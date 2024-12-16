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    Mahkemeden emsal karar: Garantisi bitmiş televizyon değiştirildi

    2017’de aldığı televizyonun LCD ekranında yatay ve dikey çizikler oluşmasının ardından Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran bir vatandaşın garantisiz televizyonu yenisiyle değiştirildi.
    Mahkemeden emsal karar: Garantisi bitmiş televizyon değiştirildi Tam Boyutta Gör
    İstanbul'da yaşayan Özer Hazıroğlu, 2017 yılında satın aldığı LCD ekran televizyonunun ekranında 5 yıl sonra yatay ve dikey çizgiler oluşması nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hazıroğlu’nun hukuk mücadelesi İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi’nin “televizyonun ayıpsız misliyle değiştirilmesi” kararıyla zaferle sonuçlandı.

    Garantisiz TV’ler için emsal karar

    Kusurlu ürünün değiştirilmesi talebiyle Çekmeköy Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Hazıroğlu, garanti süresinin dolduğu gerekçesiyle olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine avukatı Damlanur Kaya Uler aracılığıyla 2022 yılında İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde, 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na atıfta bulunularak televizyonun 10 yıllık kullanım ömrü olduğu ve ürünün yenisiyle değiştirilmesi gerektiği savunuldu.

    Televizyonu satan firma ise, garanti süresi dolduktan sonra yalnızca kurulum hizmeti sunduklarını ve onarım ya da değişim talebini kabul etmediklerini belirterek davanın reddini talep etti. Mahkeme, geçtiğimiz ay verdiği kararla Özer Hazıroğlu’nu haklı bularak televizyonun ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Kararın gerekçesinde, Tüketici Koruma Kanunu ek listesinde belirtilen ürün kullanım ömürlerine dikkat çekildi.

    Dava süreciyle ilgili bilgi veren avukat, mahkeme kararının tüketici hakları açısından emsal niteliği taşıdığını vurguladı: "6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nun ek listesi var. Bu listede elektronik aletlere bir kullanım ömrü biçilmiş. Televizyona 10 yıllık bir süre verilmiş. Buzdolabı ve çamaşır makinesi de 10 yıllık bir kullanım süresine tabiler. Mesela sinema televizyon ürünleri 7 yıl, radyoysa 5 yıl. Kullanım ömürleri bu şekilde değişebiliyor. Ek listeye bakan vatandaşlarımız, ürünlerin kullanım ömrüne bakabilir. Bu kullanım süresini aşmadan oluşan ayıplı ürünlerde misli değişimi isteyebiliyorsunuz. Çünkü elinizde olmayan sebeplerden bu ürünlerde arıza olabiliyor."

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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