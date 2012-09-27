ASUS'tan iki yeni kurumsal PC : BM6875 ve BP6375

Kurumsal PC pazarına iddialı modellerini sürmeye devam eden ASUS tarafından iki yeni model daha tanıtıldı : ASUS BM6875 ve ASUS BP6375.





ASUS BM6875 ve ASUS BP6375 modellerinde Ivy Bridge tabanlı Intel Core vPro işlemciler, Intel vPro teknolojisi, Intel Q77 Express yongaseti, RAID 0/1/5/10 desteği, Intel HD entegre grafik birimi, yüzde 40'a varan EPU enerji tasarrufu, 16GB'a kadar DDR3 bellek, 4 x DIMM slotu, 2TB'a kadar 7200 devir/dakika HDD, Windows 7 Pro/Home Premium işletim sistemi, USB 3.0/2.0 portları, COM (Seri/RS232) ve paralel portlar, tornavidasız montaj imkanı, F9 tuşu ile kolay geri yükleme, 3 yıl garanti şeklinde özellikler sunuluyor.





ASUS BM6875 modeli 350W güç kaynağı, ASUS BP6375 modeli ise 250W güç kaynağı ile geliyor ve daha az yer kaplıyor.





Satışına başlanan modeller 849$+KDV fiyat etiketine sahip olacak.







