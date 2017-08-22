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AccuWeather uygulamasının konum bilgilerini izinsiz sattığı anlaşıldı

Popüler hava durumu uygulaması AccuWeather'ın, iOS kullanıcılarının konum bilgilerini reklam şirketlerine sattığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
1 yıl
3,7b
1
19
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil cihazlar için üretilmiş en iyi hava durumu uygulamalarından biri olan AccuWeather şu sıralar çalkantılı bir dönemden geçiyor. Güvenlik araştırmacısı Will Strafach, iOS cihazlarda yer alan AccuWeather uygulamasını derinlemesine analiz etti ve uygulamanın kullanıcı konum bilgilerini Reveal Mobile adlı reklam şirketine gönderdiğini saptadı. İşin kötü tarafı ise kullanıcıların, konum bilgisi paylaşma seçeneğini kapatmasına rağmen uygulamanın bunu dikkate almaması.
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Strafach'ın araştırmasında, konum bilgisi kapalı olmasına rağmen kullanıcıların GPS koordinatları, bağlı oldukları kablosuz ağın adı ve Bluetooth'larının etkin olup olmadığı Reveal Mobile adlı reklam şirketine gönderiliyor. 36 saat süren analiz sonucunda bu hassas bilgilerin tam 16 kez gönderildiği raporlandı.
Konu hakkında Apple ve AccuWeather cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, uygulamanın Android versiyonunda da buna benzer bir izinsiz veri kullanımının olup olmadığı henüz bilinmiyor.  AccuWeather uygulamasının kişisel verilerinizi izinsiz kullanılması düşüncesi bile sizi rahatsız ediyorsa, başka bir hava durumu uygulamasına geçmenizin vakti gelmiş demektir.

http://mashable.com/2017/08/22/accuweather-ios-app-is-tracking-people-without-permission/#avLk9U232Pqg Yorum Yaz
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HuS.TeR 1 yıl en beğenilen
Bu açık Android'de olsaydı ooovvv büyük güvenlik açığı bilmem ne ama iOS'da olunca -satılmaması daha ilginç olurdu..
Şeklinde yorumlar vardı göremiyorum bu aralar
Bu açık Android'de olsaydı ooovvv büyük güvenlik açığı bilmem ne ama iOS'da olunca -satılmaması daha ilginç olurdu..Şeklinde yorumlar vardı göremiyorum bu...
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2 Yanıt Yanıtla +41
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Ussuz 1 yıl
Satmaması daha ilginç olurdu bence
1 Yanıt Yanıtla +19
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mobilecom 1 yıl HuS.TeR
HuS.TeR

Bu açık Android'de olsaydı ooovvv büyük güvenlik açığı bilmem ne ama iOS'da olunca -satılmaması daha ilginç olurdu..

Şeklinde yorumlar vardı göremiyorum bu aralar

Bu bir güvenlik açığı değil, bir uygulamanın virüs gibi davranması. Tabi şöyle bir durum var GPS kapalı oldu halde, koordinat bilgisi alınabiliniyor sa, bu IOS için sıkıntı bakalım arkasından ne gelecek.
HuS.TeRBu açık Android'de olsaydı ooovvv büyük güvenlik açığı bilmem ne ama iOS'da olunca -satılmaması daha ilginç olurdu..Ş...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
fırat.ç. 1 yıl
İzin alıp da mı satsalardı
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mavizaman 1 yıl
fiyasko
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C_K 1 yıl
"İşin kötü tarafı ise kullanıcıların, konum bilgisi paylaşma seçeneğini kapatmasına rağmen uygulamanın bunu dikkate almaması."
Bu kısmı tam olarak anlamadım. Yani konum erişimini kapatsak bile yine de görebiliyor mu konumu? Yoksa uygulama içindeki bir ayar mı? Accu kullanmadığım için bilmiyorum.
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chinpoko 1 yıl C_K
C_K
"İşin kötü tarafı ise kullanıcıların, konum bilgisi paylaşma seçeneğini kapatmasına rağmen uygulamanın bunu dikkate almaması."
Bu kısmı tam olarak anlamadım. Yani konum erişimini kapatsak bile yine de görebiliyor mu konumu? Yoksa uygulama içindeki bir ayar mı? Accu kullanmadığım için bilmiyorum.

Konum erişimi ayarlardan kapanmıyor mu? O zaman iOS'un açığı gibi duruyor bence bu. Sonuçta yanlış bilmiyorsam telefon programa konumu veriyor, program da artık ne yapıyorsa yapıyor.
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MDV 1 yıl
AccuaWeather inkar etmis paylasimi
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ALPEREN A. 1 yıl
Ne olur ki konum bilgisini alsa? Adamlar bizim telefon numaramızı satıyor...
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oray 1 yıl
satsın hayrını görsün, oldukça doğru sonuçlar veriyor.
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dunkela 1 yıl
Teşekkürler bilgilendirme için
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Akıllı telefonlar ilk çıktıklarında arkaplan uygulamaları minimuma indirilmek istenirdi, pil ömrü uzasın falan diye. Şimdi bilgisayarda uygulamayı kökten kapatabilirken, mobil bir cihazda kapatamıyoruz...
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Androidd 1 yıl
Apple ne tepki vereceğini merak ettim.
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sniper23 1 yıl
Şimdi hemen yeni bir sözleşme yapıp "YASAL" hale getirirler.
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