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ATi Radeon HD 6000 serisi UHDV desteği sunacak

AMD'nin Southern Islands kod adlı ikinci nesil DirectX 11 kartları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilere göre ATi Radeon HD 6000 serisi, UHDV (Ultra High Definition Video) deste
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin ilk modellerini Ekim ayında çıkarmayı planladığı Southern Islands kod adlı ikinci nesil DirectX 11 kartları için meraklı bekleyiş sürüyor. ATi Radeon HD 6000 serisi altında lanse edilmesi beklenen ekran kartı ailesinde, mevcut grafik işlemci mimarisinin, 2011'de lanse edilecek yeni GPU tasarımından izler taşıyan güncellenmiş bir versiyonu kullanılacak. Bu yenilikler arasında Eyefinity teknolojisinin, çoklu monitör kurulumlarında maliyetlerin düşürülmesi için hazırlanan yeni versiyonuyla birlikte Unified Video Decoder 3.0 teknolojisine yer verilmesi bekleniyor. Önemli güncellemelere sahip olacağı rapor edilen yeni video motorundaki en dikkat çekici gelişme ise UHDV (Ultra High Definition) desteğinin sunulacak olması. Henüz AMD cephesinden yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da UHDV desteği ile 4096 x 2304 piksel ve üzeri çözünürlükteki videoların hızlandırması için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunulacak. 2016 ve sonrasında yaygınlaşması beklenen yeni standart için AMD'nin hazırlık içerisinde olduğu biliniyor.

Gelen bilgilere göre Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle birlikte 1080p çözünürlükteki standart Full HD videolar, 4K ve üzeri çözünürlüklere yeniden ölçeklenebilecek. Öte yandan bu teknoloji Youtube'un da işini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Zira kısa bir süre önce 4K çözünürlüğündeki videolar için deneysel çalışmalara başlayan site, ATi Radeon HD 6000 serisiyle birlikte bu çalışmalarını hızlandırabilir. Öte yandan kullanıcıların bu teknolojiden yararlanabilmesi için yüksek çözünürlük desteğine sahip monitör ve televizyon kullanmaları gerekecek ki 4K çözünürlük desteği sunan seçeneklerin sayısı ve maliyetleri düşünüldüğünde, UHDV desteği en azından bir süre için son kullanıcıların öncelikli tercih sebeplerinden birisi olmayacak gibi görünüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Açıkçası bu kadar yüksek çözünürlüğün pek sık kullanabileceğimizi zannetmiyorum. Şu anda Full HD film izlemek için 25 Gb'lık Blueray diskimiz olması gerekiyor.Bunun 4 katı çözünürlük için haliyle daha da büyük bir diske ihtiyaç duyacağız(yaklaşık 100 Gb gibi :))önümüzdeki yıllar neler gösterir bilmiyorum ama normal bir ev kullanıcısının 10-15 yıldan önce kullanabileceğini pek sanmıyorum.
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cihat52.5 9 yıl
hayırlı olsun agzm acık kaldı bu ne hız
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muvaZaa xD 9 yıl
ultra hd mi
daha 1080p monitörü 2.5 ay oldu alalı
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M@U 9 yıl
Yine başlıyoruz. Seri ile ilgili özellikler haber yapılmaya başlandı nihayet. Ben de zaten bu gtx460'tan sıkılmıştım.




Açıkcası çok önemli bir haber olduğunu düşünmüyorum. Zira ben bu desteği hd5000 serisine de yazılım yoluyla verilecek diye bekliyordum. 4K videolar bir süredir ortalarda dolanıyor. Ati de zaten Eyefinity ile çözünürlük kavramını kilometrelerce ileri taşımışken bu desteği vermesi zaten olması gereken bir hadiseydi. Tabi yeni serinin reklamlarının ufak bir parçası olacaktır bu destek.
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DH Misafiri 9 yıl
4k ya zemin hazırlıyorsa full hd çözünürlüğü giriş seviyesi kartlar sunabilir duruma gelecektir. bu haliyle bile bircok oyuncuyu kullanıcıyı tatmin eder. diger etkilenecek sektörlere öncü olması bizim acımızdan büyük bi avantaj gibi geliyor. zira 40 dolara full hd oyun oynayabilecegimiz bi kart güzel olur.
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ceycey11 9 yıl
yahu daha full hd'ye geçemedi insanar UHD nereden çıkartıyorsun 2016'da yaygınlaşmasını beklediğin teknoloji için. 4k çözünürlük birde monitör masrafı çıkartacaklar
neyse 2016'yı görelimde UDH'miz eksik kalsın. Ancak amd-ati 6000 serisinin sadece güncellenmiş tss. performansı geliştirilmiş 5000 serisi imajından kurtarmaya çalışıyor anlaşılan ve başarıyor
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