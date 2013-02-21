Acer'dan 1080P ve üç boyut destekli yeni projektör,"H6510BD"





Ürettiği bilgisayar ve donanım ürünleri ile tanınan başarılı teknoloji firması Acer , 2 boyutlu görüntüleri üç boyuta taşıyabilen yeni projektör modeli H6510BD'i tanıttı.

Günümüzde LCD ekran teknolojileri büyük gelişme göstermiş olsalar da, halen birçok kişi projektör sistemlerini tercih etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Acer tarafından duyurulan H6510BD, Blu-Ray 3D, DLP 3D ve Nvidia 3DTV Play teknolojilerine verdiği destek ile üç boyutlu içeriklerin her ortamda rahatça izlenmesine imkan sağlıyor. Üzerinde 3000 ANSI lümen ampül bulunan model, Full HD 1080P çözünürlük ve 10,000:1 dinamik siyah kontrast oranı sunuyor. İki boyutlu görüntüleri üç boyuta ekstra yazılım olmadan çevirebilen projektör, Acer'ın Color Boost II teknolojisi ile en doğal renkleri oluşturabiliyor.

10.4x8.7x1.3" ve 2.1 kg ağırlığında olan model üzerinde, HDMI, D-SUB, S-Video, R5232, VGA, Micro USB, Video ve ses giriş çıkışları gibi zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca "ExtremeEco" ismi verilen bir mod barındıran H6510BD, bu mod aktif edildiği zaman yüzde 70 oranında enerji tasarrufu yapabiliyor ve lambanın 7000 saat değerine kadar çalışmasına imkan sağlayabiliyor.

Teknik olarak oldukça iyi ve gelişmiş özellikler sunan Acer H6510BD projektörün, firma tarafından önerilen satış fiyatı 799$ olarak belirtilmiş durumda.

http://finance.yahoo.com/news/acer-h6510bd-projector-takes-immersive-130000632.html





http://finance.yahoo.com/news/acer-h6510bd-projector-takes-immersive-130000632.html