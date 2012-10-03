ASUS, tablet ve akıllı televizyon odaklı harici DVD yazıcısını duyurdu

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar modellerinde entegre olarak yer alan DVD sürücülerinin, taşınabilirlik anlamında bu cihazlar için harici olarak kullanılanlarına da rastlıyoruz. ASUS ise daha farklı bir segmente, akıllı televizyon ve tablet modellerine hitap eden yeni bir DVD yazıcı duyurdu.





ASUS SDRW-08D3S-U harici DVD yazıcı, Windows ve Mac OS ile tam uyumlu iken, 8x hızında yazma, USB 2.0 desteği sunuyor ve AV Fonksiyonu ile optik medyalardaki içeriği akıllı televizyon ve tablet gibi çeşitli cihazlara aktarabiliyor.





20mm kalınlık ve 365gr ağırlık sunan ürün, ASUS'un Zen tasarımından benzerlikler taşıyor. Ürün USB 2.0 üzerinden herhangi bir cihaza bağlanabiliyor ve ek bir güç adaptörüne ihtiyaç duymuyor. Optik medyanın takılmasıyla anında içerikler okunabiliyor. Ayrıca ASUS AVWHERE optik medya yaklaşımı gerektiren ses-görüntü içerikleri de kullanılabiliyor.





Ürün 256 bitlik ve çok katmanlı bir şifreleme sunuyor. Böylece şifre kontrollü erişim ve gizli dosya klasörü bir arada bulundurulabiliyor.







