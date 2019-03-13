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Motorola Razr orta seviye donanım barındıracak

Katlanabilir ekranlı rakipleriyle donanım tarafında bir rekabete girmek istemediği anlaşılan Motorola Razr modeli performanstan taviz vererek biraz maliyetleri düşürmeyi hedeflemiş.
2 ay
2,3b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola’nın Razr markasını katlanabilir akıllı telefon serisine dönüştüreceği artık kesin gibi. Firma paylaşımları, patentler ve logo hareketlilikleri bunun ipuçlarını veriyor. Bununla birlikte Motorola Razr orta seviye bir donanım sahip.

Motorola Razr özellikleri ve fiyatı

Bugüne kadar tanıtılan katlanabilir akıllı telefon modellerinde daha çok amiral gemisi bir donanım karşımıza çıkmıştı. Motorola Razr ise en azından donanım tarafında tasarruf ederek fiyatları aşağı çekmeyi planlıyor.

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Gelen bilgilere göre Motorola Razr modelinin katlanabilir iç OLED ekranı 6.2 inç boyutunda ve 2142 x 876 piksel çözünürlük sunuyor. Oldukça uzun olduğu için görüntü oranı 22:9 olarak gerçekleşiyor. Dış LCD ekran ise 800x600 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekranda bazı uygulamalara erişmek ve ana ekranda fare imleci olarak kullanmak mümkün olacak.

Akıllı telefona Snapdragon 710 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM yanında 64GB veya 128GB depolama seçenekleri olacak. Her iki ekrana da 2730mAh kapasiteli bir batarya enerji sağlıyor. Batarya 27W hızlı şarj ile destekleniyor.

Donanım tarafı yine de tatmin edici sayılsa da batarya tarafı biraz sıkıntı olabilir. Uzun kullanımlarda batarya muhtemelen yetersiz kalacaktır. Bu nedenle harici bir şarj istasyonu şart olacak gibi.

Motorola Razr modeli için 1500$ civarı bir fiyat etiketi konuşuluyor. Rakiplerden 500$ civarındaki bir fark ise donanım ve batarya tarafından kesilmiş gibi. Verizon operatörüne özel piyasaya çıkacak Motorola Razr bu bakımdan kısıtlı bir kitleye hitap edecek.


https://www.phonearena.com/news/Motorola-foldable-Razr-specs-leak_id114462 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 2 ay en beğenilen
Zaten 1500 dolar, neyin donanımını kısıyorlar. O kadar para veren kısık donanım almak istemez.
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astegon 2 ay
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Adamlar hayalimdeki katlanabilir ekranı yapmışlar. Çarşaf gibi değil en azından...

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volga tuygun 2 ay
1500'e kac kişi alır bilemem, hele hele 2730mAh gibi saçma bir bataryayla gelirse. Ulen günü çıkarmaktan bahsederken öğleden sonra şarja taktırır bu batarya. Bir de hızlı şarj koymuşlar şaka gibi. Tamam anladık maliyeti aşağı çekmeye çalışıyorsun ama bunu başka yerden yapmaya çalış. Bu seviye normal telefonlarda bile kalmadı artık. Iphone BİLE 3000'i zorluyor :)
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Mellkor 2 ay
Fiyat ve donanım için bir yorumda bulunmak istemiyorum ama piyasada küçük ama akıllı elle tutulabilir bir telefon arayışı mevcut bu boyutla bunu karşılar ama insanlar bu fiyatlara alır mı o iş zor derim
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esmerbuyucu 2 ay en beğenilen
Zaten 1500 dolar, neyin donanımını kısıyorlar. O kadar para veren kısık donanım almak istemez.
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