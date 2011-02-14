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Acer'dan 4.8-inç ekranlı Android telefon: Iconia Smart

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan 4.8-inç ekranlı Android telefon: Iconia Smart
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında iddialı olmayı planlıyor. İşte bu hedefi doğrultusunda yatırımlarına hızla devam eden Acer, ilk detaylarını Kasım ayında New York'taki özel etkinliklte açıkladığı Iconia Smart isimli yeni telefonunu tanıttı. Acer'ın yeni telefonu, sahip olduğu detaylarla merak uyandırmayı başarıyor. 4.8-inç büyüklüğünde ve 1024 x 480 piksel çözünürlüğünde 21:9 ekrana sahip olan telefon çoklu ortam özellikleri açısından bir hayli iddialı.

Geniş ekrannına ek olarak Dolby Surround ses teknolojisi ile özellikle video performansının oldukça iddialı olduğu belirtilen telefon, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. Android 2.3.2 sürümü ile gelen ve Flash 10.1 desteği sunan telefon, Acer'ın Breeze adını verdiği özel kullanıcı arabirimi ile sunulacak. Çift kamera ile donatılan telefonun arkasında 8MP çözünürlüğünde, LED flash destekli kamera bulunuyor ve bu kamera ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapmak mümkün kılınıyor. Telefonun ön kısmında ise 1.3MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor ve bu sayede görüntülü konuşma yapılabilmesi için gerekli donanımsal zemin sağlanmış oluyor.

Yekpare metal kasaya sahip olan Iconia Smart, jireskop ve akselometre ile geliyor. Acer tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulacak Iconia Smart'ın fiyatı ise açıklanmadı.

Acer'dan 4.8-inç ekranlı Android telefon: Iconia Smart
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DH Misafiri 8 yıl
bu tl fiyatı nedir arkadaslar bılen warsa soluyebılırmı
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DH Misafiri 8 yıl
isterdimki htc yapsın ama acer önce davrandı bence 21.9 tvlere ceplere alışmak zorundayız gelecek onlarda sinematik ekran lazım tüm filmler 21.9 çekiliyor anlayın artık 21.9 ekran artık ihtiyaç oldu ben htc desire hd kullanmaktayım yüklediğim kliplerin yüzde 90ı 21.9 formatta yani ben 4.3 ekranın sadece 21.9 luk alanını kullanmaktayım o sebeble bu gelişmeler çok iyi hatta almayı dahi düşünmekteyim tek yetersiz yanı kamerası şahsımca birde 1080p video oynatamaması...
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halitkin 8 yıl
biraz büyük olsa da kasası oldukça estetik bence. samsung, iphne ve htc'nin klasik kasa tsarımlarından farklı bir tasarım görmek güzel.
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DH Misafiri 8 yıl
telefonun fiyatı ne kadar ve nerede satılıyor lütfen bilen söylesin
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b2by 8 yıl
oha ya iice abarttilar abi olayi,hocam eskiden tel nekadar kucuk olsa okadar guzeldi,acaba geri ufak tellere donus nezaman baslar mera ediyorum)
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Whisper911 8 yıl
kesin ısınıp kapanır...
acer sana hakkımı helal etmiyorum umarim basarisiz olursun
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Python 8 yıl
boyunu uzatacaklarına enden biraz genişletip ekranı daha geniş yapsalar daha iyi olurdu bence
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ZZ RAT 8 yıl
tablet desen değil, telefon desen hiç değil,
ne ki bu ?
tutacağını sanmıyorum.
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acbold 8 yıl
özellik olarak çok sağlam olmuş fakat tasarımın iyi olduğunu söylemek güç...
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lTriviuml 8 yıl
Gayette iyi duruyor, herkez tablet ve telefon tasımak zorunda değil yada telefon köşeli olacak diye birşeyde yok.
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Ritmic 8 yıl
Androidi duyan telefon yapmaya başladı bizde forumdonanımhaber olarak bi telefon mu çıkarsak ne
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sahoron 8 yıl
Tasarım yok ekran cok büyük tablet icin kücük saten donananımıda eski nabacam ben bunu:S Fİyatı 250 eouro dolar seviyesinde olursa belki
4.3 bence ideal degil maksimum seviye bence. En idealleri omnia hd örnegi oldugu gibi 3.7 inch ile 4.0 inc diye düşünüyorum
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sundancer 8 yıl
4.8 inç çok fazla bence.kimse telefon niyetine bunu alacagını sanmıyorum..tablet bilgisayar desek onun içinde biraz küçük kaçıyor..bence akıllı telefonlar için en ideal boyut 4.3 inç
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