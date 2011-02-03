Aava, Intel'in Medfield platformunu kullanan akıllı telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak

ARM'ın akıllı telefon pazarındaki üstünlüğünü sona erdirmek isteyen Intel, bu hedefini gerçekleştirmek için Medfield kod adlı yeni Atom platformunu pazara sunacak. Hem bekleme durumunda hem de yük altında güncel ARM platformlarıyla rekabet edebilecek güç tüketim değerlerine sahip olduğu platform, x86 mimarisini temel alıyor ve gelen bilgilere göre 1.5GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışabiliyor. Ticari bir üründe ilk olarak Nokia tarafından kullanılması beklenen Medfield platformuyla cep telefonu geliştiren ilk firma Aava oldu. Hatırlanacağı üzere aynı firma geçtiğimiz yıl Moorestown platformunu geliştiren telefon hazırlamış ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı.
Aava'nın hazırladığı Medfield tabanlı yeni telefonun 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı belirtiliyor. 8.9mm kalınlığında olacağı belirtilen dokunmatik ekranlı telefonun, hem Android hem de MeeGo işletim sistemlerini çalıştıracağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl tanılan telefon gibi doğrudan son kullanıcı satışının olması beklenmeyen telefonun, geliştiricilere sunulacağı tahmin ediliyor. Aava'nın geliştirdiği ACPU ve modem platformunu üreticilere tanıtma görevini de üstlenecek olan telefon, çift işletim sistemi desteği ve gelişmiş donanım özellikleriyle Mobil Dünya Kongresi'nde öne çıkan yıldızlardan birisi olacak gibi görünüyor.
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N9'un teknolojisi de belli oldu bu arada...
kesinlikle ancak ben pek umutlu degilim intel bu fiyatı dayatacak gene telefonların fiyatları olacak 3-4 bin tl
Halen aynı. aavamobile.com/...
Korktuklarıda o zaten Arm mimarisi masaüstüne sıçrarsa AMD taraf seçmek zorunda kalırsa Arm'ı tercih eder. Zaten Intel sürekli AMD sıkıştırıyor geri ver mimarimi diye yasa izin vermediği için şuanlık problem yok. AMD Arm mimarisini yaymakta yol arasın. Gelecekte Fusion'nu Arm mimarisi ile görmek çok güzel olurdu.
Gelecekte bilgisayarlara uygun bir performanslı Arm işlemci ve W8 ikilisi mükemmel olur.
Intel büyük cihazlardan küçük cihazlara geçiş yapıyor. Ama Arm küçükten başladı buda bir başlangıç diyerek yerine sağlama almak için çok güzel bir sistem kurdu oda Lisanslama.
Zaten Windows Arm'ın bu kadar hızlı büyümesine kendine fırsat bilip Arm tabanlı bir W8 gelmesi dediklerimi doğrular diye düşünüyorum.