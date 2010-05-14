Acer, Chrome OS işletim sistemli netbook modellerini Computex 2010'da gösterebilir

Akıllı telefonlar için geliştirdiği Android işletim sistemi, başta Nvidia Tegra 2 olmak üzere farklı platformlardaki çeşitli tablet bilgisayar modellerinde kullanılan Google, Chrome OS işletim sistemi için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan yeni işletim sistemi, internet servislerinden faydalanan interaktif yapısı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Başta netbook'lar olmak üzere daha çok ultra-taşınabilir formdaki mobil cihazlar için hazırlanan işletim sistemi, geleneksel diskler yerine NAND flash tabanlı depolama sürücülerine verdiği destekle de büyük yankı uyandırmıştı. Google tarafından geliştirime çalışmaları aylardır devam eden yeni işletim sistemi için ilk netbook modellerinin birkaç hafta içerisinde lanse edilebileceği belirtiliyor.

Gartner'ın ilk çeyrek rakamlarına göre dizüstü bilgisayar pazarında lider olan Acer'ın, Chrome OS yarışında ipi önde göğüsleyen firma olmak istediği biliniyor. Gelen yeni bilgilere göre Acer, anavatanı Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarında, Chrome OS tabanlı yeni netbook modellerini gösterebilir. Yaz aylarında satışa sunulması beklenen yeni netbook'ların, Intel Atom yerine ARM tabanlı işlemciler kullanması bekleniyor. Netbook'larla birlikte tablet bilgisayarlarda ve hatta masaüstü sistemlerde de kullanılabileceği belirtilen bulut-bilgi işlem tabanlı yeni işletim sistemi için daha önceki açıklamalarda, geliştirme sürecindeki en zor adımın yazıcı sürücülerinin sisteme entegrasyonu olduğu açıklanmıştı.

Google tepe yöneticisi tarafından son yılların en önemli projelerinden biri olarak gösterilen Chrome OS için dünya devi pek çok sistem üreticisi yeni model çalışmalarına devam ediyor ve yılın 2. yarısında satışa sunmayı planlıyorlar.