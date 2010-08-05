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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer çoklu dokunmatik desteğine sahip yeni monitörü T231H'yi satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, bir yandan Tablet PC ve akıllı telefon yatırımlarını sürdürürken, öte taraftan monitör pazarındaki iddiasını yeni modellerle güçlendirmeyi hedefliyor. Daha fazla sayıda modeli tüketicilerle buluşturmak isteyen firma, çoklu dokunmatik desteğine sahip olan 23-inç boyutundaki yeni monitörü T231H'yi Avrupa'da satışa sunuyor. TN panel kullanan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitör, 2ms tepki süresi, 80,000:1 dinamik karşıtlık ve 300 cd/m2 gibi teknik detaylara sahip. Adaptif Karşıtlık Yönetim (ACM) teknolojisi sayesinde en keskin görüntü kalitesi için karşıtlık oranını otomatik olarak ayarlayabilen monitör, görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Çoklu dokunmatik desteği ile mzellikle Windows 7 ortamında gelişmiş kullanıcı deneyimi sunacağı belirtilen Acer T231H, 329 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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utankir 9 yıl
Klavye olayına da bir çözüm bulabilseler, multitouch ürünler bilgisayar kullanım alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştirecekler..
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karaüzümhabbesi 9 yıl
Fiyatı da İyiymiş
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