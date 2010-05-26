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ATi Catalyst 10.5 sürücüsü çıktı

Mayıs ayı için hazırlanan ATi Catalyst 10.5 sürücüsü çıktı, işte detaylar...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,8b
2
106
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi ekran kartları için hazırlanan Catalyst sürücü paketinin 10.5 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. ATi Radeon HD 2000 serisi ve üzerindeki ekran kartlarına ve güncel ATi IGP'lerinin (entegre grafik birimleri) tamamına destek veren yeni sürücü güncellemesi, performans iyileştirmelerinden çok ekstra özellikler üzerine yoğunlaşıyor. Sürücü için hazırlanan sürüm notuna göre, Catalyst 10.5 için altı çizilebilecek en önemli güncelleme olarak, ATi Radeon HD 3000 ve 4000 serisi ekran kartları için 120Hz monitör desteği ile 3D gözlük kullanımının aktif edilmesi gösterilebilir. Öte yandan yeni sürücü, OverDrive uygulamasına yönelik bir takım geliştirmeler de içeriyor zira açıklanan bilgilere göre Catalyst 10.5'deki OverDrive güncellemeleri ile çoklu monitör kurulumunda kullanılan ATi GPU'ları için başta hız aşırtma olmak üzere gelişmiş kontrol sağlandığı belirtiliyor.

WHQL sertifikasına sahip olan ATi Catalyst 10.5 sürücüsü, yeni özelliklere ek olarak daha önce rapor edilen bazı hataları da düzeltiyor. Bir önceki sürümde olduğu gibi, Battlefield: Bad Company 2'deki harita yükleme sorununa çözüm getiren sürücü, IL-2 Sturmovik: 1946, Mass Effect 2, Empire: Total War, Napoleon: Total War ve Unigine gibi farklı oyunlarda rastlanan stabilite odaklı kimi problemleri de düzeltiyor. Performans gelişimi açısından heyecan verici bir yeniliğe sahip olmayan ATi Catalyst 10.5 sürücüsünün en önemli farklılığı, olarak 120Hz monitör desteğini ileri götürmesi ve ATi Radeon HD 3000 serisi gibi görece eski olan ancak henüz kullanımı devam eden ekran kartları için 120Hz monitör desteği sunulması olarak gösterilebilir. Nvidia'nın GeForce 256 sürücüleriyle arka arkaya lanse edilen Catalyst 10.5, her ne kadar Catalyst 10.3 kadar çok güncelleme içeriyor olmasa da AMD'nin son kullanıcılara tavsiye ettiği en güncel sürücü paketi olarak kullanıma sunulmuş durumda.

ATi Catalyst 10.5 sürücüsünü indirmek için: http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx


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KAMILBABA 9 yıl
Format attım.Yükledim sonunda.
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Sedat. 9 yıl
Arkadaşlar ATI Catalyst™ 10.5 sürümünün TÜRKÇE dil seçenegi var mi bulamadim bilenleriniz varsa LÜTFEN soyleyebilir mi ?

İşletim sistemi Xp Pro 32 bit.
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djduke 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: djduke
yok yaptıgın işlemden dolayı değildir. Ama freamework olayı tüm catalystler için geçerli. Bence programı güzelce kaldır registryden falanda gir sil.(regedit ten giriş yapıp) belki düzelir.
Bende 10.5 kurdum nihayet memnunum öyle bi ısı artışı falan gözlemlemedim. Memnunum hatta 1 2 oyunda bazı hatalar vardı onlar giderilmiş gzl olmuş.
Regedit den sil derken framework'u mu kastediyorsun ve sendeki framework sürümü kaç
HAYIR ati katalysti kastediyorum.. regeditten gir ati catalyst gördüğün klasörleri sil ;)
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djduke 9 yıl
yok yaptıgın işlemden dolayı değildir. Ama freamework olayı tüm catalystler için geçerli. Bence programı güzelce kaldır registryden falanda gir sil.(regedit ten giriş yapıp) belki düzelir.
Bende 10.5 kurdum nihayet memnunum öyle bi ısı artışı falan gözlemlemedim. Memnunum hatta 1 2 oyunda bazı hatalar vardı onlar giderilmiş gzl olmuş.
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Sedat. 9 yıl
arkadaşlar yeni bi hd 4650 geldi bana ancak driver sorunu yaşiyorum.. driver nerden nasil bulabilirim.. 10,5 sürümünü indirdim ama türkçe degil ingilizce oldu.. Türkçesini nasil nerden indirip kurucam..

orjinal cd si var ancak eski sürümü yüklüyo bana en son çikan driver falan lazim..

Birde yeni driveri öncekinin üstüne mi yüklim yoksa eski driveri silip sonra mi yüklim.
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KAMILBABA 9 yıl

djduke
yok yaptıgın işlemden dolayı değildir. Ama freamework olayı tüm catalystler için geçerli. Bence programı güzelce kaldır registryden falanda gir sil.(regedit ten giriş yapıp) belki düzelir.
Bende 10.5 kurdum nihayet memnunum öyle bi ısı artışı falan gözlemlemedim. Memnunum hatta 1 2 oyunda bazı hatalar vardı onlar giderilmiş gzl olmuş.

