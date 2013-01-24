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Acer'dan 4.5-inç ekranlı ve Android J.B. işletim sistemli akıllı telefon: Liquid E1

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Acer'dan 4.5-inç ekranlı ve Android J.B. işletim sistemli akıllı telefon: Liquid E1
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi Acer, uzunca süreli bir sessizlik döneminin ardından yeni modeli Liquid E1'e resmiyet kazandırdı. Liquid E1, Acer'ın Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu ünvanını taşıyor.
132 mm uzunluğunda, 68.5 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve 130 gram ağırlığında sade bir tasarıma sahip olan Liquid E1, bünyesinde barındırdığı teknik özellikler bakımından orta segment bir tablo çiziyor. 1 GHz saat hızında görev yapan çift çekirdekli işlemcinin ve 1 GB RAM'in desteğini arkasına alan akıllı telefon, 4 GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor. Tahmin edilebileceği üzere kapasite, microSD kartlar yardımıyla arttırılabiliyor.
Ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki adet kamerası bulunan Liquid E1'de, 4.5-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Ana kamerasına otomatik odaklama ve LED flaş özellikleri eşlik eden akıllı telefonun menü tuşları ise ekran üzerine yerleştirilmiş.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, A-GPS, Bluetooth 3.0 ve FM radyoyla donatılan akıllı telefon, arka yüzündeki DTS logosuyla dikkat çekiyor. Buradan yola çıkarak akıllı telefonun ses hususunda iddialı olacağını söylemek mümkün.
Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 1.760 mAh kapasiteli bataryanın güç vereceği Liquid E1'in fiyatına ve çıkış tarihine dair herhangi bir açıklama yapılmamış. Acer'a göre 1760 mAh'lik bataryanın 400 saate varan bekleme süresi ve 8 saate varan konuşma süresi sunduğunu ayrıca not düşelim.
Acer'dan 4.5-inç ekranlı ve Android J.B. işletim sistemli akıllı telefon: Liquid E1

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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tasarım berbatligi bu olsa gerek.
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Emre_z3 6 yıl
liquid s100 aldık adamlar adroid 2.3 bile çıkarmadılar telefona, buna da 1 güncelleme ya geliiiir ya gelmez... Smartphone pazarında uzak olsun bana acer...
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Zenci Forvet 6 yıl
Almamç
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Kirk Lee 6 yıl
hoparlörlerin yerleşim şekli güzel olmuş.
diğerlerinde telefon yüzümüze bakarken en çok sesi karşımızda duran kişi alıyor.
bunun dışında çok ahım şahım bir özelliği yok ama fiyat uygun olursa (700TL civarı) alınabilir.
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sarjaleti 6 yıl
Çok ucuz olmazsa bildiğin gereksizlik abidesi bir ürün piyasaya çıkmış olur.
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Bukalemun 6 yıl
Samsung nexus i9250 ye benzemiş ve GÜNCELLEME / YAZILIM olarak çabuk değer kaybedecek bir cihaz.
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arel.gr 6 yıl
bu smartphone'lari bilen bilir,acer glofish'leri ureten taiwan'li e-ten'i satin alarak ceplere girdi ve basarili urunler sunmaga basladi.

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3 aydir,196€ kargo teslim Acer Liquid Gallant Duo kullaniyorum,bulabilirseniz siddetle tavsiye ederim.
6yil acer aspire laptop kullandim,performans ve ozellikle alakali fiyatlari genelde cok uygun oluyor,neden alinmasin ?
bu zaman icinde onemli bi sorun yaratmadi,4 ay once ekran inverterinden arizalandi,cektik kenara !
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yakmac 6 yıl
acer pc aldım 3 kere servisegötürmek zorunda kaldım. telefonundabişey beklemiyorum gerçi uluslar arası piyasaya çıkması zaten imkansız bir smartphone olarak kalıcaktır.yinede haber niteliği taşıdğı için donanım habere teşşekürler.
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arel.gr 6 yıl yakmac
yakmac

acer pc aldım 3 kere servisegötürmek zorunda kaldım. telefonundabişey beklemiyorum gerçi uluslar arası piyasaya çıkması zaten imkansız bir smartphone olarak kalıcaktır.yinede haber niteliği taşıdğı için donanım habere teşşekürler.

uluslararasi piyasada varlar,oldukcada iyi satiyor.
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baysan240 6 yıl
telefon zaten kalın tamam ama bari batarya biraz daha yüksek olsaydı :(
şimdi bataryası yüksek donanımı kamerası orta seviye olan fiyatıda uygun olan bir cihaz piyasada yok denecek kadar az.
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talerk 6 yıl
çöp kutusu kapının ardında
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