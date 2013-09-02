Acer, farklı kasa yapısıyla dikkat çeken R7 isimli dizüstü bilgisayar modelini yeni özellikler ile güncellendi

Acer tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen bir etkinlik kapsamında resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulan ve notebook, pad, display ve ezel isimli dört farklı kullanım şekline göre hazırlanan oldukça farklı bir gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Acer R7, IFA fuarı kapsamında yeni özellikler ile güncellendi.

Tasarım olarak aynı yapıyı koruyan Acer R7, artık gücünü dördüncü jenerasyon Intel Haswell işlemcilerden alıyor. 15.6-inç 1920 x 1080 piksel dokunmatik ekran ile gelen bilgisayar, yeni olarak firmanın "Active Pen" adını verdiği elektromanyetik indüksiyon teknolojisini kullanan kalem desteğiyle de kişilere doğal yazı yazma deneyimi sunabiliyor. Ayrıca Dolby Home Theater v4 ses teknolojisi, 12GB'a kadar arttırılabilir RAM miktarı, 1TB'a kadar HDD ve 256GB'a kadar arttırılabilir SSD depolama seçenekleri ve Windows 8.1 işletim sistemi gibi detaylar ile hazırlanan bilgisayar, üzerinde USB, HDMI, DisplayPort, VGA, Ethernet portları yanında Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojilerini de barındırıyor. Touch pad kısmı arka aydınlatmalı klavyenin önüne değil arkasına yerleştirilen Acer R7, MemoryBinder, ScreenGrasp ve Scrapboard gibi Active Pen kalem modeline özel yazılımlar ile geliyor.

2013 yılının sonunda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika merkezli olarak dağıtımına başlanacağı belirtilen Acer R7, 999 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.engadget.com/2013/09/02/acer-updates-aspire-r7-active-pen/?utm_medium=feed&utm_source=feedly