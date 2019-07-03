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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın hikayeler özelliğine, grup sohbeti etiketi geldi. Yeni özelliğin kullanımı ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Platformun hikayeler bölümüne eklenen yeni bir sohbet etiketi, kullanıcıların grup sohbetleri yapmalarını kolaylaştırıyor.

Kısa yoldan grup sohbeti oluşturulabilecek

Sohbet etiketi adı verilen yeni özellik, herhangi bir şey hakkında basit bir şekilde grup sohbeti yapmak isteyen kullanıcılar için bir çözüm olarak tanımlanıyor. Bir kullanıcı hikayesine sohbet etiketi yerleştirdiğinde, arkadaşları o sohbete erişmek için etikete dokunabilecek ve doğrudan mesaj kutularına giderek grup sohbetine dahil olabilecekler.
Instagram bu özelliği markalar için değil, kullanıcıların gerçek arkadaşlarıyla pratik bir şekilde grup sohbeti yapabilmeleri için geliştirdiğini belirtiyor. Biz yaptığımız denemelerde, sohbet etiketi özelliğinin kullanıma sunulduğunu gördük. Eğer sizin uygulamanızda henüz aktif değilse, Instagram versiyonunuzu güncellemeniz gerekecek.

https://www.theverge.com/2019/7/2/20679070/instagram-chat-sticker-stories-group-dm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Henkan 4 gün yeni yorumcu
Şu an çökük cidden.
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intel7mix 4 gün
İnstagram sunucuları nasıl dandikse devamlı çöküyor.
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WeDneS 4 gün
Jilettt
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