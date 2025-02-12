Samsung Galaxy A06 5G yakında geliyor: Giriş seviyesinde 5G ve 4 yıl güncelleme!

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Tam Boyutta Gör Samsung, Eylül 2024'te tanıttığı giriş seviye modeli Galaxy A06'nın 5G versiyonunu hazırlıyor. Galaxy A0X serisindeki ilk 5G'li model olacak olan Galaxy A06 5G'nin özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A06 5G beklenen özellikleri

Ekran : 6,7 inç, 90 Hz, HD+ çözünürlük, LCD ekran

: 6,7 inç, 90 Hz, HD+ çözünürlük, LCD ekran Boyutlar ve ağırlık: 163,3 x 77,3 x 8,0 mm, 191 gram

163,3 x 77,3 x 8,0 mm, 191 gram Arka kamera : 50MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü

: 50MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü Ön kamera: 8MP

8MP İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM ve depolama: 4GB+64GB, 4GB+128GB ve 6GB+128GB; microSD kart yuvası, 1,5 TB'a kadar kart desteği

4GB+64GB, 4GB+128GB ve 6GB+128GB; microSD kart yuvası, 1,5 TB'a kadar kart desteği İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (4 işletim sistemi ve güvenlik güncelleme garantisi)

Android 15 tabanlı One UI 7.0 (4 işletim sistemi ve güvenlik güncelleme garantisi) Batarya: 5.000 mAh, 25W şarj hızı

5.000 mAh, 25W şarj hızı Bağlantı ve diğer: 5G, Wi-Fi 5, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, Dolby Atmos desteğine sahip tek hoparlör, IP54 suya ve toza dayanıklılık

5G, Wi-Fi 5, güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, Dolby Atmos desteğine sahip tek hoparlör, IP54 suya ve toza dayanıklılık Renkler: Mavi Siyah, Açık Gri ve Açık Yeşil

Samsung Galaxy S25 Edge kamera özellikleri belli oldu 1 gün önce eklendi

Galaxy A06 ile Galaxy A06 5G arasında iki önemli fark bulunuyor. A06, MediaTek Helio G85 işlemcisi ve 2 işletim sistemi güncellemesi sunarken, A06 5G, daha güçlü Dimensity 6300 yonga seti ve giriş seviye telefonlarda görmeye alışık olmadığımız 4 yıl işletim sistemi güncelleme garantisiyle geliyor.

Hindistan pazarında satışa sunulacak olan Galaxy A06 5G'nın fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor ancak uygun fiyatlı olması bekleniyor. Galaxy A06 5G, sunduğu özelliklerle giriş seviyesinde hayli rekabetçi bir ürün gibi gözüküyor.

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Samsung Galaxy A06 5G yakında geliyor: İşte özellikleri