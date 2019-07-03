Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi

Instagram uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Platformun hikayeler bölümüne eklenen yeni bir sohbet etiketi, kullanıcıların grup sohbetleri yapmalarını kolaylaştırıyor.

Kısa yoldan grup sohbeti oluşturulabilecek

Sohbet etiketi adı verilen yeni özellik, herhangi bir şey hakkında basit bir şekilde grup sohbeti yapmak isteyen kullanıcılar için bir çözüm olarak tanımlanıyor. Bir kullanıcı hikayesine sohbet etiketi yerleştirdiğinde, arkadaşları o sohbete erişmek için etikete dokunabilecek ve doğrudan mesaj kutularına giderek grup sohbetine dahil olabilecekler.

https://www.theverge.com/2019/7/2/20679070/instagram-chat-sticker-stories-group-dm

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Instagram bu özelliğiiçin değil, kullanıcıların gerçek arkadaşlarıylabir şekilde grup sohbeti yapabilmeleri için geliştirdiğini belirtiyor. Biz yaptığımız denemelerde, sohbet etiketi özelliğiningördük. Eğer sizin uygulamanızda henüz aktif değilse,versiyonunuzu güncellemeniz gerekecek.