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ASUS Matrix 5870 Platinum Video İnceleme

9 yıl
75b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un baştan tasarladığı HD5870'i ASUS ROG Matrix 5870 Platinum test masamızda

ASUS'un baştan tasarladığı HD5870'i ASUS ROG Matrix 5870 Platinum test masamızda. Bakalım görünümü yanında taşıdığı özelliklerle de kullanıcıları heyecanlandıran ASUS ROG MATRIX 5870 Platinum beklentileri karşılayabiliyor mu?


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Batuist 9 yıl
çok güzel bir inceleme olmuş elinize sağlık.. Bu arada kart gerçekten harika..
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M1A2Abrams 9 yıl
teşekkürler güzel inceleme her zamanki gibi.
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ceycey11 9 yıl
güzel inceleme teşekkürler getirdiği safe mode gibi yenilikler umarım diğer kartlarda standart hale gelir. çoklu monitör kullacaklar için tercih edilebilir bir kart tamam köşe yumuşatma gibi durumlarda performansı düşüyor ama 5040 çözünürlük veriyor...
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uber09 9 yıl
5970 zirvede ama güzel kart kasli ve cok hos görüntüsü var ayrica ikinci siralarda
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LostPower 9 yıl
İncelemeyi Boş verin siz bedava olsa neye yarar ki ? ee.. ekran kartı alıyoruz,işlemci alıyoruz ,rem alıyoruz pc bileşenlerini ha bire deyiştiriyoruz.Pc oyun çıkmıyor adamlar ha bire pc parçaları çıkarmaya devam , ne yapacagız bunları almanın artık bır anlamı yok 2010 yılı yarıladık pc doğru dürüst bir oyun çıkmadı bee. artık pc ye para harcama yok...
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UzmaN345 9 yıl
Gereksiz bir kart bence 2GB bellek bazen sorun yaratıyor ve 2GB bellek sadece eyefinity AA açıkkan fark yaratıyor ama görüyoruzki 2GB bellek çogu zaman zarar getiriyor ve verilen para boşa gidiyor
Mesut bey sogutmadan hiç söz etmemişsiniz sogutucuyu bir açsaydınız veya ısı deyerlerini yazsaydınız sogutma sistemi bana öyle iyi gözükmedi sapphire Toxic veya Powercolor daha iyi sogutma var
Sanırım sadece en büyük özelligi biostaki reset butonu ve biosa kayıt yapma ve ek yazılımları
bana göre verilen paraya deymez
yinede güzel bir inceleme olmuş TŞK
Bana göre bir kart 900-950 TL vericek olsam 5970 alırım 250 TL daha eklerim GTX480 veya 5870 Matrix kesinlikle almam verilen parayı hak etmiyor Saphire 5970 4GB modeli ise sadece eyefinity AA etkili olur onada para verilmez bence saygılar
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kaansen32 9 yıl
kart gtx 480 i eziyor gibi ama o kadar param olsa almam beklerim beklerim 5970 alırım :D
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Executor Arhentir 9 yıl
Inceleme için teşekküler mesut hocam.
kart klasik Asus kazıklama stratejisi ile satılacağına şüphe yok.Üzerindeki ek çiplerin bi getirisi yok gibi ama bios özelliğini sevdim diğer kartlarda standart hale gelse süper olur.
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İSYAN_ATEŞİ 9 yıl
standart kullanıcı oldugumdan ekran kartının guzellıgıne pek onem vermıyorum cunku yılda 1 defa kasayı acıyorum
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Kloroform 9 yıl
Seyrettiğim en güzel incelemelerden biri.
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devrimdoga 9 yıl
inceleme harika olmuş(yine :D) teşekkürler.. biraz fazla güç tüketmesi alınabilirliğini azaltıyor.
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StreamRolleR 9 yıl
Heaven 2.0 Tessation extreme de içim bi acayip oldu


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ForceBeWithYou 9 yıl
Nvidia gtx 480 e devam arkadaşlar...
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huseyincarnege 9 yıl
fiyatı yüksek olucaktır
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saintroyo 9 yıl
overclock culara özel bir kart yapılmış gibi görünüyor.
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Chris Brown 9 yıl
Güzel oldugu kadar son kullanıcı içinde oldukça gereksiz bir kart.

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