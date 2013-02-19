Acer, 21.5-inç ve 23-inç'lik H6 serisi IPS monitörlerini satışa sunmaya hazırlanıyor

LCD monitör üretiminde uzman firmalardan Acer, H6 serisi modellerinin ABD'de satışına başlamaya hazırlanıyor. H6 serisi, 21.5-inç'lik H226HQL'den ve 23-inç'lik H236HL'den oluşuyor.



''Sıfır çerçeve'' tasarım anlayışıyla geliştirilen H6 serisi, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS panelle donatılmış. IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi sayesinde gerçeğe yakın renkler ve geniş görüş açıları vadeden LCD monitörler, griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı sunuyor. Merak edenler için H226HQL'in piksel aralığı 0.248 mm iken; H236HL'de piksel aralığı 0.2652 mm.

Duruş açıları toplamda 20 derece değiştirilebilen LCD monitörlerde, D-Sub (VGA), DVI, HDMI bağlantı seçeneklerine ve stereo hoparlörlere yer verilmiş. LCD monitörlerin standı ise manyetik özelliğe sahip. Böylece ataç vb metal araçları tek bir noktada toplayabiliyorsunuz. 21.5-inç'lik modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 149.99$, 23-inç'lik modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 179.99$.

