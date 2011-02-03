Aava, Intel'in Medfield platformunu kullanan akıllı telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak

ARM'ın akıllı telefon pazarındaki üstünlüğünü sona erdirmek isteyen Intel, bu hedefini gerçekleştirmek için Medfield kod adlı yeni Atom platformunu pazara sunacak. Hem bekleme durumunda hem de yük altında güncel ARM platformlarıyla rekabet edebilecek güç tüketim değerlerine sahip olduğu platform, x86 mimarisini temel alıyor ve gelen bilgilere göre 1.5GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışabiliyor. Ticari bir üründe ilk olarak Nokia tarafından kullanılması beklenen Medfield platformuyla cep telefonu geliştiren ilk firma Aava oldu. Hatırlanacağı üzere aynı firma geçtiğimiz yıl Moorestown platformunu geliştiren telefon hazırlamış ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı.

Aava'nın hazırladığı Medfield tabanlı yeni telefonun 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı belirtiliyor. 8.9mm kalınlığında olacağı belirtilen dokunmatik ekranlı telefonun, hem Android hem de MeeGo işletim sistemlerini çalıştıracağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl tanılan telefon gibi doğrudan son kullanıcı satışının olması beklenmeyen telefonun, geliştiricilere sunulacağı tahmin ediliyor. Aava'nın geliştirdiği ACPU ve modem platformunu üreticilere tanıtma görevini de üstlenecek olan telefon, çift işletim sistemi desteği ve gelişmiş donanım özellikleriyle Mobil Dünya Kongresi'nde öne çıkan yıldızlardan birisi olacak gibi görünüyor.