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Acer, Aspire Timline Ultra serisi yeni dizüstü bilgisayarlar hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, Aspire Timline Ultra serisi yeni dizüstü bilgisayarlar hazırlıyor
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Şık tasarımı ve Thunderbolt teknolojisi ile dikkat çeken yeni ultrabook modeli Aspire S5'i yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunmayı planlayan Acer, orta segment için ultrabook'lar kadar olmasa da sınıfın standartlarına göre daha ince kasa yapısına sahip olan Aspire Timeline Ultra serisi dizüstü bilgisayarları da hazırlıyor. 14-inç ve 15-inç boyutundaki modellerden oluşacak bu seri altında dizüstü bilgisayarların kasa kalınlığının 20mm olacağı açıklandı.
Intel platformunu temel alan ve depolama sürücüsü olarak SSD/HDD'li seçenekleri olacak yeni dizüstü bilgisayarlarda ayrıca ince profilli optik sürücü de bulunacak.. HDMI ve USB 3.0 gibi bağlantılara ek olarak Doly Home Theater v4 ses desteği ve PowerSmart pil ile tam şarjda 8 saate kadar kullanım süresi de Aspire Timleline Ultra serisinin özellikleri arasında gösterilebilir. Aspire S5 ile benzer şekilde Acer'ın Green Instant On ve Always Connect teknolojilerini bünyesinde barındıracak yeni modellerin fiyatları ise açıklanmadı. 
Acer, Aspire Timline Ultra serisi yeni dizüstü bilgisayarlar hazırlıyor
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sahibitanıdık 7 yıl
en kötü ihtimal slotlu yapsın daha ince olur.
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Drakoid 7 yıl
off nefret ediyorum şöyle küçük yön tuşlarından
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Elektrox 7 yıl
yaa deli olacam şu optik sürücüleri çıkarın artık cihazlardan ince diyor bilmem ne diyor ultrabook diyor optik sürücü ne arıyor şu miladin teknoloji ürünü o kadar yer kaplayan ve ağırlığı olan cihazları 40 yılda bir kullancağım cihazı taşımak zorundamıyım.. , açılan yere boşluğada donanımları güçlendirin hiçbişey yapmıyorsanız soğutucuyu genişletip iyi bir performans verin... yok daha bir üreticide çıkıp yapmıyor 13.3 yada 14 inç olcak 1600x900 veya üzeri çözünürlük i5 i7 işlemci, ince, şarzı çok giden gt540 seviye ve üzeri ekran kartı olan optik sürücü olmayan
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım güzel.. acer bu yıl daha neler çıkarıcak...
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