Regedit den sil derken framework'u mu kastediyorsun ve sendeki framework sürümü kaç
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DH Misafiri 9 yıl
ekran kartım ATİ RADEON 3650 PCI 10.5 driverini dün yüklemeye çalıştım.Driveri yükledi onda sorun yok.Driveri yükledikten sonra catalyst'i yüklemeye geçiyor orada paket yükleme hatası verdi.tamam dedim çıktım.catalyst açılmıyor şu an .Biraz araştırdım .NET FRAMEWORK yükleyin diyolar yaptım olmadı.Bende 10.4 yüklü değildi.Acaba 10.3 ten 10.5 e geçtiğim içinmi oldu.Bu iş hiç içime sinmedi lütfen yardım edin.
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apodur 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: leech
quote:
Orijinalden alıntı: resetit
ya var ya.. bir daha ati kart alırsam.. halen yok eski sürücüyü kaldır yok yenisini yükle.. yani otomatik olarak herşeyi yapabilen bir sürücü yapamayacak kadar aciz mi şimdi bu adamlar? haeln aygıt yöneticisnden sürücüyü güncelleştirmek zorunda kalıyorum.. umarım doğru yüklenmiştir :s
bu durumun ati ile bi ilgisi yok, bilip bilmeden gaza gelmeyin
Valla bende your uninstaller ile silmeme rağmen, restart yapıyorum sürücü hale yüklü görünüyor.
Bu ATI nin driver olayından bende şikayetçiyim. Nvidia kullanırken yeni çıkan driveri eskisini silmekle felan uğraşmadan yüklerdim, bi restart sorunsuz kullanmaya devam. ikidir ATI kart kullanıyorum, cebelleşip suruyorum. Ya cidden biz bilmiyoruz ya da bu driverlar cidden uğraştırıcı.

benim tek şikayetim X550XT me sürücü bulamammam ayıp ediyo ati.ortada kaldık resmen
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ceycey11 9 yıl
driver güncellemeye oldum olası karşıyımdır zaten ne o öyle ısı artışı falan yaşayanlar olmuşl bizim ev zaten sıcak 10.4 ile yıla devam 10.6 ya bakıcaz artık
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EXcom_Zkko 9 yıl
apodur

benim tek şikayetim X550XT me sürücü bulamammam ayıp ediyo ati.ortada kaldık resmen


ATI Legacy adı altında eski seri kartlara sürücü yazmaya devam ediyor. Kısaca, kartın için driver mevcut.
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DeepNote 9 yıl
Bir yükleyelim dedik bilgisayar sapıttı. Catalyste açılmadı.Bilgisayarı önceki tarihe yükleyelim dedik onu da başaramadık neden yapamadığımı da anlayamadım doğrusu.Her neyse ne zaman bunların sürücüsünü yüklesem evlere şenlik sorunlar yaşıyorum.Bundan sonra sanırım nvidia alacağım.İlk defa ati aldım sırf sürücüler yüzünden yıldım doğrusu
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BoltAction 9 yıl
Ben son 7-8 driveri bir oncekini kaldirmadan direkman kuruyordum, hicbir sekilde de problemle karsilasmiyordum ama son sefer olmadi iste, bu aksam birde 10.4 u kaldirdiktab sonra yuklemeyi deneyecegim...
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caneker 9 yıl
Driver da çıktı, tek eksiğimiz bir adet 120hz monitör ve 3d gözlük
...
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djduke 9 yıl
Henuz driverı kurmadım evde değilim çünkü.. Ama bazı yorumları okuyorum da acaba ben ati ekran kartı kullanmıyorum mu diorum.ati agp 9250-9550-hd 3870- hd 4870 toxic-şu an 4870x2 kullanıcısıyım ve memnunum. Ufak Tefek şeyler mutlaka çıkacaktır. Size desemki ben eskiden ekran kartı güncellemesi çıktıgında pc ye format atıyodum desem inanmazsınız. Neden mi ? yaptıgım testler sonucunda (kendiçapımda) format atıp driverları kurunca pc daha güzel sorunsuz çalışıyor. Neyse. Ben inşallah bundan sonraki kartım ve kartlarımda ati olucak. 6850-6870 :D bekliyorum. Ati son dönemde yazılıma önem vermeye başladı bence bu bu şekilde artarak devam edecek. Firma baya bi kar elde etti ve işin sadece yüksek güçte kart üretmek değilde.. bu kartlara software desteğinde ne kadar önemli oldugunun bilincine varmış gözüküyor. (kartları yada firmaları aşşağılamaktansa zaten kendi isteğimizle ve paramızla aldıgımız bu kartları değiştirmekte elimizde değilmi.) Lafı çok uzattım kusura bakmayın ama. sırf oyun için pc kurmakta mantıksız bence. birde bazen işlemci yada ram limitlerine takıldıgınızda yada psu nuzun gücü yetmediğinde sucu ekran kartına atmayın. (eskiden bende böyleydim) ;)
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V2 9 yıl
eleştirilere katılıyorum yeni driver yüklemeleri genelde sorunlu atide
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DH Misafiri 9 yıl
Ben 4830 kullıcısıyım gayette memnunum her oyunuda full oynuyorum (dirt2-asashin2-masseffect2-metro2033-justcause2 bunlar ve daha fazlası) sonra 82 ekran lcd panele HDMI ile bağladım gayet mükemmel ve inanmassınız 1900 lerde çalışıyor oyunlar öğlede performans kaybı olmuyor akıcı oynuyorum.Anlamadığım ati sürücüsüymüş bilmem neymiş neyin savaşı bu aynı paraya git nvidia alda nal topla hakkının hakkı hakkıya arkadaşlar.
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*INVICTUS* 9 yıl
ya var ya.. bir daha ati kart alırsam.. halen yok eski sürücüyü kaldır yok yenisini yükle.. yani otomatik olarak herşeyi yapabilen bir sürücü yapamayacak kadar aciz mi şimdi bu adamlar? haeln aygıt yöneticisnden sürücüyü güncelleştirmek zorunda kalıyorum.. umarım doğru yüklenmiştir :s
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devrimdoga 9 yıl
paket yükleme hatası verdi :D ?
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