Acer, yeniden yapılanmaya gidiyor

Bilgisayar pazarında 40 yılı geride bırakan ve en büyük 5 üretici listesinin değişmeyen ismi olan Tayvanlı Acer, düşmeye devam eden gelirler nedeniyle, büyük bir yeniden yapılanma sürecine başladığını duyurdu.

Firma, 2015 yılı genelinde 19.6 milyon adet bilgisayar satışı yapabildi ve önceki yıla göre yüzde 18.1 düşüş gösterdi. En büyük 5 listesinde ise beşinci sıraya geriledi. Önceki yıl büyük bir fark attığı Apple ise, tek büyüyen firma olarak 20.7 milyon adet Mac cihazı sattı ve dördüncülüğe yerleşti. Acer’ın elde ettiği net kar 18.5 milyon dolar olarak gerçekleşti ve yıl bazında yüzde 66 gerileme yaşandı.

Finansal tablolar, beklenenin altında gerçekleşince yeniden yapılanma da kaçınılmaz oldu. Kaynakların daha iyi yönetilmesi adına, Acer artık Core Business ve New Business şeklinde iki bölüme ayrıldı. Core Business kısmında bilgisayar, tablet, dizüstü, monitör, sunucu ürünleri ve kurumsal operasyonlar yer alacak.

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New Business bölümünde ise; bulut hizmetleri, bulut platformları, Nesnelerin İnterneti, giyilebilir cihazlar, dikey entegrasyon çalışmaları toplanıyor. Acer ayrıca, yeni teknolojilere destek vermek amacıyla bir yatırım iştiraki de kuracak.

Analiz uzmanları ise, yeniden yapılanmadan pek umutlu değil. Uzmanlar, firmanın geleceği hakkındaki olumsuz görüşlerini sürdürdüklerini belirtirken; daralan PC pazarı, yavaşlayan akıllı telefon pazarı ve sunucu pazarında ilginin yakalanamaması bunun en büyük sebepleri olarak gösteriliyor.