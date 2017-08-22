AccuWeather uygulamasının konum bilgilerini izinsiz sattığı anlaşıldı

Mobil cihazlar için üretilmiş en iyi hava durumu uygulamalarından biri olan AccuWeather şu sıralar çalkantılı bir dönemden geçiyor. Güvenlik araştırmacısı Will Strafach, iOS cihazlarda yer alan AccuWeather uygulamasını derinlemesine analiz etti ve uygulamanın kullanıcı konum bilgilerini Reveal Mobile adlı reklam şirketine gönderdiğini saptadı. İşin kötü tarafı ise kullanıcıların, konum bilgisi paylaşma seçeneğini kapatmasına rağmen uygulamanın bunu dikkate almaması.

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Strafach'ın araştırmasında, konum bilgisi kapalı olmasına rağmen kullanıcıların GPS koordinatları, bağlı oldukları kablosuz ağın adı ve Bluetooth'larının etkin olup olmadığı Reveal Mobile adlı reklam şirketine gönderiliyor. 36 saat süren analiz sonucunda bu hassas bilgilerin tam 16 kez gönderildiği raporlandı.

Konu hakkında Apple ve AccuWeather cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, uygulamanın Android versiyonunda da buna benzer bir izinsiz veri kullanımının olup olmadığı henüz bilinmiyor. AccuWeather uygulamasının kişisel verilerinizi izinsiz kullanılması düşüncesi bile sizi rahatsız ediyorsa, başka bir hava durumu uygulamasına geçmenizin vakti gelmiş demektir.

http://mashable.com/2017/08/22/accuweather-ios-app-is-tracking-people-without-permission/#avLk9U232Pqg