Acer, Dell ve HP araştırma-geliştirme yatırımlarını arttırıyor

Yavaşlama dönemine giren bilgisayar pazarında üreticilerin daha fazla araştırma-geliştirme yatırımı yapacağı bildiriliyor. Digitimes'ın haberine göre Acer, Dell ve HP önümüzdeki yıl ile birlikte ar-ge yatırımlarını arttırarak farklılaşan ürünler sunmayı planlıyorlar.

Eski tip iş modelleri ve pazarlama yöntemlerinin geçerliliğini yitirmeye başladığı bildirilirken, Wintel yani Microsoft işletim sistemi ve x86 işlemciden oluşan platformun artık rakipsiz olmadığı, alternatif platformların giderek daha fazla güç kazanmaya başladığı ifade ediliyor. ARM'ın giderek güçlenmesi, Android işletim sisteminin her geçen gün daha fazla sayıda insana ulaşması ve kendi ekosistemini oluşturan Apple'ın yükselişi karşısında önde gelen bilgisayar üreticilerinin yeni yatırımlarla daha fazla yenilik sunmak istedikleri belirtiliyor.

Bilgisayar bölümünü satıp satmayacağına yönelik tartışmalarla yaz dönemine damgasını vuran HP'nin, PC bölümünü daha etkin ve karlı bir yapıya büründürmek istediği biliniyor. Bununla birlikte Dell'in de ar-ge yatırımlarını bir süre önce %50'nin üzerinde arttırarak 1 milyar dolar seviyesine çıkarttığı, Acer'ın ise Ar-Ge Merkezi'ndeki mühendis sayısını yıl sona ermeden önce 1000'e çıkartmış olacağı bildiriliyor.

Her üç firmayla birlikte sektöre yön veren diğer isimlerin, önümüzdeki yıl ile birlikte geleneksel bilgisayar tasarımlarına ek olarak tablet bilgisayar ve ultrabook'lar ile birlikte kullanıcı eğilimleri doğrultusunda farklı ürünler sunarak rekabet öne geçmeye çalışacakları düşünülüyor ki bu gelişmeler ışığında 2012'nin son derece hareketli geçeceğini söyleyebiliriz.