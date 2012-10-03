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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS, tablet ve akıllı televizyon odaklı harici DVD yazıcısını duyurdu

6 yıl
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Optik Sürücüler
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü ve dizüstü bilgisayar modellerinde entegre olarak yer alan DVD sürücülerinin, taşınabilirlik anlamında bu cihazlar için harici olarak kullanılanlarına da rastlıyoruz. ASUS ise daha farklı bir segmente, akıllı televizyon ve tablet modellerine hitap eden yeni bir DVD yazıcı duyurdu.

ASUS SDRW-08D3S-U harici DVD yazıcı, Windows ve Mac OS ile tam uyumlu iken, 8x hızında yazma, USB 2.0 desteği sunuyor ve AV Fonksiyonu ile optik medyalardaki içeriği akıllı televizyon ve tablet gibi çeşitli cihazlara aktarabiliyor.

20mm kalınlık ve 365gr ağırlık sunan ürün, ASUS'un Zen tasarımından benzerlikler taşıyor. Ürün USB 2.0 üzerinden herhangi bir cihaza bağlanabiliyor ve ek bir güç adaptörüne ihtiyaç duymuyor. Optik medyanın takılmasıyla anında içerikler okunabiliyor. Ayrıca ASUS AVWHERE optik medya yaklaşımı gerektiren ses-görüntü içerikleri de kullanılabiliyor.

Ürün 256 bitlik ve çok katmanlı bir şifreleme sunuyor. Böylece şifre kontrollü erişim ve gizli dosya klasörü bir arada bulundurulabiliyor.
ASUS, tablet ve akıllı televizyon odaklı harici DVD yazıcısını duyurdu
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Behlül 5 yıl
DVD falan eskidi artık ya
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DH Misafiri 5 yıl
ya bu asus dvd okuyucusu televızyona nasıl baglanıyor usb ile baglıyorum tv den acamıyorum yapmadıgım kalmadı
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lyridder 6 yıl
Dvd kalmadı diyoruz ama yeni çıkan telif hakkı yasası Asus Dvd'den yana olabilir.
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bunyaminn101 6 yıl

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Amedra 6 yıl
Şu yukarıdaki şahısın yaptığı reklam nedir yahu? Bünyamin denen meret, git başka yerde ilan ver!
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JoeyBane 6 yıl
Alınası bir ürün;)
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aspirin_00 6 yıl
tv lerde artık usb girişleri var dvd cd len uğraşan azınlığa düştü eskiden dvd kolilerim olurdu şimdi dvd yle işim çok ender oluyor internet hızı arttıkça dvd cd olayı rafa kalkıyor harici hdd lere depolama yapılıyr.
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meego 6 yıl
bari blu-ray yazsaydı dvdmi kaldı...
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Regor 6 yıl
Tablet ve akıllı televizyon odaklı denmiş fakat bu cihazlardan diske veri yazma nasıl olacağı meçhul!
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Amedra 6 yıl
Regor

Tablet ve akıllı televizyon odaklı denmiş fakat bu cihazlardan diske veri yazma nasıl olacağı meçhul!


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