ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyatlar düşmeye başladı

GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği AMD cephesi, ATi Radeon HD 5830'un daha iyi bir çözüm olduğunu iddia ederken, fiyat indirimleri konusunda sessizliğini koruyor. Kapalı kapılar ardında ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları için çalışmalarına devam eden AMD, ATi Radeon HD 5800 serisi için henüz herhangi bir fiyat indiriminde bulunmasa bile, yurt dışındaki çeşitli satış noktalarında fiyatların inmeye başladığı, özellikle Radeon HD 5830'un 199$ seviyesinden bulunabildiği belirtiliyor.
Gigabyte Radeon HD 5830
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE kod adlı grafik yongasının güç verdiği Radeon HD 5830 modelini Şubat ayında lanse eden AMD-ATi, Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5850 modelleri arasındaki boşluğu doldurmayı hedeflemişti. Performans olarak Radeon HD 5770'e, fiyat olaraksa Radeon HD 5850'ye daha yakın olan ekran kartı, lanse edildiği günden bu yana 230-250$ aralığında DirectX 11 destekli tek çözüm olarak pazardaki varlığını sürdürüyor.
Hem performans hem de hız aşırtma yetenekleriyle rekabete yeni bir boyut kazandıran GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte orta segmentte dengeler yeniden değişmeye başladı. Avrupa fiyat listelerinde, tercih edilecek satış noktasına göre 190 Avro seviyesine kadar gerileyen Radeon HD 5830, 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip GeForce GTX 460 modeliyle aynı fiyat seviyesinden alınabilirken, AMD'ye göre yüksek bellek kapasitesi ve işlem gücü HD 5830'u önde tutmayı başarıyor.
En azından Eylül ayına kadar yeni bir model duyurması beklenmeyen AMD-ATi cephesinde, Radeon HD 5850 için de fiyatların bir miktar düştüğü görülmekte. Avrupa fiyat listelerinde yaptığımız kısa bir araştırma sonucunda, Asus'a ait Radeon HD 5850 modelinin 9 Temmuz'a kadar 278 Avro seviyesinde seyrederken, GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte fiyatın ani bir düşüşle 244 Avro'ya kadar gerilediğini görüyoruz.
Asus Radeon HD 5830
Nvidia cephesinde Ağustos sonu veya Eylül ayı ile birlikte GeForce GTS 450 ve alt modellerin pazara sürülmesi beklenirken, Radeon HD 5600 ve 5700 serisinde de eş zamanlı olarak fiyatların düşebileceği üzerinde duruluyor. Haberimize konu olan fiyat indirimleri, henüz AMD tarafından resmi herhangi bir indirim yapılmadığı için tüm pazarlara yayılmış olmasa da, GeForce GTX 460'ın pazarda ciddi bir etki yarattığını ve pek çok noktada fiyatların 12 Temmuz öncesine göre hissedilir şekilde düştüğünü görüyoruz.
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ilk bilgisayarım 1996da genç escorttu. 1440dolar. ozamanın parasıyla 110.000idi. windows 95 çıkmışken, window 3.1 ve cd sürücü bile gereksiz görülüyordu. "mech warrior" sadece windowsta çalışan 3d grafikli ilk oyundu. comand conquer, doom, nfs1 hepsi dosta oynanan hatta windows 95te oynarken sorun yaşadıımız oyunlardı. pentium yeni çıkmıştı. ve eskimiş 486nın popülerliği yeni pentiumdan daha fazlaydı. fifa 96daki yağmuru görebilmek için ilk upgrade diamond 3d ekran kartı oldu. sonra pentium 100ü pentium 120 ile değiştirdim. ardından 1.2 gb harddiski 1.7ile değiştirdim. sonra mmx, pentium2-3 derken celeron çıktı.... performans cpu odaklıydı pentium1-2-3 celeron, ardından ramler performansı etkilemeye başladı RD-SD ram, sonra ekran kartları TNT2 32mb serisiyle bayrağı eline almaya başladı ve halen öyle gidiyor...
eskiden uçurum kartlar olurdu. örn 100dolarlık gf5200 her türlü oyunu çalıştırırken 300-500dolara ekran kartları satırlırdı ve aradaki fps fark fazla olmazdı. bizde ucuzlara odaklanırdık. onun dışında cpular ve ramlar belirleyici etkendi. ancak şimdi durum değişti. 2gb ram ne olursa olsun yetiyor. 2çekirdek cpular ile 6 çekirdek cpular pazarda birlikte vitrinlerde duruyor. en değerli parça şu anda ekran kartları. ve alt modelle üst model arasında fps uçurumları var. ayrıca alt model ekran kartları, bırakın 1 yılı, bir oyunun eklenti paketini bile aynı perfrmansta çalıştıracak kadar gitmiyor.
durum böyle olunca ben şuna para vermem ben buna para vermem lafları artık yerini 1000liraları ekran kartına vermelere bıraktı. artı hem para verip hemde memnunda kalındı. böyle bir durumda herkes ekran kartlarına bütçesinin sınırında para ayırması gerektiğini anladı. tabi bunu böyle düşünmeyenlerde var. halen cpu ile ramleri 500dolar verip ekran kartına 200doları çok görenlerde var.
ancak hızını alamayanlarda var. 5850 gibi bir kart hiçbir türlü zorlanmazken durumu abartıp 2 katını 5890a verenlerde var. bütçe varsa 9990da alınır ama maksat sorunsuz performans ise 5850den sonrasında durum sadece kağıt üzerinde farklı ve gözümüz bunu ayır edemez.
Saydığınız tüm oyunlarda programlanabilir shader kullanılmıştır. Doom 3 biraz farklı bir bir konu.
Çılgınsın meen
adam haklı beyler hd 5850 ile piyasada oynanmayan oyun yok yeterli :)