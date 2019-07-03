Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi

Teknoloji Editörü
Instagram uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Platformun hikayeler bölümüne eklenen yeni bir sohbet etiketi, kullanıcıların grup sohbetleri yapmalarını kolaylaştırıyor.
Kısa yoldan grup sohbeti oluşturulabilecek
Sohbet etiketi adı verilen yeni özellik, herhangi bir şey hakkında basit bir şekilde grup sohbeti yapmak isteyen kullanıcılar için bir çözüm olarak tanımlanıyor. Bir kullanıcı hikayesine sohbet etiketi yerleştirdiğinde, arkadaşları o sohbete erişmek için etikete dokunabilecek ve doğrudan mesaj kutularına giderek grup sohbetine dahil olabilecekler.Instagram bu özelliği markalar için değil, kullanıcıların gerçek arkadaşlarıyla pratik bir şekilde grup sohbeti yapabilmeleri için geliştirdiğini belirtiyor. Biz yaptığımız denemelerde, sohbet etiketi özelliğinin kullanıma sunulduğunu gördük. Eğer sizin uygulamanızda henüz aktif değilse, Instagram versiyonunuzu güncellemeniz gerekecek.
https://www.theverge.com/2019/7/2/20679070/instagram-chat-sticker-stories-group-dm Yorum Yaz Paylaş Tweetle