Acer'dan 4.5-inç ekranlı ve Android J.B. işletim sistemli akıllı telefon: Liquid E1

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi Acer, uzunca süreli bir sessizlik döneminin ardından yeni modeli Liquid E1'e resmiyet kazandırdı. Liquid E1, Acer'ın Android 4.1.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu ünvanını taşıyor.



132 mm uzunluğunda, 68.5 mm genişliğinde, 9.9 mm kalınlığında ve 130 gram ağırlığında sade bir tasarıma sahip olan Liquid E1, bünyesinde barındırdığı teknik özellikler bakımından orta segment bir tablo çiziyor. 1 GHz saat hızında görev yapan çift çekirdekli işlemcinin ve 1 GB RAM'in desteğini arkasına alan akıllı telefon, 4 GB'lık dahili depolama alanıyla geliyor. Tahmin edilebileceği üzere kapasite, microSD kartlar yardımıyla arttırılabiliyor.



Ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde olmak üzere iki adet kamerası bulunan Liquid E1'de, 4.5-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Ana kamerasına otomatik odaklama ve LED flaş özellikleri eşlik eden akıllı telefonun menü tuşları ise ekran üzerine yerleştirilmiş.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, A-GPS, Bluetooth 3.0 ve FM radyoyla donatılan akıllı telefon, arka yüzündeki DTS logosuyla dikkat çekiyor. Buradan yola çıkarak akıllı telefonun ses hususunda iddialı olacağını söylemek mümkün.

Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten 1.760 mAh kapasiteli bataryanın güç vereceği Liquid E1'in fiyatına ve çıkış tarihine dair herhangi bir açıklama yapılmamış. Acer'a göre 1760 mAh'lik bataryanın 400 saate varan bekleme süresi ve 8 saate varan konuşma süresi sunduğunu ayrıca not düşelim.

