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Acer, 21.5-inç ve 23-inç'lik H6 serisi IPS monitörlerini satışa sunmaya hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Acer, 21.5-inç ve 23-inç'lik H6 serisi IPS monitörlerini satışa sunmaya hazırlanıyor
LCD monitör üretiminde uzman firmalardan Acer, H6 serisi modellerinin ABD'de satışına başlamaya hazırlanıyor. H6 serisi, 21.5-inç'lik H226HQL'den ve 23-inç'lik H236HL'den oluşuyor.
''Sıfır çerçeve'' tasarım anlayışıyla geliştirilen H6 serisi, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı IPS panelle donatılmış. IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisi sayesinde gerçeğe yakın renkler ve geniş görüş açıları vadeden LCD monitörler, griden griye 5 ms piksel tepki süresi, 100.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 178 dereceye varan dikey - 178 dereceye varan yatay görüş açısı sunuyor. Merak edenler için H226HQL'in piksel aralığı 0.248 mm iken; H236HL'de piksel aralığı 0.2652 mm.
Duruş açıları toplamda 20 derece değiştirilebilen LCD monitörlerde, D-Sub (VGA), DVI, HDMI bağlantı seçeneklerine ve stereo hoparlörlere yer verilmiş. LCD monitörlerin standı ise manyetik özelliğe sahip. Böylece ataç vb metal araçları tek bir noktada toplayabiliyorsunuz. 21.5-inç'lik modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 149.99$, 23-inç'lik modelin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 179.99$.
Acer, 21.5-inç ve 23-inç'lik H6 serisi IPS monitörlerini satışa sunmaya hazırlanıyor

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V4LKyR 6 yıl
Güç tüketimi nedir acaba? Çok önemli bir özellik.
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eddy123 6 yıl
3D de koysalar şu ips panellere süper olur. Bir tek ips olup 3D olan panasonic tv ler var; ama monitör hiç yok.
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hacı.basat 6 yıl
Halen dokunmatik makul fiyatlı ekran bulmakta zorlanıyoruz, haberlerde ips vs vs filan diye geliyor, Allah yardımcımız olsun.
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kımyasal 6 yıl
Allah allah en son 2011 samsung 23 inch lcd full HD almıştım 550 TL bayılmıştım.bu ucuzluğu görünce şaşırdım hemde IPS ekran.gerçi TR vergi vs. her türlü fiyat uçar.
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