ATi Radeon HD 6000 serisi UHDV desteği sunacak

AMD'nin ilk modellerini Ekim ayında çıkarmayı planladığı Southern Islands kod adlı ikinci nesil DirectX 11 kartları için meraklı bekleyiş sürüyor. ATi Radeon HD 6000 serisi altında lanse edilmesi beklenen ekran kartı ailesinde, mevcut grafik işlemci mimarisinin, 2011'de lanse edilecek yeni GPU tasarımından izler taşıyan güncellenmiş bir versiyonu kullanılacak. Bu yenilikler arasında Eyefinity teknolojisinin, çoklu monitör kurulumlarında maliyetlerin düşürülmesi için hazırlanan yeni versiyonuyla birlikte Unified Video Decoder 3.0 teknolojisine yer verilmesi bekleniyor. Önemli güncellemelere sahip olacağı rapor edilen yeni video motorundaki en dikkat çekici gelişme ise UHDV (Ultra High Definition) desteğinin sunulacak olması. Henüz AMD cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da UHDV desteği ile 4096 x 2304 piksel ve üzeri çözünürlükteki videoların hızlandırması için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunulacak. 2016 ve sonrasında yaygınlaşması beklenen yeni standart için AMD'nin hazırlık içerisinde olduğu biliniyor.

Gelen bilgilere göre Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle birlikte 1080p çözünürlükteki standart Full HD videolar, 4K ve üzeri çözünürlüklere yeniden ölçeklenebilecek. Öte yandan bu teknoloji Youtube'un da işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Zira kısa bir süre önce 4K çözünürlüğündeki videolar için deneysel çalışmalara başlayan site, ATi Radeon HD 6000 serisiyle birlikte bu çalışmalarını hızlandırabilir. Öte yandan kullanıcıların bu teknolojiden yararlanabilmesi için yüksek çözünürlük desteğine sahip monitör ve televizyon kullanmaları gerekecek ki 4K çözünürlük desteği sunan seçeneklerin sayısı ve maliyetleri düşünüldüğünde, UHDV desteği en azından bir süre için son kullanıcıların öncelikli tercih sebeplerinden birisi olmayacak gibi görünüyor.