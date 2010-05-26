ATi Catalyst 10.5 sürücüsü çıktı

ATi ekran kartları için hazırlanan Catalyst sürücü paketinin 10.5 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. ATi Radeon HD 2000 serisi ve üzerindeki ekran kartlarına ve güncel ATi IGP'lerinin (entegre grafik birimleri) tamamına destek veren yeni sürücü güncellemesi, performans iyileştirmelerinden çok ekstra özellikler üzerine yoğunlaşıyor. Sürücü için hazırlanan sürüm notuna göre, Catalyst 10.5 için altı çizilebilecek en önemli güncelleme olarak, ATi Radeon HD 3000 ve 4000 serisi ekran kartları için 120Hz monitör desteği ile 3D gözlük kullanımının aktif edilmesi gösterilebilir. Öte yandan yeni sürücü, OverDrive uygulamasına yönelik bir takım geliştirmeler de içeriyor zira açıklanan bilgilere göre Catalyst 10.5'deki OverDrive güncellemeleri ile çoklu monitör kurulumunda kullanılan ATi GPU'ları için başta hız aşırtma olmak üzere gelişmiş kontrol sağlandığı belirtiliyor.

WHQL sertifikasına sahip olan ATi Catalyst 10.5 sürücüsü, yeni özelliklere ek olarak daha önce rapor edilen bazı hataları da düzeltiyor. Bir önceki sürümde olduğu gibi, Battlefield: Bad Company 2'deki harita yükleme sorununa çözüm getiren sürücü, IL-2 Sturmovik: 1946, Mass Effect 2, Empire: Total War, Napoleon: Total War ve Unigine gibi farklı oyunlarda rastlanan stabilite odaklı kimi problemleri de düzeltiyor. Performans gelişimi açısından heyecan verici bir yeniliğe sahip olmayan ATi Catalyst 10.5 sürücüsünün en önemli farklılığı, olarak 120Hz monitör desteğini ileri götürmesi ve ATi Radeon HD 3000 serisi gibi görece eski olan ancak henüz kullanımı devam eden ekran kartları için 120Hz monitör desteği sunulması olarak gösterilebilir. Nvidia'nın GeForce 256 sürücüleriyle arka arkaya lanse edilen Catalyst 10.5, her ne kadar Catalyst 10.3 kadar çok güncelleme içeriyor olmasa da AMD'nin son kullanıcılara tavsiye ettiği en güncel sürücü paketi olarak kullanıma sunulmuş durumda.

ATi Catalyst 10.5 sürücüsünü indirmek için: http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx