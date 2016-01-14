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Acer Aspire Switch 12S mercek altında: "Yeni nesil hibrit bilgisayar"

3 yıl
27,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar aynı sistemde. Yeni nesil Intel platformunu kullanan, Gorilla Glass 4 teknolojisine ve aydınlatmalı klavyeye sahip Acer Aspire Switch 12S mercek altında.
2si1 arada yani hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen melez cihazların sayısı artıyor. Sahip olduğu detaylar ve güçlü özellikleriyle Acer Aspire Switch 12S de onlardan biri. Peki ama ne kadar iddialı, cevabı videomuzda...
 

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Tan_Juan 3 yıl
peki bu durumda Acer Switch 12S mi Samsung TabPro S mi daha alınası bir cihaz.
Taşınabilirliğinin yanı sıra amatörce photoshop ve oyunu da dahil edersek eğer; çünkü Sansung TabPro S inwin10 işletim sistemiyle laptopun her yaptığını yapabildiği aklımda kalmdı.
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kojiro 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ylmzsngl 3 yıl
Video açılmıyor!!! İncelemeleri bir türlü izleyemedim.
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DarthLuca 3 yıl
fx57
jubeii reklam kokan hareketler. reklam olduğunda bu belirtiniz. Ayrıca youtubedaki 4 dklık arac inceleme videolarına benzemiş. 4 tane tekerleği var bide direksiyon al sana video. telefonlara ayırdığınızın yarısını laptoplara ayırın. aşırı belli ediyorsunuz zorlama video olduğunu. incelemede nicelik var nitelik yok.
Merhaba, Bu videoyu izleyip hangi gerekçe ile reklam yazmış olabileceğinizi düşündüm ve gerçekten bir neden bulamadım. Aslına bakarsanız zaten art niyetli olduğunuzu kendi yorumunuzda belli etmişsiniz. Evet reklam olsaydı dediğiniz gibi 4 tekerlekli olduğunu ifade eder geçer giderdim. Binlerce kilometre uzakta detaylar için bu kadar uğraşmaz, 2si1 platformlarının şu vakte kadar tutmadığını söylemez, Core M platformunun yeteneksizliğinden dem vurmazdı. Siz çok haklsınız, asla böyle yapmazdım. Teşekkürler.

Butür ürünlere teknoloji siteleri daha çok önem verip hatta reklamınıda yaparsa ülkemizde yaygınlaşabilir. Daha fazla marka ve model piyasada olur ve bizlerde ürünleri yurt dışından almaktan kurtulur türkçe klavyesi ile buradan alabiliriz.
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ilgazarda 3 yıl
fx57
Orijinalden alıntı: ilgazarda Acerdan başka pc üreticisi katılmamış galiba sürekli acer incelemesi görüyoruz.
Merhaba, Ben sizin yerinizde olsaydım en azından cümleme nezaketen bir teşekkür ile başlar sonra da mesela diğer firmaları da görecek miyiz gibi bir soruyla devam ederdim. Ülkemin yapıcı bir uslüba ihtiyacı var. En kötü zamanda bile insanları teşvik edici yaklaşmalıyız. Teşekkürler.


Bu sitenin editörleri niye eleştiriye bu kadar kapalı anlam veremiyorum, hemen bir alınma vs. durumu Cenkay KESER beyefendi ne güzel açıklamış bunu yazıp daha sonrasında diğer markalardan da incelemeler gelecek takipte kalınız diyebilirdiniz.
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fx57 3 yıl ilgazarda
ilgazarda

fx57

ilgazarda Acerdan başka pc üreticisi katılmamış galiba sürekli acer incelemesi görüyoruz.
Merhaba, Ben sizin yerinizde olsaydım en azından cümleme nezaketen bir teşekkür ile başlar sonra da mesela diğer firmaları da görecek miyiz gibi bir soruyla devam ederdim. Ülkemin yapıcı bir uslüba ihtiyacı var. En kötü zamanda bile insanları teşvik edici yaklaşmalıyız. Teşekkürler.


Bu sitenin editörleri niye eleştiriye bu kadar kapalı anlam veremiyorum, hemen bir alınma vs. durumu Cenkay KESER beyefendi ne güzel açıklamış bunu yazıp daha sonrasında diğer markalardan da incelemeler gelecek takipte kalınız diyebilirdiniz.

Merhaba,

Cenkay Keser örneğini iyi verdiniz doğrusu, konuya yaklaşımıyla sizinki arasındaki fark, yorumlarınızda açık bir şekilde görülüyor.

Bunun bir sebebi var elbette, çünkü kendisi iyi bir takipçi ve konuya vakıf. Olmadığı yerlerde de sağolsun ithamda bulunmak yerine hem sitemizde hem de sosyal medyada ulaşıyor ve öğrenmek istediğini/merak ettiğini soruyor.

Şahsım adıma konuşmam gerekirse, ismi geçtiği ve iyi bir takipçi olduğu için kendisi de bilir, eleştriye hiç kapalı değilim. Her seferinde iyi yapılmış bir eleştrinin karşı tarafı ileri götüreceğini düşünürüm, söylerim.

Sizinki bir eleştriden ziyade bir yargı niteliğinde. Bir önceki mesajımda da ifade ettim, bence öylesi sert bir tutum yerine sorabilirdiniz diğer markaları da görecek miyiz diye.

İfade ettiğim gibi ne zaman, nerede ve kime karşı olursa olsun ifadeler motive edici olmalı, olmalı ki topyekün bir kazanım/ilerleme sağlayabilelim.

Teşekkürler.
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jubeii 3 yıl
reklam kokan hareketler. reklam olduğunda bu belirtiniz. Ayrıca youtubedaki 4 dklık arac inceleme videolarına benzemiş. 4 tane tekerleği var bide direksiyon al sana video.
telefonlara ayırdığınızın yarısını laptoplara ayırın. aşırı belli ediyorsunuz zorlama video olduğunu. incelemede nicelik var nitelik yok.
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Cenkay KESER 3 yıl jubeii
jubeii

reklam kokan hareketler. reklam olduğunda bu belirtiniz. Ayrıca youtubedaki 4 dklık arac inceleme videolarına benzemiş. 4 tane tekerleği var bide direksiyon al sana video.
telefonlara ayırdığınızın yarısını laptoplara ayırın. aşırı belli ediyorsunuz zorlama video olduğunu. incelemede nicelik var nitelik yok.

Adamlar fuarda uğraşıp yakın çekim görüntüler hazırlayıp bize sunuyorlar. Reklam olacak olsa bu şekilde mi hazırlarlardı videoyu? Reklam olsa Core M platformuna böyle yürüyebilirlermiydi? Erdi Özüağı her türlü platformda takip eden birisi olarak ne uğraşlarla bu videoları hazırladığını biliyorum dolayısı ile bu bakış açısı ile videoları izlememek gerek. Sürekli olarak neden Acer çekiyorlar derseniz de Acer fuar başlaman bir gün önce bu alanı basına açtı, dolayısı ile arka arkaya bu Acerdan videolar geliyor.
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fx57 3 yıl jubeii
jubeii

reklam kokan hareketler. reklam olduğunda bu belirtiniz. Ayrıca youtubedaki 4 dklık arac inceleme videolarına benzemiş. 4 tane tekerleği var bide direksiyon al sana video.
telefonlara ayırdığınızın yarısını laptoplara ayırın. aşırı belli ediyorsunuz zorlama video olduğunu. incelemede nicelik var nitelik yok.

Merhaba,

Bu videoyu izleyip hangi gerekçe ile reklam yazmış olabileceğinizi düşündüm ve gerçekten bir neden bulamadım.

Aslına bakarsanız zaten art niyetli olduğunuzu kendi yorumunuzda belli etmişsiniz.

Evet reklam olsaydı dediğiniz gibi 4 tekerlekli olduğunu ifade eder geçer giderdim. Binlerce kilometre uzakta detaylar için bu kadar uğraşmaz, 2si1 platformlarının şu vakte kadar tutmadığını söylemez, Core M platformunun yeteneksizliğinden dem vurmazdı. Siz çok haklsınız, asla böyle yapmazdım.

Teşekkürler.
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Kefelon 3 yıl
CES videolarını görünce direk videoyu sona sarıyorum fiyatı duyup ona göre izliyorum. Örneğin bu videoda 1000 doları duyduktan sonra kapadım direk videoyu.
Artık her türlü teknoloji üretilebiliyor onun zaten farkındayız o yüzden ben direk bu alet benim evime girecek mi diye bakıyorum. Bu fiyatla kesinlikle giremeyeceğine göre izleme ihtiyacı bile duymuyorum. Tabi ki ilgilenenler olacaktır onlara iyi seyirler diliyorum.
Dipnot: Birazda F/P cihaz paylaşırsanız şahsen sevinirim Erdi Hocam.
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ShadowofDeath06 3 yıl
Bi ısınamadım arkadaş şu hibrit bilgisayarlara direk ucuza ultrabook yapsalar çok daha iyi olacak.
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ilgazarda 3 yıl
Acer'dan başka pc üreticisi katılmamış galiba sürekli acer incelemesi görüyoruz.
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Cenkay KESER 3 yıl ilgazarda
ilgazarda

Acer'dan başka pc üreticisi katılmamış galiba sürekli acer incelemesi görüyoruz.

Acer Fuar başlaman 1 gün önce standını basına açtığı için bu sürekli acer incelemeleri görüyoruz. Sırayla videoları yayına alıyorlar.
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fx57 3 yıl ilgazarda
ilgazarda

Acer'dan başka pc üreticisi katılmamış galiba sürekli acer incelemesi görüyoruz.

Merhaba,

Ben sizin yerinizde olsaydım en azından cümleme nezaketen bir teşekkür ile başlar sonra da mesela diğer firmaları da görecek miyiz gibi bir soruyla devam ederdim.

Ülkemin yapıcı bir uslüba ihtiyacı var. En kötü zamanda bile insanları teşvik edici yaklaşmalıyız.

Teşekkürler.
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FearMyLife 3 yıl
Core m denince fiyat direk uçar. Bunun yerine daha düşük fiyatlı 2si1 arada cihazlar daha başarılı oluyor çünkü bunu alan insanlar (buna bende dahil) normal bir notebookuna alternatif olarak alıyor. Alternatif e bu kadar para verilmez.
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