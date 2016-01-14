Acer Aspire Switch 12S mercek altında: "Yeni nesil hibrit bilgisayar"

Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar aynı sistemde. Yeni nesil Intel platformunu kullanan, Gorilla Glass 4 teknolojisine ve aydınlatmalı klavyeye sahip Acer Aspire Switch 12S mercek altında.

2si1 arada yani hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen melez cihazların sayısı artıyor. Sahip olduğu detaylar ve güçlü özellikleriyle Acer Aspire Switch 12S de onlardan biri. Peki ama ne kadar iddialı, cevabı videomuzda...