Acer Aspire Switch 12S mercek altında: "Yeni nesil hibrit bilgisayar"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar aynı sistemde. Yeni nesil Intel platformunu kullanan, Gorilla Glass 4 teknolojisine ve aydınlatmalı klavyeye sahip Acer Aspire Switch 12S mercek altında.
2si1 arada yani hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen melez cihazların sayısı artıyor. Sahip olduğu detaylar ve güçlü özellikleriyle Acer Aspire Switch 12S de onlardan biri. Peki ama ne kadar iddialı, cevabı videomuzda...
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Taşınabilirliğinin yanı sıra amatörce photoshop ve oyunu da dahil edersek eğer; çünkü Sansung TabPro S inwin10 işletim sistemiyle laptopun her yaptığını yapabildiği aklımda kalmdı.
Butür ürünlere teknoloji siteleri daha çok önem verip hatta reklamınıda yaparsa ülkemizde yaygınlaşabilir. Daha fazla marka ve model piyasada olur ve bizlerde ürünleri yurt dışından almaktan kurtulur türkçe klavyesi ile buradan alabiliriz.
Bu sitenin editörleri niye eleştiriye bu kadar kapalı anlam veremiyorum, hemen bir alınma vs. durumu Cenkay KESER beyefendi ne güzel açıklamış bunu yazıp daha sonrasında diğer markalardan da incelemeler gelecek takipte kalınız diyebilirdiniz.
Merhaba,
Cenkay Keser örneğini iyi verdiniz doğrusu, konuya yaklaşımıyla sizinki arasındaki fark, yorumlarınızda açık bir şekilde görülüyor.
Bunun bir sebebi var elbette, çünkü kendisi iyi bir takipçi ve konuya vakıf. Olmadığı yerlerde de sağolsun ithamda bulunmak yerine hem sitemizde hem de sosyal medyada ulaşıyor ve öğrenmek istediğini/merak ettiğini soruyor.
Şahsım adıma konuşmam gerekirse, ismi geçtiği ve iyi bir takipçi olduğu için kendisi de bilir, eleştriye hiç kapalı değilim. Her seferinde iyi yapılmış bir eleştrinin karşı tarafı ileri götüreceğini düşünürüm, söylerim.
Sizinki bir eleştriden ziyade bir yargı niteliğinde. Bir önceki mesajımda da ifade ettim, bence öylesi sert bir tutum yerine sorabilirdiniz diğer markaları da görecek miyiz diye.
İfade ettiğim gibi ne zaman, nerede ve kime karşı olursa olsun ifadeler motive edici olmalı, olmalı ki topyekün bir kazanım/ilerleme sağlayabilelim.
Teşekkürler.
telefonlara ayırdığınızın yarısını laptoplara ayırın. aşırı belli ediyorsunuz zorlama video olduğunu. incelemede nicelik var nitelik yok.
Adamlar fuarda uğraşıp yakın çekim görüntüler hazırlayıp bize sunuyorlar. Reklam olacak olsa bu şekilde mi hazırlarlardı videoyu? Reklam olsa Core M platformuna böyle yürüyebilirlermiydi? Erdi Özüağı her türlü platformda takip eden birisi olarak ne uğraşlarla bu videoları hazırladığını biliyorum dolayısı ile bu bakış açısı ile videoları izlememek gerek. Sürekli olarak neden Acer çekiyorlar derseniz de Acer fuar başlaman bir gün önce bu alanı basına açtı, dolayısı ile arka arkaya bu Acerdan videolar geliyor.
Merhaba,
Bu videoyu izleyip hangi gerekçe ile reklam yazmış olabileceğinizi düşündüm ve gerçekten bir neden bulamadım.
Aslına bakarsanız zaten art niyetli olduğunuzu kendi yorumunuzda belli etmişsiniz.
Evet reklam olsaydı dediğiniz gibi 4 tekerlekli olduğunu ifade eder geçer giderdim. Binlerce kilometre uzakta detaylar için bu kadar uğraşmaz, 2si1 platformlarının şu vakte kadar tutmadığını söylemez, Core M platformunun yeteneksizliğinden dem vurmazdı. Siz çok haklsınız, asla böyle yapmazdım.
Teşekkürler.
Artık her türlü teknoloji üretilebiliyor onun zaten farkındayız o yüzden ben direk bu alet benim evime girecek mi diye bakıyorum. Bu fiyatla kesinlikle giremeyeceğine göre izleme ihtiyacı bile duymuyorum. Tabi ki ilgilenenler olacaktır onlara iyi seyirler diliyorum.
Dipnot: Birazda F/P cihaz paylaşırsanız şahsen sevinirim Erdi Hocam.
Acer Fuar başlaman 1 gün önce standını basına açtığı için bu sürekli acer incelemeleri görüyoruz. Sırayla videoları yayına alıyorlar.
Merhaba,
Ben sizin yerinizde olsaydım en azından cümleme nezaketen bir teşekkür ile başlar sonra da mesela diğer firmaları da görecek miyiz gibi bir soruyla devam ederdim.
Ülkemin yapıcı bir uslüba ihtiyacı var. En kötü zamanda bile insanları teşvik edici yaklaşmalıyız.
Teşekkürler.