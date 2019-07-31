ASUS tüm AM4 soketli anakartlarına 3. nesil Ryzen işlemci desteği ekledi

Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS sunduğu çözümlerindeki kalite ve güvenilirlik itibariyle anakart pazarında kaydadeğer bir paya sahip. Firma son yaptığı duyuruda anakartlarının işlemci desteğine yer verdi.
Anakart üreticileri kendi inisiyatifini kullanıyorASUS’un açıklamasına göre AM4 sokete sahip tüm modeller 3. nesil Ryzen işlemcileri artık destekliyor. Buna A320 yongasetli anakartların da dahil olması bir hayli ilgi çekici. Zira AMD’nin resmi açıklmasına göre B350 ve X370 yongasetini taşıyan anakartlar dahi üretcinin inisiyatifine bırakılmıştı ki A320’ye dair desteklenmeyeceği belirtilmişti.
Destekliyor amaÖte yandan A320 yongasetli anakartlar testlere göre varsayılan ayarlarda kullanıldığında performans kısıtlaması yaşatmayan kartlar PBO açık hale getirildiğinde işlemciye darboğaz yapabiliyorlar. Dahası A320 anakart üzerinde 3. Nesil yongalarla RAM’lere hızaşırtma yapan kullanıcılar dahi var.
https://www.guru3d.com/news-story/asus-300-and-400-am4-motherboards-fully-support-amd-ryzen-3000-processors.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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