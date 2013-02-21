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Acer'dan 1080P ve üç boyut destekli yeni projektör,"H6510BD"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer'dan 1080P ve üç boyut destekli yeni projektör,

Ürettiği bilgisayar ve donanım ürünleri ile tanınan başarılı teknoloji firması Acer , 2 boyutlu görüntüleri üç boyuta taşıyabilen yeni projektör modeli H6510BD'i tanıttı.
Günümüzde LCD ekran teknolojileri büyük gelişme göstermiş olsalar da, halen birçok kişi projektör sistemlerini tercih etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Acer tarafından duyurulan H6510BD, Blu-Ray 3D, DLP 3D ve Nvidia 3DTV Play teknolojilerine verdiği destek ile üç boyutlu içeriklerin her ortamda rahatça izlenmesine imkan sağlıyor. Üzerinde 3000 ANSI lümen ampül bulunan model, Full HD 1080P çözünürlük ve 10,000:1 dinamik siyah kontrast oranı sunuyor. İki boyutlu görüntüleri üç boyuta ekstra yazılım olmadan çevirebilen projektör, Acer'ın Color Boost II teknolojisi ile en doğal renkleri oluşturabiliyor.
 
Acer'dan 1080P ve üç boyut destekli yeni projektör,
10.4x8.7x1.3" ve 2.1 kg ağırlığında olan model üzerinde, HDMI, D-SUB, S-Video, R5232, VGA, Micro USB, Video ve ses giriş çıkışları gibi zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca "ExtremeEco" ismi verilen bir mod barındıran H6510BD, bu mod aktif edildiği zaman yüzde 70 oranında enerji tasarrufu yapabiliyor ve lambanın 7000 saat değerine kadar çalışmasına imkan sağlayabiliyor.
Teknik olarak oldukça iyi ve gelişmiş özellikler sunan Acer H6510BD projektörün, firma tarafından önerilen satış fiyatı 799$ olarak belirtilmiş durumda.
http://finance.yahoo.com/news/acer-h6510bd-projector-takes-immersive-130000632.html


http://finance.yahoo.com/news/acer-h6510bd-projector-takes-immersive-130000632.html Yorum Yaz
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yerliyerli 6 yıl
Bu cihazi almayi dusunuyorum. Alan memnun kalan veya kalmayan arkadaslar varsa yorumlari cok makbule gecer. Fiyat 2450 tl. Amac ligtv ve wd araciligi ile film vs..
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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kralexx42 6 yıl
Tr de fiyatı 1500 geçmezse alacağım bu cihazdan
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newonw1 6 yıl kralexx42
kcelil42

Tr de fiyatı 1500 geçmezse alacağım bu cihazdan

Acer H6510BD nin bir alt versiyonu HD 3D Acer H5360BD 2200 ile 2600 TL arasında olduğunu düşünürsek bu cihazın tr piyasa fiyatı 2500-3000 TL civarında olacaktır. H5360 yurt dışında 500-600$ aralığında olmasına rağmen türkiyede bu fiyat 3-4 katı.
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1ses1 6 yıl kralexx42
kralexx42

Tr de fiyatı 1500 geçmezse alacağım bu cihazdan

Piyasada 1500 fiyat ortalamasında 1080p cihaz bulman imkansız. 2000 liranın üstünde geziyorlar.
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Marmarali 6 yıl
Fiyat süper performans kağıt üzerinde öyle gözüküyor. Ful HD cihazların ucuzlamaya çok sevindim bu yıl alacam bir tane inşallah :)
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murdocklawless 6 yıl
3000 ansi lümen pil nedir?
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TeufeL-07 6 yıl murdocklawless
murdocklawless
3000 ansi lümen pil nedir?

Site donanımı unutup mobil platform sitesine döndüğü için diğer teknolojileri karıştırmaya başladılar. Arkadaş ampul diyecekti sanırım , mAh pille karıştırdı.
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