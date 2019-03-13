Motorola Razr orta seviye donanım barındıracak

Motorola’nın Razr markasını katlanabilir akıllı telefon serisine dönüştüreceği artık kesin gibi. Firma paylaşımları, patentler ve logo hareketlilikleri bunun ipuçlarını veriyor. Bununla birlikte Motorola Razr orta seviye bir donanım sahip.

Motorola Razr özellikleri ve fiyatı

Bugüne kadar tanıtılan katlanabilir akıllı telefon modellerinde daha çok amiral gemisi bir donanım karşımıza çıkmıştı. Motorola Razr ise en azından donanım tarafında tasarruf ederek fiyatları aşağı çekmeyi planlıyor.

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Gelen bilgilere göre Motorola Razr modelinin katlanabilir iç OLED ekranı 6.2 inç boyutunda ve 2142 x 876 piksel çözünürlük sunuyor. Oldukça uzun olduğu için görüntü oranı 22:9 olarak gerçekleşiyor. Dış LCD ekran ise 800x600 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekranda bazı uygulamalara erişmek ve ana ekranda fare imleci olarak kullanmak mümkün olacak.

Akıllı telefona Snapdragon 710 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM yanında 64GB veya 128GB depolama seçenekleri olacak. Her iki ekrana da 2730mAh kapasiteli bir batarya enerji sağlıyor. Batarya 27W hızlı şarj ile destekleniyor.

Donanım tarafı yine de tatmin edici sayılsa da batarya tarafı biraz sıkıntı olabilir. Uzun kullanımlarda batarya muhtemelen yetersiz kalacaktır. Bu nedenle harici bir şarj istasyonu şart olacak gibi.

Motorola Razr modeli için 1500$ civarı bir fiyat etiketi konuşuluyor. Rakiplerden 500$ civarındaki bir fark ise donanım ve batarya tarafından kesilmiş gibi. Verizon operatörüne özel piyasaya çıkacak Motorola Razr bu bakımdan kısıtlı bir kitleye hitap edecek.