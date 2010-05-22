ASUS Matrix 5870 Platinum Video İnceleme

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ASUS'un baştan tasarladığı HD5870'i ASUS ROG Matrix 5870 Platinum test masamızda
ASUS'un baştan tasarladığı HD5870'i ASUS ROG Matrix 5870 Platinum test masamızda. Bakalım görünümü yanında taşıdığı özelliklerle de kullanıcıları heyecanlandıran ASUS ROG MATRIX 5870 Platinum beklentileri karşılayabiliyor mu?
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Mesut bey sogutmadan hiç söz etmemişsiniz sogutucuyu bir açsaydınız veya ısı deyerlerini yazsaydınız sogutma sistemi bana öyle iyi gözükmedi sapphire Toxic veya Powercolor daha iyi sogutma var
Sanırım sadece en büyük özelligi biostaki reset butonu ve biosa kayıt yapma ve ek yazılımları
bana göre verilen paraya deymez
yinede güzel bir inceleme olmuş TŞK
Bana göre bir kart 900-950 TL vericek olsam 5970 alırım 250 TL daha eklerim GTX480 veya 5870 Matrix kesinlikle almam verilen parayı hak etmiyor Saphire 5970 4GB modeli ise sadece eyefinity AA etkili olur onada para verilmez bence saygılar
kart klasik Asus kazıklama stratejisi ile satılacağına şüphe yok.Üzerindeki ek çiplerin bi getirisi yok gibi ama bios özelliğini sevdim diğer kartlarda standart hale gelse süper olur.