HDD, farklı RAM seçenekleri, Blu-ray / DVD yazıcı seçeneği de tüketicilere sunuluyor.





Model önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Monitörün hariç olduğu modelin fiyatı henüz belli değil.