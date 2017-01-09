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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS'tan iki yeni üst seviye monitör

Teknoloji devi ASUS, CES 2017'de profesyonel kullanıcılar için üst düzey monitör tanıtmayı ihmal etmedi. ASUS'un bu yeni modelleri hakkında detaylı bilgi haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,2b
1
9
Monitör
Alper Çakan
Yazar
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CES'te her sene olduğu gibi bu sene de ASUS çok çeşitli alanlarda yenilikçi ürünler tanıtıyor. Şirket, profesyonel kullanıcılara yönelik 2 yeni monitör tanıtarak yine geleneğini devam ettirdi. ASUS'un tanıttığı bu modellerle aynı zamanda 2017'de monitör pazarında etkin olacağının sinyalini vermek istediği yorumları da geldi.
Designo Curve MX38VQ ve ProArt PA32U isimlerine sahip bu yeni monitör profesyonellere yönelik geliştirilmiş ve bundan dolayı da yüksek fiyatlara sahip. İlk model yani Designo Curve, isminden de anlaşılacağı gibi kavisli ekrana sahip. 3840x1600 ekran çözünürlüğünde ve 37.5 inç boyutta olan bu monitörün öne çıkan diğer bir özelliği ise ayak kısmında Qi kablosuz şarj pad'ine sahip olması. Böylece Galaxy S7 gibi destekleyen bir cihazınızı monitörünüz ile kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz.
Diğer model yani ProArt PA32U'nun da dikkat çekici özellikleri var. 4K çözünürlüğe ve 32 inç ekran boyutuna sahip olan ve HDR destekleyen bu monitör, 2 adet Thunderbolt 3 girişi de içeriyor. Böylece MacBook Pro gibi cihazlarınıza kolayca bağlayabiliyorsunuz. Thunderbolt 3 sayesinde laptopunuzdaki çalışma alanınızı monitörü kullanarak kolayca genişletebildiğinizi hatırlatalım.
2017'nin 3. çeyreğinde piyasaya sunulacak bu monitörlerin ülkemize gelip gelmeyeceği ile ilgili bir bilgi henüz yok. Fiyatları ise tahmin edebileceğiniz gibi yüksek. Designo Curve modelinin 1099 dolar (4100 TL) fiyata sahip olduğu açıklandı ancak ProArt PA32U modelinin fiyatı hakkında bilgi verilmedi. Modelin özelliklerine dayanarak 1799 dolar (6715 TL) ile 1999 dolar (7460 TL) arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

http://wccftech.com/asus-announces-two-new-displays-ces-2017/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Oguz_Cole 2 yıl en beğenilen
Şu işe bak ya üzerine ek vergiler eklenmeden bile 4 katı para ödüyoruz. Adamlar bizden daha fazla kazanıp çok daha az ödüyorlar, ben ne diyeyim ki bu ülkeye!
1 Yanıt Yanıtla +33
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Kerim5100 2 yıl
Monitör mü oyun laptopu mu siz karar verin burası Türkiye :D
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mokinto 2 yıl
Arkadaşlar 40 yaşındayım ielts sınavına çalışıyorum. Kendinize acımayın. Kendinize yatırım yapın.
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koyunsavar 2 yıl
alamayacaginiz seyin hayalini kurup cene yapmayin burda yok vergi yok su bu herkes butcesine gore alsin zaten birinde monitore 1000 dolar verecek para varsa vergi muhattbetini gecsin
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Spider_hip 2 yıl
Ne oldu bir ara herkes doviz bozduruyordu. Fotoğraflar çekip şekil yapıyorlardı. Birileri istedi diye. Birileri niye istedi, kendi dolar almak için mi? Bu doların hali ne? 3.72 lere çıktı. Şimdi kimse ne foto paylaşıyor, ne de dolar hakkında konuşuyor. 3.60 ken konuşulan doların hali şimdi 3,72 iken niye konuşulmaz.
Doviz satma talebi tabi ki çok mantıklı iyi bir şey, ama dolar eskisinden beter hale gelince baya düşündürücü oluyor.
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evad3rs 2 yıl
vatanbilgisayar.com/...
amazon.com/...
Bu monitör bizde piyasa kaç paradan girer varın siz hesaplayın
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Guest-C93BC3667 2 yıl
Adamin asgarisi 2000 bin dolar neredryse.
Adamlar maasinin yarisina cillop gibi bir monitor aliyorlar. Bizde daha kdv eklenmedi, sirketlerin hele ki vatan kazikcisinin farki eklenmedi. Neredeyse 7-8 milyar ediyor. Yani cok guzel isleniyoruz.
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Arranger. 2 yıl
Fiyatlar güzel.
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Oguz_Cole 2 yıl en beğenilen
Şu işe bak ya üzerine ek vergiler eklenmeden bile 4 katı para ödüyoruz. Adamlar bizden daha fazla kazanıp çok daha az ödüyorlar, ben ne diyeyim ki bu ülkeye!
1 Yanıt Yanıtla +33
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-SKYNET- 2 yıl Oguz_Cole
Oguz_Cole
Şu işe bak ya üzerine ek vergiler eklenmeden bile 4 katı para ödüyoruz. Adamlar bizden daha fazla kazanıp çok daha az ödüyorlar, ben ne diyeyim ki bu ülkeye!

Ya bizimde sizin gibi olmamızı sağlayın ya da beni ve bu arkadaşı yanınıza alın de.
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