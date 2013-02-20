AUO firması iPad mini panelleri için üretimi artırıyor





LG Display ile birlikte iPad mini modelinin panel tedarik ortağı olan Tayvanlı AU Optronics, bir süredir yaşadığı üretim verimliliği sıkıntıları nedeniyle, geçen yıl beklenen iPad mini satışlarının yapılamamasına neden olmuştu.





Aylar süren geliştirme çalışmaları neticesinde verim almaya başlayan firma bir milyonuncu iPad mini panelini de sevketmiş durumda. Geçen yılın ikinci yarısında başlayan üretim sıkıntıları nedeniyle gerekli sevkiyatı yapamayan AU Optronics firması yüzünde iPad mini beklenen 10 milyon satış barajına ulaşamadı. Ancak bu yılın ilk ayları ile birlikte yüksek üretim verimi oranlarına ulaşan AUO, Apple'ın panel ihtiyacını beslemeye devam ediyor. Ayrıca firmanın genel tablet panel sevkiyatları da bu sayede yükselecek.





iPad mini için LG Display firması IPS geniş açılı paneller tedarik ederken, AUO ise yüksek kontrast ve enerji tasarrufu sunan AH-VA geniş açılı paneller tedarik ediyor.





AUO firmasının ayrıca yeni nesil iPad mini panelleri üzerindeki çalışmalarını da sürdürdüğü belirtiliyor. Bilindiği gibi iPad mini modelinin Retina ekrana terfi ettirileceği bir süredir dile getiriliyordu.

http://www.digitimes.com/news/a20130219PD220.html