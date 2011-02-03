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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aava, Intel'in Medfield platformunu kullanan akıllı telefonunu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak

8 yıl
9,8b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM'ın akıllı telefon pazarındaki üstünlüğünü sona erdirmek isteyen Intel, bu hedefini gerçekleştirmek için Medfield kod adlı yeni Atom platformunu pazara sunacak. Hem bekleme durumunda hem de yük altında güncel ARM platformlarıyla rekabet edebilecek güç tüketim değerlerine sahip olduğu platform, x86 mimarisini temel alıyor ve gelen bilgilere göre 1.5GHz'e kadar farklı saat hızlarında çalışabiliyor. Ticari bir üründe ilk olarak Nokia tarafından kullanılması beklenen Medfield platformuyla cep telefonu geliştiren ilk firma Aava oldu. Hatırlanacağı üzere aynı firma geçtiğimiz yıl Moorestown platformunu geliştiren telefon hazırlamış ve Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmıştı.

Aava'nın hazırladığı Medfield tabanlı yeni telefonun 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı belirtiliyor. 8.9mm kalınlığında olacağı belirtilen dokunmatik ekranlı telefonun, hem Android hem de MeeGo işletim sistemlerini çalıştıracağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl tanılan telefon gibi doğrudan son kullanıcı satışının olması beklenmeyen telefonun, geliştiricilere sunulacağı tahmin ediliyor. Aava'nın geliştirdiği ACPU ve modem platformunu üreticilere tanıtma görevini de üstlenecek olan telefon, çift işletim sistemi desteği ve gelişmiş donanım özellikleriyle Mobil Dünya Kongresi'nde öne çıkan yıldızlardan birisi olacak gibi görünüyor.


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DH Misafiri 7 yıl
bunu tam olarak modeli ne acaba bilen varmı çok hoş bişi ama bulamadım
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DH Misafiri 7 yıl
yukarıdaki telefonun modeli ne ? çok hoşuma gitti varmı böyle bi tlf varsa kesinlikle almayı düşünürüm fiyat çok abartılı değilse oda
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IUnknown 8 yıl
Atomlar işlemci olarak zaten çok enerji tüketmiyorlar ama sorun chipsetlerinde. intel hepsini birleşince tüketimi düşük bişey yapamamıştı. Bakalım bu sefer ne yapmışlar. Atomların olayı ucuz olması. Hız ve enerji kaygısı ile üretilmiş değilller. Mesela z5xx serisi atomlar 25mm2 alana sahipler 30cm lik tek waferde 2500 yakın atom işlemci üretilebiliniyor.
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TsG 8 yıl

N9'un teknolojisi de belli oldu bu arada...
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Python 8 yıl
Hobar
kesinlikle ancak ben pek umutlu degilim intel bu fiyatı dayatacak gene telefonların fiyatları olacak 3-4 bin tl
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lazloo 8 yıl
Yukarıdaki cihaz gerçek. Aava mobile nin sitesine bakabilirsiniz. Ben 2 hafta önce baktığımda sadece resim vardı özellikleri yazmıyordu. Bir daha bakayım bari.


Halen aynı. aavamobile.com/...
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Batuist 8 yıl
yukarıdaki resimdeki cihaz gerçekse çok hoş gözüküyor..!!
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Hobar 8 yıl
intelin x86 yı bu kadar dayatmasının sebebi. Arm nin masaüstü ve dizüstü platforma da sıçramasını engellemek olablir mi acaba? Arm masaüstüne sıçrarsa nvidia gibi üreticiler de intelin hakim olduğu pazara dahil olabilir.
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Alper# 8 yıl

Hobar

intelin x86 yı bu kadar dayatmasının sebebi. Arm nin masaüstü ve dizüstü platforma da sıçramasını engellemek olablir mi acaba? Arm masaüstüne sıçrarsa nvidia gibi üreticiler de intelin hakim olduğu pazara dahil olabilir.

Korktuklarıda o zaten Arm mimarisi masaüstüne sıçrarsa AMD taraf seçmek zorunda kalırsa Arm'ı tercih eder. Zaten Intel sürekli AMD sıkıştırıyor geri ver mimarimi diye yasa izin vermediği için şuanlık problem yok. AMD Arm mimarisini yaymakta yol arasın. Gelecekte Fusion'nu Arm mimarisi ile görmek çok güzel olurdu.

Gelecekte bilgisayarlara uygun bir performanslı Arm işlemci ve W8 ikilisi mükemmel olur.

Intel büyük cihazlardan küçük cihazlara geçiş yapıyor. Ama Arm küçükten başladı buda bir başlangıç diyerek yerine sağlama almak için çok güzel bir sistem kurdu oda Lisanslama.

Zaten Windows Arm'ın bu kadar hızlı büyümesine kendine fırsat bilip Arm tabanlı bir W8 gelmesi dediklerimi doğrular diye düşünüyorum.
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