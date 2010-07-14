ATi Radeon HD 5800 serisinde fiyatlar düşmeye başladı

GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği AMD cephesi, ATi Radeon HD 5830'un daha iyi bir çözüm olduğunu iddia ederken, fiyat indirimleri konusunda sessizliğini koruyor. Kapalı kapılar ardında ikinci jenerasyon DirectX 11 kartları için çalışmalarına devam eden AMD, ATi Radeon HD 5800 serisi için henüz herhangi bir fiyat indiriminde bulunmasa bile, yurt dışındaki çeşitli satış noktalarında fiyatların inmeye başladığı, özellikle Radeon HD 5830'un 199$ seviyesinden bulunabildiği belirtiliyor.

Gigabyte Radeon HD 5830

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE kod adlı grafik yongasının güç verdiği Radeon HD 5830 modelini Şubat ayında lanse eden AMD-ATi, Radeon HD 5770 ve Radeon HD 5850 modelleri arasındaki boşluğu doldurmayı hedeflemişti. Performans olarak Radeon HD 5770'e, fiyat olaraksa Radeon HD 5850'ye daha yakın olan ekran kartı, lanse edildiği günden bu yana 230-250$ aralığında DirectX 11 destekli tek çözüm olarak pazardaki varlığını sürdürüyor.

Hem performans hem de hız aşırtma yetenekleriyle rekabete yeni bir boyut kazandıran GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte orta segmentte dengeler yeniden değişmeye başladı. Avrupa fiyat listelerinde, tercih edilecek satış noktasına göre 190 Avro seviyesine kadar gerileyen Radeon HD 5830, 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip GeForce GTX 460 modeliyle aynı fiyat seviyesinden alınabilirken, AMD'ye göre yüksek bellek kapasitesi ve işlem gücü HD 5830'u önde tutmayı başarıyor.

En azından Eylül ayına kadar yeni bir model duyurması beklenmeyen AMD-ATi cephesinde, Radeon HD 5850 için de fiyatların bir miktar düştüğü görülmekte. Avrupa fiyat listelerinde yaptığımız kısa bir araştırma sonucunda, Asus'a ait Radeon HD 5850 modelinin 9 Temmuz'a kadar 278 Avro seviyesinde seyrederken, GeForce GTX 460'ın çıkmasıyla birlikte fiyatın ani bir düşüşle 244 Avro'ya kadar gerilediğini görüyoruz.

Asus Radeon HD 5830

Nvidia cephesinde Ağustos sonu veya Eylül ayı ile birlikte GeForce GTS 450 ve alt modellerin pazara sürülmesi beklenirken, Radeon HD 5600 ve 5700 serisinde de eş zamanlı olarak fiyatların düşebileceği üzerinde duruluyor. Haberimize konu olan fiyat indirimleri, henüz AMD tarafından resmi herhangi bir indirim yapılmadığı için tüm pazarlara yayılmış olmasa da, GeForce GTX 460'ın pazarda ciddi bir etki yarattığını ve pek çok noktada fiyatların 12 Temmuz öncesine göre hissedilir şekilde düştüğünü görüyoruz.