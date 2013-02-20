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AUO firması iPad mini panelleri için üretimi artırıyor

6 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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AUO firması iPad mini panelleri için üretimi artırıyor

LG Display ile birlikte iPad mini modelinin panel tedarik ortağı olan Tayvanlı AU Optronics, bir süredir yaşadığı üretim verimliliği sıkıntıları nedeniyle, geçen yıl beklenen iPad mini satışlarının yapılamamasına neden olmuştu. 

Aylar süren geliştirme çalışmaları neticesinde verim almaya başlayan firma bir milyonuncu iPad mini panelini de sevketmiş durumda. Geçen yılın ikinci yarısında başlayan üretim sıkıntıları nedeniyle gerekli sevkiyatı yapamayan AU Optronics firması yüzünde iPad mini beklenen 10 milyon satış barajına ulaşamadı. Ancak bu yılın ilk ayları ile birlikte yüksek üretim verimi oranlarına ulaşan AUO, Apple'ın panel ihtiyacını beslemeye devam ediyor. Ayrıca firmanın genel tablet panel sevkiyatları da bu sayede yükselecek.

iPad mini için LG Display firması IPS geniş açılı paneller tedarik ederken, AUO ise yüksek kontrast ve enerji tasarrufu sunan AH-VA geniş açılı paneller tedarik ediyor. 

AUO firmasının ayrıca yeni nesil iPad mini panelleri üzerindeki çalışmalarını da sürdürdüğü belirtiliyor. Bilindiği gibi iPad mini modelinin Retina ekrana terfi ettirileceği bir süredir dile getiriliyordu.

http://www.digitimes.com/news/a20130219PD220.html Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
O zaman hangi iPad Mini de hangi firmanın paneli kullanılıyor? :O
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V4LKyR 6 yıl
BraVe_06
gokoooBilmenize gerek yok fabrikalar ne isterseniz onu üretir panellerin birbirinden tek varkı paneller üzerinde marka damgası olur o da olursa
Sanırım haberi okumamışsınız. iPad mini için LG Display firması IPS geniş açılı paneller tedarik ederken, AUO ise yüksek kontrast ve enerji tasarrufu sunan AH-VA geniş açılı paneller tedarik ediyor. yazıyor.

Evet bu cümleyi defalarca okudum. Şimdi adım adım analizini yapalım :
Şimdi ortada bir LG Display firması ve AUO (AU Optronics) firması var. Ve bu iki firma da panel üretiyor. Diyor ki; "iPad Mini için (demekki iPad Mini'ye ait olarak) LG Display firması, IPS geniş açılı paneller tedarik ederken (yani bir yerden, bir şekilde bu panelleri sağlıyor (üretiyor kendi bünyesinde tabi)), AUO firması ise yüksek kontrast ve enerji tasarrufu sunan AH-VA geniş açılı paneller tedarik ediyor." Görüldüğü üzere LG Display firmasının ürettiği panel farklı, AUO firmasının ürettiği panel farklı. Bu iki panel özdeş değil, ayrı teknolojiler içeriyorlar, farklı şeyler. FAKAT bu iki panel de tek bir model için üretilmiş : iPad Mini. Ve bildiğim kadarıyla Apple iPad Mini modelini LG Display firmasının ürettiği panelin kullanıldığı model ve AUO firmasının ürettiği panelin kullanıldığı model diye ikiye ayırmamış. Ortada sadece tek bir model var son kullanıcı için : iPad Mini. Ve iPad Mini'nin panelinin hangi firmanın üretimi olması bizim seçimimize bırakılmamış. Dolayısıyla burada iPad Mini adıyla aldığımız fakat birebir birbirinin aynısı olmayan, özdeş olmayan iki farklı model olması durumu meydana geliyor. Doğal olarak benim sorduğum soru ise hangi iPad Mini modelinde hangi panelin kullanıldığını nasıl anlayacağız sorusu oldu.
Öyle gözüküyor ki, cümleyi tam anlamıyla anlayamamışsınız; okumak başka, anlamak ise bambaşka bir şeydir.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Baraj 10 milyonmus Apple ın gözü çok yükseklerde ama böyle çakilir işte
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BraVe_06 6 yıl
gokooo
Bilmenize gerek yok fabrikalar ne isterseniz onu üretir panellerin birbirinden tek varkı paneller üzerinde marka damgası olur o da olursa

Sanırım haberi okumamışsınız. "iPad mini için LG Display firması IPS geniş açılı paneller tedarik ederken, AUO ise yüksek kontrast ve enerji tasarrufu sunan AH-VA geniş açılı paneller tedarik ediyor." yazıyor.
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LilTunechi 6 yıl
farkı nasıl ayırt edeceğiz?
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murdocklawless 6 yıl
sen samsung gibi bir dev ile ilişkini kesip adı sanı duyulmamış firmaları tedarikçin yaparsan daha çok iş gelir başına apple efendi.
beter olsunlar diyorum.
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gokooo 6 yıl
Bilmenize gerek yok fabrikalar ne isterseniz onu üretir panellerin birbirinden tek varkı paneller üzerinde marka damgası olur o da olursa
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spencermila 6 yıl
daha hangi firma kaldı sarp samsung lg di derken birde vestel gelir işin icine olur biter arkadaş hangi firmadan alacagına tek firma ile çalışsana hem daha iyi hemde daha güzel olur tek firma herzaman iyidir...
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cmengn 6 yıl
Harbiden biz bunu nereden bileceğiz??
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
O zaman hangi iPad Mini de hangi firmanın paneli kullanılıyor? :O
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