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Acer, farklı kasa yapısıyla dikkat çeken R7 isimli dizüstü bilgisayar modelini yeni özellikler ile güncellendi

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer, farklı kasa yapısıyla dikkat çeken R7 isimli dizüstü bilgisayar modelini yeni özellikler ile güncellendi
Acer tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen bir etkinlik kapsamında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulan ve notebook, pad, display ve ezel isimli dört farklı kullanım şekline göre hazırlanan oldukça farklı bir gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Acer R7, IFA fuarı kapsamında yeni özellikler ile güncellendi.
Tasarım olarak aynı yapıyı koruyan Acer R7, artık gücünü dördüncü jenerasyon Intel Haswell işlemcilerden alıyor. 15.6-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran ile gelen bilgisayar, yeni olarak firmanın "Active Pen" adını verdiği elektromanyetik indüksiyon teknolojisini kullanan kalem desteğiyle de kişilere doğal yazı yazma deneyimi sunabiliyor. Ayrıca Dolby Home Theater v4 ses teknolojisi, 12GB'a kadar arttırılabilir RAM miktarı, 1TB'a kadar HDD ve 256GB'a kadar arttırılabilir SSD depolama seçenekleri ve Windows 8.1 işletim sistemi gibi detaylar ile hazırlanan bilgisayar, üzerinde USB, HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet portları yanında Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerini de barındırıyor. Touch pad kısmı arka aydınlatmalı klavyenin önüne değil arkasına yerleştirilen Acer R7, MemoryBinder, ScreenGrasp ve Scrapboard gibi Active Pen kalem modeline özel yazılımlar ile geliyor.
2013 yılının sonunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika merkezli olarak dağıtımına başlanacağı belirtilen Acer R7, 999 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.engadget.com/2013/09/02/acer-updates-aspire-r7-active-pen/?utm_medium=feed&utm_source=feedly Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba ıyı günler ben acer r7 bilgisiyarımı rusyada aldım bılgısıyarı formatladım aktıv yapmak ıcın bılgısıyarın altında S/N:MXMA,,,,,,,,,DIYE BASLAYAN BIR KEY VAR BUNU GIRDIGIM ZAMAN HATA VERIYOR BIRDE ALTINDA SNID ILE BASLAYAN RAKAMLAR VAR ACTIV YAPMAK ICIN NE YAPMALI LUTFEN ACIL CVP YAZIN
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BLUE MAnN 5 yıl
Bence windows işletim sistemi tam bir fiyasko beklenen özelliklere ve ilgiye sahip değil keza cihazlarında en azından full hd ekrana dokunmatik panele ve ssd sürücüsünün yanı sıra harici grafik birimine ihtiyacı var.
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Fear of the Dark 5 yıl
Tasarım iyi de touch pad orada olmamış
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bgryngn 5 yıl
Dokunmatik ekranı öne yaklaştırdığınızda touchpad gerekliliği azalacaktır. İyi düşünmüşler Tebrikler Acer mühendisleri
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talatcaner 5 yıl

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AERN 5 yıl
Farklı bir tasarım olmuş ama klavye ile touch pad yeri neden değişmiş acaba. Tam ekranın altında yer alıyor kullanılabilir değil bence.
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sanitas 5 yıl
Touch Pad'i öyle koyarak kullanımı zorlaştırmaktaki mantığı çözemedim
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Tivale's 5 yıl
Bu tasarim icin cok ugrasmislarmi acaba?
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onur01651 5 yıl
Bunlara da bir tasarımcı lazım!!!
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Klavyesi bildiğin mac'lerin ters çevirilmiş hali
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JoeyBane 5 yıl
Touch Pad'in uzak köşeye konumlanmasını düşünmek için ne kullandılar merak ediyorum.
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