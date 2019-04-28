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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AT&T, 5G’de 2Gbps hıza ulaştı

AT&T, yaptığı 5G denemesinde 2Gbps hıza ulaştığını söyledi. Firma, ABD’nin 2Gbps hıza ulaşan ilk operatörü olduğunu söylerek bu gelişmeyi blog sayfasında yayınladı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AT&T, 5G’de 2Gbps hıza ulaştı
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5G dönüşümünün en çok etkilendiği firmalar tahmin edebileceğiniz gibi operatörler olacak. Ülkemiz operatörleri dahil pek çok operatör de uzun zamandır hazırlıklarını ve testlerini yapıyorlar. ABD’li AT&T yayınladığı blog yazısıyla 5G’de 2Gbps hıza ulaştığını açıkladı.

ABD’nin 2Gbps hıza ulaşan ilk operatörü

AT&T yayınladığı yazıda özellikle ABD’nin 2Gbps hıza ulaşan ilk operatörü olduğunun altını çiziyor. Firma, geçtiğimiz ay gigabit hıza ulaşarak ABD’de ilk rekoru kırmıştı. Şimdi kendi rekorunu bir üst noktaya çıkardı diyebiliriz. 2Gbps hızı gözünüzde canlandıramadıysanız 2 saatlik HD filmin sadece 10 saniyede indirilebildiğini söylememiz yardımcı olacaktır.

AT&T’nin açıklamalarına göre deneme Netgear tarafından sağlanan mobil routerlar ile Atlanta şehrinde gerçekleştirildi. Tabii ki 5G devreye girdiğinde bu hızları alacağımızı söylemek yanlış olacaktır. Şimdilik özel koşullar ve donanımlar ile bu hızlara ulaşılıyor. Ancak 5G’nin potansiyelini görebilmek açısından önemli haberler.

Ayrıca Bkz. "Intel gelirlerini arttıramadı ancak beklentileri aştı"

AT&T, 5G konusunda ABD’nin önde gelen operatörlerinden olsa da bazı konularda kullanıcılar tarafından pek iyi anılmıyor. Mesela bunlardan biri sürekli gündeme gelen sahte 5G ikonu olayı. Her ne olursa olsun içinde bulunduğumuz yıl boyunca operatörlerden daha çok 5G haberi geleceğini söyleyebiliriz.


https://www.engadget.com/2019/04/28/att-2gbps-5g-speed-claim/ Yorum Yaz
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emre1393 3 hf. en beğenilen
bizde de türk telekom 6mbps'lik internet satıyor 75 liraya 2 yıl taahhütlü.
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Tommy Shelby 3 hf.
2 gbps hıza sahip olduğunuzu düşünsenize. Ben düşünemedim
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emre1393 3 hf. en beğenilen
bizde de türk telekom 6mbps'lik internet satıyor 75 liraya 2 yıl taahhütlü.
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mladenbmv 3 hf.
gelsinde bize gelmesi 3 yılı bulur,hemen kota koyarlar ve kullanamayız.bu gidişle fiberden önce 5g gelicek fiberle uraşmasınlar artık turkcel ve vodafone türktelekom yüzünden fiber yaygınlaşmadı ülkemizde 5 g gelip 4 g de sınırsız kota koyarlarsa ttneten kurtuluruz.
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