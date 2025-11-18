Realme UI 7.0 Beta daha fazla cihaza geliyor: İşte liste

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Realme'nin UI 7.0 erken erişim süreci geçtiğimiz ay Realme GT 7 Pro ile başlamıştı. Bu süreç ikinci ve üçüncü turlarda üst segment modellere genişletilmişti. Ancak genişleme artık alt seviyelere de iniyor. Realme, beta sürümüne kavuşacak yeni modelleri duyurdu.

Realme UI 7.0 Beta daha fazla cihaza geliyor

Realme P3'ün küresel çapta güncellemeyi alan ilk orta segment model olmasının ardından, Realme 14T, Realme 14 Pro ve Realme Narzo 80 Pro da bu kapsam içine dahil edilmiş durumda. Yeni beta sürümü aşağıdaki yazılım versiyonlarıyla sunuluyor:

Realme P3

Realme 14T: RMX5078_16.0.0.200 (EX01)

Realme 14 Pro: RMX5056_16.0.0.205 (SP04EX01)

Realme Narzo 80 Pro: RMX5033_16.0.0.205 (SP04EX01)

Peki erken erişim başvurusu nasıl yapılıyor?

Beta güncellemesine katılmak isteyenlerin önce geliştirici modunu aktif etmesi gerekiyor. Bunun için Ayarlar > Cihaz hakkında > Versiyon > Sürüm numarası yolunu izleyip numaraya art arda yedi kez dokunmak yeterli oluyor.

Ardından Ayarlar > Cihaz hakkında bölümünde görünen Realme UI 7.0 başlığı üzerinden üç nokta menüsüne giriliyor ve Beta programı seçiliyor. Burada Erken Erişim > Şimdi Başvur adımlarının tamamlanması gerekiyor. Başvurunun onaylanmasının ardından cihaz birkaç gün içinde güncellemeyi alıyor.

