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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer oyuncu projeksiyon cihazı satışa çıkıyor

En iddialı oyunları devasa ekranlarda oynama arzunuz varsa, Acer Predator Z850 projeksiyon cihazı bunu size sağlamak için geliyor. Elbette belirli bir bedel karşılında.
3 yıl
5,7b
1
24
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeniden yapılan haberleri ile gündemde olan Acer, oyunculara yönelik olarak duyurduğu Predator projeksiyon cihazını satışa sunuyor. CES 2016 fuarında yenilik ödülüne de layık görülen Acer Predator Z850 Gaming Projector, yenilikçiliğini fiyatına yansıtmış.

24:9 geniş oranda 1920x720 piksel çözünürlük sunan cihaz, aynasız kısa mesafe iletim teknolojisi ile, 18 inçten 120 inçe kadar yansıtma yapabiliyor. 3000 ansi-lümen parlaklık değerinin yanında, lazer diyotlar ile geniş bir renk gamı yakalanıyor ve 100 000:1 kontrast değeri elde ediliyor. Böylece, oyuncularda en iyi renk ve parlaklık seviyelerinin elde edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Acer, yeniden yapılanmaya gidiyor"

HDMI ve VGA gibi giriş portlarının yanında kablosuz aktarım için opsiyonel bir adaptör de mevcut. Bu sayede, kayıpsız olarak Full HD görüntü aktarımı yapılabiliyor ancak DisplayPort girişi mevcut değil. Oyuncuların dev ekranda oyun keyfi yaşayabilecekleri Acer Predator Z850 Gaming Projector, 5000$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bölgeye göre bazı özelliklerin değişebileceği ifade ediliyor. 

 

http://hexus.net/tech/news/peripherals/91727-acer-announces-predator-z850-gaming-projector/ Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Tam bir oyuncu adı altında yolma operasyonu. Şarşıttı mı? Tabi ki hayır.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
input lag ? tepki süresi vs yokmu projectorlerde
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ø 3 yıl
saniyede kaç kare acaba
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ahrimar 3 yıl
Böyle bir cihaz bekliyordum. Bazı durumlara çok kullanışlı olacak. Oyun salonlarında vs. Cihazın daha gelişmesi lazım. Fiyatı normal. Lambası pahalıdır muhtemelen. Yakın gelecekte monitor ve tv ortadan kalkacaktır. Ekran denen olay bitecek. Projeksiyon olayı gelecegin teknolojisidir. Birde bunun 3D si var. Starwars klasıgı.
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Amore 3 yıl
Fiyatı çok mantıksız, diğer standart projektörlerden tam olarak ne farkı var da bu kadar pahalı?
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yigo14 3 yıl
ne yapacaksın projektörü araba alır gezerim :D
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Ussuz 3 yıl
O paraya 4 tane 40inc tv al bağla daha mantıklı
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Murat.92 3 yıl
acer konuyu çok yanlış anlamış
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BRNSpawn 3 yıl
1920x720 çözünürlük bana çok saçma geldi. Her oyunda 24:9 formatına destek vermeyecektir. 21:9 formatında 2560x1080p olaydı daha iyi olurdu bence
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kadirirdem 3 yıl
bırakın yemeyin bizi....
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1ses1 3 yıl
AndaCakan
5000$a 120 ekran bile alırsın bu neyin kafası


120 ekran değil 120" inch söyle nereden alayım 5000 dolara 120" :D
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1ses1 3 yıl
AndaCakan
5000$a 120 ekran bile alırsın bu neyin kafası


120 ekran değil 120" inch söyle nereden alayım 5000 dolara 120" :D
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AndaCakan 3 yıl 1ses1
1ses1
AndaCakan
5000$a 120 ekran bile alırsın bu neyin kafası


120 ekran değil 120" inch söyle nereden alayım 5000 dolara 120" :D

Ava giderken avlanmak
. Kullandığım tırnak (") zaten inch demek oluyo bre cahil
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acer, acer predator ve
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