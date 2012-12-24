ASUS, oyunculara yönelik TYTAN CG8480 masaüstü bilgisayarını tanıttı

Haber Editörü
Republic of Games - ROG konsepti altında oyunculara yönelik bilgisayarlar üreten ASUS, konseptin yeni ürünü TYTAN CG8480 masaüstü bilgisayarını resmi olarak tanıttı.
ROG TYTAN CG8480 modelinde 3.5GHz saat hızında çalışan Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7 3770K işlemcisine yer veriliyor. İşlemci 3 farklı modda tek tuşla hız aşırtılabiliyor. Bu esnada DEFCON gösterge ve alt ızgara aydınlatma ile sistemin hazır olduğu gösteriliyor. 4 çekirdek aynı anda hız aşırtılabiliyor. Cihazın yeniden başlatılmasına gerek kalmıyor. 3 farklı hız aşırtma modu ve aydınlatma formatı ise;
-Başlatma modu : ROG logosu ve mavi alt ızgara ışığı ile 3.8GHz'e aşırtılmış işlemci,
-Turbo Gear modu : ROG logosu ve kırmızı alt ızgara ışığı ile 4GHz'e hız aşırtılmış işlemci,
-Turbo Gear ekstrem modu : ROG logosu ve kırmızı alt ızgara ışığı ile 4.2GHz'e hız aşırtılmış işlemci şeklinde sıralanıyor.
Modelde NVIDIA GeForce GTX 680 ekran kartı bulunuyor. Dört monitöre kadar destek sağlayan ekran kartı 2GB GDDR5 bellek barındırıyor.
Model, 128GB SATA3 SSD, 16GB RAM, Dolby Home Theater teknolojisine sahip ASUS Xonar DX ses kartı, 3D görüntülerle oyun oynama seçeneği sunan NVIDIA 3D Vision Surround teknolojisi, entegre sıvı soğutma, soğuk havayı doğrudan bileşenlere iletebilen akıllı kasa şeklinde özelliklere sahip.
Ayrıca Core i5 islemci seçeneği, GeForce GT640 / GeForce GTX660 / GeForce GTX670 / GeForce GT680 / AMD Radeon HD7770 grafik kartı seçenekleri, Windows 7 / 8, 6TB'a kadar HDD, farklı RAM seçenekleri, Blu-ray / DVD yazıcı seçeneği de tüketicilere sunuluyor.
Model önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Monitörün hariç olduğu modelin fiyatı henüz belli değil.
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Bu yüzden 2gb bellekli ekran kartları ve bunları taşıyan üst düzey sistemler alınmamalı...
Grafikler guclensede cozunurluk oynamadan o kadar zorlamak neredeyse imkansiz 2GB yetersiz oldugunu ultra hd monitorler artik ortam mali oldugu zaman diyebiliriz bence.yoksa su ciksin sonra al bu ciksin sonra al dersek bu isin sonu yok.cunku grafik dogru orantili olmakdan xiyade parabolik olarak buyuyor.yetismek imkansiza bindi gibi bisey..
Arkadaşa katılıyorum benim sisteme bakın bir 15.000 TL gibi bir fiyat tuttu(hapörler ,orjinal işletim sistemi,fanlar,klavye,mouse,monitör vs. içinde).Gıdım kasma bile yok hehe :)
i7 3720 işlemci
NVİDİA 8 GB GTX 680K
16 GB DDR3 1600 Mhz RAM
256 GB SSD
gibi bir Gamers Laptop satıyordu ve aynı fiyata gene alabilirsiniz.Hemde benim gibi üniversite öğrencisi olarak taşınabilir oldugudnan arkadaşınızı ziyaret ettiğinizde her türlü yanınızda taşıyıp istediğiniz oyunu oynama imkanına sahip olabilirsiniz.
Not : Ben Gtx 670m monster sahibi biriyim param olsaydı yukarda belirttiğim laptopu alırdım 4 aydır kullanıyorum ne bir hata ne bir kusur gördüm BF3, Wow, Fifa 13 , Skyrim , F1 2012 , bütün oyunları FULL HD + ULTRA ayarlarda sıfır kasmayla oynuyorum.Ek olarak alt tabda Wow açıkken diğer bir yandanda FİFA 13 oynuyorum gram ısınma yok laptopa.Aman nazar değmesin ..