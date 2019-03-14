Acer’dan üst seviye oyuncu monitörü

Kâr marjı oldukça yüksek olan üst seviye oyuncu monitörü sınıfına her geçen gün yeni üyeler eklenmeye devam ediyor. Acer fiyatı oldukça uçuk seviyelerde bir oyuncu monitörü duyurdu.

Acer EI491CR özellikleri ve fiyatı

Acer EI491CR oyuncu monitörü 49 inçlik ekranında 3840 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor ve 32:9 görüntü oranına sahip. Ultra geniş paneli 1800R kavis değeri ile oyunculara yoğun bir tecrübe yaşatıyor.

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Monitör griden griye 4ms tepki süresi sunarken 8-bit renk üretimi mevcut. Ekranın 120Hz tazeleme hızı 144Hz seviyesine kadar aşırtılabiliyor. AMD FreeSync 2 standardı yanında HDR desteğini de getiriyor.

3000:1 kontrast oranına sahip olan monitör 400 kandela parlaklık değeri ile aydınlık ortamlarda da çok iyi sonuç veriyor. 1x DisplayPort, 1x HDMI 2.0 ve 2x HDMI 1.4 girişleri olan Acer EI491CR oyuncu monitörü için 1199$ fiyat etiketi belirlenmiş.