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Acer, yeniden yapılanmaya gidiyor

Finansal açıdan hedeflerin tutturulamaması, büyük firmalar için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Son dönemde, karlarda ciddi azalma yaşayan Acer, çareyi yeniden yapılanmakta buldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgisayar pazarında 40 yılı geride bırakan ve en büyük 5 üretici listesinin değişmeyen ismi olan Tayvanlı Acer, düşmeye devam eden gelirler nedeniyle, büyük bir yeniden yapılanma sürecine başladığını duyurdu.

Firma, 2015 yılı genelinde 19.6 milyon adet bilgisayar satışı yapabildi ve önceki yıla göre yüzde 18.1 düşüş gösterdi. En büyük 5 listesinde ise beşinci sıraya geriledi. Önceki yıl büyük bir fark attığı Apple ise, tek büyüyen firma olarak 20.7 milyon adet Mac cihazı sattı ve dördüncülüğe yerleşti. Acer’ın elde ettiği net kar 18.5 milyon dolar olarak gerçekleşti ve yıl bazında yüzde 66 gerileme yaşandı.

Finansal tablolar, beklenenin altında gerçekleşince yeniden yapılanma da kaçınılmaz oldu. Kaynakların daha iyi yönetilmesi adına, Acer artık Core Business ve New Business şeklinde iki bölüme ayrıldı. Core Business kısmında bilgisayar, tablet, dizüstü, monitör, sunucu ürünleri ve kurumsal operasyonlar yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Meizu M3 Note, 6 Nisan'da geliyor"

New Business bölümünde ise; bulut hizmetleri, bulut platformları, Nesnelerin İnterneti, giyilebilir cihazlar, dikey entegrasyon çalışmaları toplanıyor. Acer ayrıca, yeni teknolojilere destek vermek amacıyla bir yatırım iştiraki de kuracak.

Analiz uzmanları ise, yeniden yapılanmadan pek umutlu değil. Uzmanlar, firmanın geleceği hakkındaki olumsuz görüşlerini sürdürdüklerini belirtirken; daralan PC pazarı, yavaşlayan akıllı telefon pazarı ve sunucu pazarında ilginin yakalanamaması bunun en büyük sebepleri olarak gösteriliyor. 

 

http://hexus.net/business/news/system-builders/91571-acer-profits-plunge-firm-will-spilt-core-new-businesses/ Yorum Yaz
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mehmtl 3 yıl
O kasalarla o hedefler zor tutar zaten
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Guest-F30ED544B 3 yıl
Acer benim gözümde çok sorunlu bir marka.Bir arkadaşın dediği gibi hep birşeyleri eksik yapıyorlardı.Özellikle Acer 55XX serisi durduk yere gpu arızası yapardı onarımı laptop fiyatına denk gelirdi.Bu hale gelmeleri normal.
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idombayci 3 yıl
Bi 17" nitro almak istedim . Hiçbir magazada sıfır yok. Hep teşhir veya iadeli. 6 aydır yeni parti gelmiyor. Türkiye disribitoru bilmiyoruz diyor.Yorumlarda ürünler kırık, bozulmuş vb. Servis bahanesi "her kutuyu tek tek açıp kontrol edemicez". Yapın adam gibi sorunsuz cihaz. Varsa yoksa amerika pazarı. Türkiye artık yeri onlara göre.
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DH Misafiri 3 yıl
ACER İYİDİR.HER ÜRÜN ARIZA YAPABİLİR.MOBİL SEKTÖRDE ATILIM GEREKLİ
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seckinim 3 yıl
5520G serisi bütün Dünya'yı uğraştırmıştır.
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emir kustirika 3 yıl
Vala millet hep kötü anmış ama askerden gelince aldığım amd apulu net-book uzun süre işimi gördü hala sapa sağlam kendime yeni lap-top alınca 5 yaşındaki yeğenime verdim hala çalışıyor ve sağlam hiç servise gitmedi bir günde beni üzmedi benim firmayla olan deneyimim bu
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black_flood 3 yıl
adamların son 3 senelik dönemde ürettiği tüm cihazlar çöp 1200 tl' ye 2 gb ramli ürünler bile sattılar ram takviyesi yapılmasına imkan olmasın diye kapalı kör kasa yaptılar cihazlara 100 tl' lik ram' e çektiler 300 tl civarı fiyat ram bedeli 175 tl geri kalanı servis bedeli ondan sonra yok batıyoruz yok dalga vurdu bizde öyle diyorduk zaten. bilinçsiz olarak tekelleşmeye giden tüm firmaların sonu acer gibi olacaktır. asus firması bile bu durumun önüne geçebilmek için ram yuvasını garanti dışılık durumu söz konusu olmasın diye açılabilir kapaklı yapmış durumda hem montajı kolay hem de diğerleri gibi bios güncelleyince yabancı bellek nedeni ile cihaz pert olmuyor.
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dobrasam 3 yıl
3 farklı model Acer Laptop satın aldım kısa sürede arızalar vermeye başladılar klavye tuşları nın atması şarj soket arızası kronik hale gelmiş
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merope3 3 yıl
5 yıl önce internetten aldığım 5732zg modeline 2 adet USB girişi koyup, Webcam koyup dahili mikrofon koymayan bir firma. O zamandan anladım bunların adam olmayacağını.
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