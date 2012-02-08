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Acer, eski tepe yöneticisine dava açtı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, eski tepe yöneticisi Gianfranco Lanci'ye dava açtı. Yönetim Kurulu ile yaşadığı anlaşmazlıklardan ötürü geçtiğimiz yıl içerisinde Acer ile yollarını ayıran Lanci, son satış rakamlarına göre dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi olan ve birinci üretici olma hedefini benimseyen Lenovo'ya danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştı. Ancak gelen haberlere göre Acer bu durumdan hiçte hoşnut değil ve rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle durumu mahkemeye taşımış durumda.
Şu an için hem Acer hem de Lanci cephesinden konuyla ilgili yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da dava süreci Lanci'nin anavatanı olan İtalya'da başlamış durumda. Hatırlanacağı üzere Acer ve Lanci'nin yollarını ayırmasında farklı iddialar ortaya atılmış kimilerine göre Acer'ın düşen satış rakamları kimilerine göreyse de Lanci'nin şirketi "Tayvan" kimliğinden uzaklaştıran stratejisi şirket yönetim kurulu ile Gianfranco Lanci'nin arasını bozan gelişmeler olmuştu. 

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E_Aydin35 7 yıl
Ayrılır ayırlmazmı Lenovoda danışmanlık yapmaya başlamış Gianfranco Lanci? Eğer öyleyse desenize adam pek boş durmamış gardını yükselterek eski firmasına rakip olmuş.:)
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