ASUS'tan iki yeni üst seviye monitör

CES'te her sene olduğu gibi bu sene de ASUS çok çeşitli alanlarda yenilikçi ürünler tanıtıyor. Şirket, profesyonel kullanıcılara yönelik 2 yeni monitör tanıtarak yine geleneğini devam ettirdi. ASUS'un tanıttığı bu modellerle aynı zamanda 2017'de monitör pazarında etkin olacağının sinyalini vermek istediği yorumları da geldi.

Designo Curve MX38VQ ve ProArt PA32U isimlerine sahip bu yeni monitör profesyonellere yönelik geliştirilmiş ve bundan dolayı da yüksek fiyatlara sahip. İlk model yani Designo Curve, isminden de anlaşılacağı gibi kavisli ekrana sahip. 3840x1600 ekran çözünürlüğünde ve 37.5 inç boyutta olan bu monitörün öne çıkan diğer bir özelliği ise ayak kısmında Qi kablosuz şarj pad'ine sahip olması. Böylece Galaxy S7 gibi destekleyen bir cihazınızı monitörünüz ile kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz.

Diğer model yani ProArt PA32U'nun da dikkat çekici özellikleri var. 4K çözünürlüğe ve 32 inç ekran boyutuna sahip olan ve HDR destekleyen bu monitör, 2 adet Thunderbolt 3 girişi de içeriyor. Böylece MacBook Pro gibi cihazlarınıza kolayca bağlayabiliyorsunuz. Thunderbolt 3 sayesinde laptopunuzdaki çalışma alanınızı monitörü kullanarak kolayca genişletebildiğinizi hatırlatalım.

2017'nin 3. çeyreğinde piyasaya sunulacak bu monitörlerin ülkemize gelip gelmeyeceği ile ilgili bir bilgi henüz yok. Fiyatları ise tahmin edebileceğiniz gibi yüksek. Designo Curve modelinin 1099 dolar (4100 TL) fiyata sahip olduğu açıklandı ancak ProArt PA32U modelinin fiyatı hakkında bilgi verilmedi. Modelin özelliklerine dayanarak 1799 dolar (6715 TL) ile 1999 dolar (7460 TL) arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

http://wccftech.com/asus-announces-two-new-displays-ces-2017/