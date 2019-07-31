ASUS tüm AM4 soketli anakartlarına 3. nesil Ryzen işlemci desteği ekledi

Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS sunduğu çözümlerindeki kalite ve güvenilirlik itibariyle anakart pazarında kaydadeğer bir paya sahip. Firma son yaptığı duyuruda anakartlarının işlemci desteğine yer verdi.

Anakart üreticileri kendi inisiyatifini kullanıyor





Destekliyor ama

https://www.guru3d.com/news-story/asus-300-and-400-am4-motherboards-fully-support-amd-ryzen-3000-processors.html

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ASUS’un açıklamasına göre AM4 sokete sahip tüm modeller 3. nesil Ryzen işlemcileri artık destekliyor. Buna A320 yongasetli anakartların da dahil olması bir hayli ilgi çekici. Zira AMD’nin resmi açıklmasına göretaşıyan anakartlar dahikiGörünüşe göre AMD A320 konusunda anakart üreticilerine kesin bir engelleme getirmemiş. Öyle kikanadında dadahi destekleyen anakartlar var. Biraz geçmişe gidelim isterseniz. ASUS’tan gelen açıklamaylaüreticilerin 100 ve 200 serisi anakartlarınaöğrenmemizin üzerinden sadece birkaç yıl geçti.Öte yandanyongasetli anakartlar testlere göre varsayılan ayarlarda kullanıldığında performans kısıtlaması yaşatmayan kartlaraçık hale getirildiğindeyapabiliyorlar. Dahası A320 anakart üzerinde 3. Nesil yongalarlayapan kullanıcılar dahi var.Son olarak X570’ten önce satışa sunulan anakartlarda Zen 2’nin getirdiği performansı deneyimlemek isteyen kullanıcılarınözelliği varsa işlemci dahi olmadan, yoksa daile kolaylıkla anakartlarının mikrokod’unu güncelleyebileceğini belirtelim.