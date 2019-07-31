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ASUS tüm AM4 soketli anakartlarına 3. nesil Ryzen işlemci desteği ekledi

Ürettiği anakartlarıyla sistem toplayanların tercih listesinde en başlarda yer alan ASUS 3. nesil Ryzen işlemcilerine dair yaptığı duyurusuyla kısıtlı bütçeye sahip kullanıcıların yüzünü güldürdü.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS sunduğu çözümlerindeki kalite ve güvenilirlik itibariyle anakart pazarında kaydadeğer bir paya sahip. Firma son yaptığı duyuruda anakartlarının işlemci desteğine yer verdi.

Anakart üreticileri kendi inisiyatifini kullanıyor

ASUS’un açıklamasına göre AM4 sokete sahip tüm modeller 3. nesil Ryzen işlemcileri artık destekliyor. Buna A320 yongasetli anakartların da dahil olması bir hayli ilgi çekici. Zira AMD’nin resmi açıklmasına göre B350 ve X370 yongasetini taşıyan anakartlar dahi üretcinin inisiyatifine bırakılmıştı ki A320’ye dair desteklenmeyeceği belirtilmişti.
Görünüşe göre AMD A320 konusunda anakart üreticilerine kesin bir engelleme getirmemiş. Öyle ki Gigabyte kanadında da Ryzen 9 3900X’i dahi destekleyen anakartlar var. Biraz geçmişe gidelim isterseniz. ASUS’tan gelen açıklamayla Intel’in üreticilerin 100 ve 200 serisi anakartlarına Coffee Lake desteği eklemesini istemediğini öğrenmemizin üzerinden sadece birkaç yıl geçti.

Destekliyor ama 

Öte yandan A320 yongasetli anakartlar testlere göre varsayılan ayarlarda kullanıldığında performans kısıtlaması yaşatmayan kartlar PBO açık hale getirildiğinde işlemciye darboğaz yapabiliyorlar. Dahası A320 anakart üzerinde 3. Nesil yongalarla RAM’lere hızaşırtma yapan kullanıcılar dahi var.
Son olarak X570’ten önce satışa sunulan anakartlarda Zen 2’nin getirdiği performansı deneyimlemek isteyen kullanıcıların USB BIOS Flashback özelliği varsa işlemci dahi olmadan, yoksa da EZ Flash 3 ile kolaylıkla anakartlarının mikrokod’unu güncelleyebileceğini belirtelim.
https://www.guru3d.com/news-story/asus-300-and-400-am4-motherboards-fully-support-amd-ryzen-3000-processors.html Yorum Yaz
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asko56 4 dk.
2017 de 300 tl ye aldıgım asus b350 anakarta suan 3600 gibi bir canavar takabiliyorum amd türkiye için bir nimet hele ekran kartı kanadını konusmaya herek yok
2017 de çıkan ve 1000 tl ye zamanında satılan rx580 8gb hala çatır her oyunu oynatıyor ve hala daha performans güncellemesi alıyor kartlar
570 hak eza 1050ti ile rekabet halinde iken suan overclok ile 1060 6gb ile dan iyi konumda
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DH | equ* 20 dk.
Adamlar daha ne yapsın amd
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napolyon94 25 dk.
İyi bari a320 chipsetlere 3200g ve 3400g desteği gelmiş.
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Glorfindel1907 1 sa.
Çok güzel bir hareket olmuş tebrik etmek lazım, Amd çok büyük akıllılık yaptı soket değiştirmeme stratejisi ile, Laf atmaya gerek yok Anladınız siz onu malum fanlar üzülebilir bu habere
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sarge61 1 sa.
Şu güncellemeyi am4 soketli Ryzen 7 1700 ile gelen rog strix laptopa da yapsalar millet 3. nesil Ryzen takıp şenlense. Aynı durum R7-2700 ile gelen Acer için de geçerli.
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