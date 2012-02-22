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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Aspire S3 Ultrabook modelleri Avea Jet Mobil Modem ile satılıyor

7 yıl
8,3b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Taşınabilir bilgisayar pazarının en gözde modellerinden olan Ultrabook'lar ülkemizde de pazarını geliştirmeye devam ediyor. Avea ve Acer'ın gerçekleştirdiği ortak çalışma ile Acer'ın Aspire S3 isimli Ultrabook bilgisayarı, Astoria, Antares, Capacity, Gordion, Bursa, Viaport, Bostancı, Kartal, 365, Konya, Ankamall, Maslak, Adapazarı, Gop, Torium Avm, Denizli, Anatolium ve Diyarbakır'da bulunan Electro World mağazalarından alan kullanıcılar Avea Jet Mobil Modem, faturasız SIM kart ve 3 ay boyunca kullanılabilecek 4 GB'lık internet paketine sahip olacak.

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E_Aydin35 7 yıl
Acer ve Avea işini biliyor tam birbirlerini bulmuşlar helal olsun müşteriyi memnun et hediyesini ver.:) Güzel.
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