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ASUS ve Acer, 2013 yılı için Microsoft'un IDP ortağı seçilebilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows işletim sistemlerine uygun donanım konfigürasyonları geliştirilmesi amacıyla uyguladığı Entegre Geliştirme Programı - IDP için ortak seçimlerine başladığı iddia ediliyor.

Digitimes tarafından verilen bilgilere göre Microsoft, 2013 yılı için Windows işletim sistemlerine uygun donanım geliştirmek amacıyla başlayacağı IDP kapsamında ASUS firmasını yeniden seçmek istiyor. ASUS, bu yılki Windows on ARM sürümü için Microsoft'un IDP ortağı olmayı başarmıştı. Diğer bir Tayvanlı firma Acer da program kapsamına dahil olmak için kulis faaliyetlerini sürdürüyor.

Dizüstü üreticilerinin yanında Nokia ve HTC de programa katılmak için çaba gösteriyor.

2013 yılı IDP listesine katılmak için bekleyen 10 farklı marka bulunuyor. Programa katılmanın en büyük şartlarından birisi Windows on Arm sürümü için ürün tasarımları geliştirmek. Microsoft, WoA için en düşük ekran boyutu sınırını 7 inç olarak belirlemişti. Üreticiler gelen talepleri değerlendirmek ve Surface ile benzer özelliklerden kaçınmak zorunda.

Microsoft'un 2013 IDP ortaklarını CES 2013 fuarı esnasında duyurması bekleniyor. Yeni Windows tabanlı ürünler ise Ekim ayında tüketiciyle buluşacak. Microsoft, IDP ortaklarını doğrudan kendisi seçecek.

Geçen yıl ki programda, Windows 8 tabanlı ürün geliştirmeleri için PC üreticileriyle ortaklık yapan Microsoft, WoA projesi için de NVIDIA, TI ve Qualcomm'u seçmişti. Bu işlemci tasarımcıları da çalışmak için iki dizüstü üreticisini yanına almıştı.

Digitimes'ın iddiasında dikkat çeken ayrıntı ise Nokia ve HTC'nin de programa katılmak istemesi. Eğer iddia doğruysa Nokia ve HTC'den Windows RT işletim sistemi üzerinde çalışan ürünler görebiliriz.

http://www.digitimes.com/news/a20121205PD207.html Yorum Yaz
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kimi_raikonen 6 yıl
asus bu işin üstesinden gelebilir
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E_Aydin35 6 yıl
Asus ve Acer seçeneklere layik olabilecek, etkili ve verimli işelr çıkarabilecek firmalarlar, iyi çalışmalar ortaya çıkabilir. Microsoft özelliklede geleceğe yönelik olacak bu tür çalışmalarda önemli tecihlerini doğru yapmalı..
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Amedra 6 yıl
Asus bu işletim sisteminde kendi bilgisayarlarını iyi konuşturacağa benziyor. Şimdiden büyük işler başardı bile. Microsoft'un bana göre gözüne girebilecek en önde firma Asus'dur. Padfone'u da Windows tabanlı yaptımı olay tamamen kapanır zaten.

Her biri için hayırlı olmasını diliyorum.
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