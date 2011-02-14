Acer'dan 4.8-inç ekranlı Android telefon: Iconia Smart

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında iddialı olmayı planlıyor. İşte bu hedefi doğrultusunda yatırımlarına hızla devam eden Acer, ilk detaylarını Kasım ayında New York'taki özel etkinliklte açıkladığı Iconia Smart isimli yeni telefonunu tanıttı. Acer'ın yeni telefonu, sahip olduğu detaylarla merak uyandırmayı başarıyor. 4.8-inç büyüklüğünde ve 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde 21:9 ekrana sahip olan telefon çoklu ortam özellikleri açısından bir hayli iddialı.

Geniş ekrannına ek olarak Dolby Surround ses teknolojisi ile özellikle video performansının oldukça iddialı olduğu belirtilen telefon, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. Android 2.3.2 sürümü ile gelen ve Flash 10.1 desteği sunan telefon, Acer'ın Breeze adını verdiği özel kullanıcı arabirimi ile sunulacak. Çift kamera ile donatılan telefonun arkasında 8MP çözünürlüğünde, LED flash destekli kamera bulunuyor ve bu kamera ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapmak mümkün kılınıyor. Telefonun ön kısmında ise 1.3MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor ve bu sayede görüntülü konuşma yapılabilmesi için gerekli donanımsal zemin sağlanmış oluyor.

Yekpare metal kasaya sahip olan Iconia Smart, jireskop ve akselometre ile geliyor. Acer tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulacak Iconia Smart'ın fiyatı ise açıklanmadı.