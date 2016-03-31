Acer oyuncu projeksiyon cihazı satışa çıkıyor

Yeniden yapılan haberleri ile gündemde olan Acer, oyunculara yönelik olarak duyurduğu Predator projeksiyon cihazını satışa sunuyor. CES 2016 fuarında yenilik ödülüne de layık görülen Acer Predator Z850 Gaming Projector, yenilikçiliğini fiyatına yansıtmış.

24:9 geniş oranda 1920x720 piksel çözünürlük sunan cihaz, aynasız kısa mesafe iletim teknolojisi ile, 18 inçten 120 inçe kadar yansıtma yapabiliyor. 3000 ansi-lümen parlaklık değerinin yanında, lazer diyotlar ile geniş bir renk gamı yakalanıyor ve 100 000:1 kontrast değeri elde ediliyor. Böylece, oyuncularda en iyi renk ve parlaklık seviyelerinin elde edilmesi amaçlanıyor.

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HDMI ve VGA gibi giriş portlarının yanında kablosuz aktarım için opsiyonel bir adaptör de mevcut. Bu sayede, kayıpsız olarak Full HD görüntü aktarımı yapılabiliyor ancak DisplayPort girişi mevcut değil. Oyuncuların dev ekranda oyun keyfi yaşayabilecekleri Acer Predator Z850 Gaming Projector, 5000$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bölgeye göre bazı özelliklerin değişebileceği ifade ediliyor.