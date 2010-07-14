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ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyatlar düşmeye başladı

GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte ATi Radeon HD 5800 serisinde de fiyatlar düşmeye başladı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
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80
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği AMD cephesi, ATi Radeon HD 5830'un daha iyi bir çözüm olduğunu iddia ederken, fiyat indirimleri konusunda sessizliğini koruyor. Kapalı kapılar ardında ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları için çalışmalarına devam eden AMD, ATi Radeon HD 5800 serisi için henüz herhangi bir fiyat indiriminde bulunmasa bile, yurt dışındaki çeşitli satış noktalarında fiyatların inmeye başladığı, özellikle Radeon HD 5830'un 199$ seviyesinden bulunabildiği belirtiliyor.

ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyatlar düşmeye başladı
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Gigabyte Radeon HD 5830

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE kod adlı grafik yongasının güç verdiği Radeon HD 5830 modelini Şubat ayında lanse eden AMD-ATi, Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5850 modelleri arasındaki boşluğu doldurmayı hedeflemişti. Performans olarak Radeon HD 5770'e, fiyat olaraksa Radeon HD 5850'ye daha yakın olan ekran kartı, lanse edildiği günden bu yana 230-250$ aralığında DirectX 11 destekli tek çözüm olarak pazardaki varlığını sürdürüyor.

Hem performans hem de hız aşırtma yetenekleriyle rekabete yeni bir boyut kazandıran GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte orta segmentte dengeler yeniden değişmeye başladı. Avrupa fiyat listelerinde, tercih edilecek satış noktasına göre 190 Avro seviyesine kadar gerileyen Radeon HD 5830, 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip GeForce GTX 460 modeliyle aynı fiyat seviyesinden alınabilirken, AMD'ye göre yüksek bellek kapasitesi ve işlem gücü HD 5830'u önde tutmayı başarıyor.

En azından Eylül ayına kadar yeni bir model duyurması beklenmeyen AMD-ATi cephesinde, Radeon HD 5850 için de fiyatların bir miktar düştüğü görülmekte. Avrupa fiyat listelerinde yaptığımız kısa bir araştırma sonucunda, Asus'a ait Radeon HD 5850 modelinin 9 Temmuz'a kadar 278 Avro seviyesinde seyrederken, GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte fiyatın ani bir düşüşle 244 Avro'ya kadar gerilediğini görüyoruz.

ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyatlar düşmeye başladı
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Asus Radeon HD 5830

Nvidia cephesinde Ağustos sonu veya Eylül ayı ile birlikte GeForce GTS 450 ve alt modellerin pazara sürülmesi beklenirken, Radeon HD 5600 ve 5700 serisinde de eş zamanlı olarak fiyatların düşebileceği üzerinde duruluyor. Haberimize konu olan fiyat indirimleri, henüz AMD tarafından resmi herhangi bir indirim yapılmadığı için tüm pazarlara yayılmış olmasa da, GeForce GTX 460'ın pazarda ciddi bir etki yarattığını ve pek çok noktada fiyatların 12 Temmuz öncesine göre hissedilir şekilde düştüğünü görüyoruz.


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Kam1kaze 9 yıl
Bu kart daha da düşmeli bence.
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cabriyo 9 yıl
adem ve adem gibi düşünenlere:

ilk bilgisayarım 1996da genç escorttu. 1440dolar. ozamanın parasıyla 110.000idi. windows 95 çıkmışken, window 3.1 ve cd sürücü bile gereksiz görülüyordu. "mech warrior" sadece windowsta çalışan 3d grafikli ilk oyundu. comand conquer, doom, nfs1 hepsi dosta oynanan hatta windows 95te oynarken sorun yaşadıımız oyunlardı. pentium yeni çıkmıştı. ve eskimiş 486nın popülerliği yeni pentiumdan daha fazlaydı. fifa 96daki yağmuru görebilmek için ilk upgrade diamond 3d ekran kartı oldu. sonra pentium 100ü pentium 120 ile değiştirdim. ardından 1.2 gb harddiski 1.7ile değiştirdim. sonra mmx, pentium2-3 derken celeron çıktı.... performans cpu odaklıydı pentium1-2-3 celeron, ardından ramler performansı etkilemeye başladı RD-SD ram, sonra ekran kartları TNT2 32mb serisiyle bayrağı eline almaya başladı ve halen öyle gidiyor...

eskiden uçurum kartlar olurdu. örn 100dolarlık gf5200 her türlü oyunu çalıştırırken 300-500dolara ekran kartları satırlırdı ve aradaki fps fark fazla olmazdı. bizde ucuzlara odaklanırdık. onun dışında cpular ve ramlar belirleyici etkendi. ancak şimdi durum değişti. 2gb ram ne olursa olsun yetiyor. 2çekirdek cpular ile 6 çekirdek cpular pazarda birlikte vitrinlerde duruyor. en değerli parça şu anda ekran kartları. ve alt modelle üst model arasında fps uçurumları var. ayrıca alt model ekran kartları, bırakın 1 yılı, bir oyunun eklenti paketini bile aynı perfrmansta çalıştıracak kadar gitmiyor.

durum böyle olunca ben şuna para vermem ben buna para vermem lafları artık yerini 1000liraları ekran kartına vermelere bıraktı. artı hem para verip hemde memnunda kalındı. böyle bir durumda herkes ekran kartlarına bütçesinin sınırında para ayırması gerektiğini anladı. tabi bunu böyle düşünmeyenlerde var. halen cpu ile ramleri 500dolar verip ekran kartına 200doları çok görenlerde var.

