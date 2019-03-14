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Acer’dan üst seviye oyuncu monitörü

Nvidia G-Sync uyumlu monitörler 2000$ seviyesinde gezinirken AMD FreeSync tarafında da fiyat artışı gözlemleniyor. Üst seviye monitörler 1200$ sınırını aşmış durumda.
2 ay
4,8b
1
7
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Kâr marjı oldukça yüksek olan üst seviye oyuncu monitörü sınıfına her geçen gün yeni üyeler eklenmeye devam ediyor. Acer fiyatı oldukça uçuk seviyelerde bir oyuncu monitörü duyurdu.

Acer EI491CR özellikleri ve fiyatı

Acer EI491CR oyuncu monitörü 49 inçlik ekranında 3840 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor ve 32:9 görüntü oranına sahip. Ultra geniş paneli 1800R kavis değeri ile oyunculara yoğun bir tecrübe yaşatıyor.

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Monitör griden griye 4ms tepki süresi sunarken 8-bit renk üretimi mevcut. Ekranın 120Hz tazeleme hızı 144Hz seviyesine kadar aşırtılabiliyor. AMD FreeSync 2 standardı yanında HDR desteğini de getiriyor.  

3000:1 kontrast oranına sahip olan monitör 400 kandela parlaklık değeri ile aydınlık ortamlarda da çok iyi sonuç veriyor. 1x DisplayPort, 1x HDMI 2.0 ve 2x HDMI 1.4 girişleri olan Acer EI491CR oyuncu monitörü için 1199$ fiyat etiketi belirlenmiş.

 

https://www.techpowerup.com/253537/acer-launches-ei491cr-monitor-49-32-9-3840-x-1080-8-bit-va-1800r-144-hz-with-freesync-2-and-hdr-400 Yorum Yaz
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Galatas4ray 2 ay en beğenilen
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balcis 2 ay
ultra wide olmazsa kaç inçliğe denk geliyor, yani dikey uzunluğu kaç inçlik 19:9 monitörlerle aynı. normalde 32'ler 27'lere denk geliyor diye biliyorum. 29'lar 24'lere.
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lemartes 2 ay
Daha geçen seneki nispeten ucuz 2k serisi bile gelmedi acer in türkiyeye.
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ahrimar 2 ay lemartes
4K serisi kampaya ile 2500 e kadar düşmüştü geçen sene. gsync + 1ms olanlar.
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sreylare 2 ay
Bedava olsa satar daha en boy oranı yakın değerlerde alırım bu tip kürek monitörler benim için değil.
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sniper23 2 ay
2K olsa daha iyi olurmuş bence.
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12 Angry Men 2 ay
Güzel monitör ama sadece izlemekle yetiniyorum. :(
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Galatas4ray 2 ay en beğenilen
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