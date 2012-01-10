Acer, Aspire Timline Ultra serisi yeni dizüstü bilgisayarlar hazırlıyor

Şık tasarımı ve Thunderbolt teknolojisi ile dikkat çeken yeni ultrabook modeli Aspire S5'i yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunmayı planlayan Acer, orta segment için ultrabook'lar kadar olmasa da sınıfın standartlarına göre daha ince kasa yapısına sahip olan Aspire Timeline Ultra serisi dizüstü bilgisayarları da hazırlıyor. 14-inç ve 15-inç boyutundaki modellerden oluşacak bu seri altında dizüstü bilgisayarların kasa kalınlığının 20mm olacağı açıklandı.

Intel platformunu temel alan ve depolama sürücüsü olarak SSD/HDD'li seçenekleri olacak yeni dizüstü bilgisayarlarda ayrıca ince profilli optik sürücü de bulunacak.. HDMI ve USB 3.0 gibi bağlantılara ek olarak Doly Home Theater v4 ses desteği ve PowerSmart pil ile tam şarjda 8 saate kadar kullanım süresi de Aspire Timleline Ultra serisinin özellikleri arasında gösterilebilir. Aspire S5 ile benzer şekilde Acer'ın Green Instant On ve Always Connect teknolojilerini bünyesinde barındıracak yeni modellerin fiyatları ise açıklanmadı.