ancak hızını alamayanlarda var. 5850 gibi bir kart hiçbir türlü zorlanmazken durumu abartıp 2 katını 5890a verenlerde var. bütçe varsa 9990da alınır ama maksat sorunsuz performans ise 5850den sonrasında durum sadece kağıt üzerinde farklı ve gözümüz bunu ayır edemez.
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Tanarri 9 yıl
hd4870 kulanıyorum ilk çıktığında aldım ve hala çokda güzel fps ile oyunları oynamaktayım hemde 1680*1050 çözünürlükte bi dx11 eksik oda şimdilik olamayı versin dx9 ile dx10 da yeter şimdilik bu kartlar çok tabiri caiz ise daha çok çömler nvidia gtx400 ile ati hd5800 serileri.. bence nvidianın bi sonraki nesili ve atinin bi sonraki kartlarını beklemekte fayda var yenilemek ve bi dx11 kart edinmek için hem daha güçlü hemde daha iyi özeliklerde olucaklardır bu serilerdeki hatalar ve eksiklikler tamamlanıcaktır ve daha sağlıklı ve kaslı dx11 kartlar gelicektir kanımca..
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enja 9 yıl
daha düne kadar iyi hatırlıyorum eski pc de yeni oyunları oynuyamıyodum Fx 5700 ile amd sempron 1 gb ram ile yeni pc topladım hd5850 aldım ama inanın bana şu an doğru dürüst oyun oynadım bile yok şu an 1 gb ekran kartı değil HD 5970 4GB Toxic verseniz bedavaya yine gözüm yok ne diye aldın yeni sitemi diyceksiniz inanın bende bilmiyorum bi anlık heves insansa bi hobi haline geliyo sanırım yeni pc toplamak arkadaşım çok güzel bi sistem topladı 4375 TL ye inanın bana oda benim gibi siz siz olun alırken iyi düşünün bırakın nvidia ati tartışmalarını eski sistemi 6 yıl kulandıma göre buda herhalde 10 YIL gider bana başımıza bi kaza bela gelmese tabi iyi forumlar herkese




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kalllavi 9 yıl
fiyat dususleri TR de acaba ne zaman gozle gorulur seviyede olacak?
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DH Misafiri 9 yıl
nvidia gtx295 kullanmaktayım ama bir zamanlar bende ati kullanıyordum param yetmiyordu kim ne derse desin ati ekonomik iyi çözümler getiriyor eger ati olmasa meydan nvidia ya kalınca en kötü kart 200tl olurdu iyiki atı de var sadece fazla ısınıyor bence ektra vermeye gerek yok nvidia kalite olmuş hani derler ya takıntı ama benimki öyle olmadı bana bu kart 550tl ye geldi gidipte 1000tl vermedim 550ye gelmeseydi çoktan ati almıştım o zamanlar 550 tl ye 4890 lar vardı nvidia kullanmakta güzel düşeş olursa
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vidoko 9 yıl
atı sen vazgeçilmezsim birazdaha düşürsen:)
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TiRaNTx 9 yıl
bekle bekle nereye kadar kardeşim 6 bin çıkınca 7 bin diceksiniz garip valla alın rahatlayın 3 ü 5 i ararsanız ekran kartı alamazsınız yok pahalı aldım falan filan bunu diyeceğinize pahalı almışım ama 4 aydır oyun oynuyorum beklemedim en azından deyin...
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ceycey11 9 yıl
düşsünde herkez 5850 alsın doya doya bulunursa tabi ne zamandır 5850 özellikle referans tasarımıyla yok piyasada
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alcon11 9 yıl
fx 5200 ile shader desteği olmayan. birçok oyunu oynayabilirsin.örnek:far cry 1 doom 3 quake 4.need force speed carbon.vs.
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M@U 9 yıl

alcon11

fx 5200 ile shader desteği olmayan. birçok oyunu oynayabilirsin.örnek:far cry 1 doom 3 quake 4.need force speed carbon.vs.




Saydığınız tüm oyunlarda programlanabilir shader kullanılmıştır. Doom 3 biraz farklı bir bir konu.
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...TALANCI... 9 yıl
ya arkadaşlar ben foruma bu gün üye oldum. aslında uzun zamandır takip ediyorum ama bu gün üye olmaya karar verdim oldum. neyse işte bi arkadaş demişki hala fx 5500 kullanan var. O ne ki benim ekran kartı 128 mb geforce fx 5200 :D:D:D:D
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car_26 9 yıl

...TALANCI...

ya arkadaşlar ben foruma bu gün üye oldum. aslında uzun zamandır takip ediyorum ama bu gün üye olmaya karar verdim oldum. neyse işte bi arkadaş demişki hala fx 5500 kullanan var. O ne ki benim ekran kartı 128 mb geforce fx 5200 :D:D:D:D

Çılgınsın meen

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SupermanPrime 9 yıl
beyler 4770 bile 1920-1080 oyun oynatırken gidip crysis tesinde bakıp ekran kartımı alınır bende çok merak ediyordum crysisi ilk zamanlarında ama 2 oyunuda 1 kere bitirdikten sonra yüzüne bakmadım ve halada crysis testi yapılır, arkadaşların dediği gibi gtx460 256 bit ve 5850 nin yetemeyeceği oyun yoktur kimse kendini kandırmasın
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Winstead 9 yıl

BaRReT81

beyler 4770 bile 1920-1080 oyun oynatırken gidip crysis tesinde bakıp ekran kartımı alınır bende çok merak ediyordum crysisi ilk zamanlarında ama 2 oyunuda 1 kere bitirdikten sonra yüzüne bakmadım ve halada crysis testi yapılır, arkadaşların dediği gibi gtx460 256 bit ve 5850 nin yetemeyeceği oyun yoktur kimse kendini kandırmasın






adam haklı beyler hd 5850 ile piyasada oynanmayan oyun yok yeterli :)
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