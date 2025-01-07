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    One UI 7 Beta 3 çıktı: Değişiklikler neler?

    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'nin üçüncü genel beta sürümünü yayınladı. Yeni sürümdeki değişiklikler ve iyileştirmeler neler?                            
    One UI 7 Beta 3 çıktı: Değişiklikler neler? Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'nin üçüncü genel beta sürümünü Almanya'daki Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Doğal olarak yeni sürümün yakında diğer bölgelerde de sunulması bekleniyor.

    One UI 7 Beta 3'teki değişiklikler neler?

    One UI 7.0 Beta 3, birçok yeni iyileştirme ve düzeltmeyi beraberinde getiriyor. Bu iyileştirmelerden bazıları şöyle:

    • Game Booster'da varsayılan kare hızı 120 Hz'ye yükseltildi
    • Hızlı paneli kapatma işlemi iyileştirildi
    • Kilit ekranını düzenleme ile ilgili hatalar giderildi
    • Kilit ekranı, AOD ve durum çubuğu pil simgesi ve bildirim simgesi hizalama hataları düzeltildi
    • Edge Panel'deki araçların görüntülenmeme hatası düzeltildi
    • Routine+'da ses tuşunun çalışmama sorunu düzeltildi

    Yeni beta sürümü yukarıdaki değişikliklerin dışında irili ufaklı birçok iyileştirmeyi de içeriyor. Yeni yapı, Galaxy S24 için S921BXXU4ZXLJ, Galaxy S24+ için S926BXXU4ZXLJ ve Galaxy S24 Ultra için S928BXXU4ZXLJ olarak tanımlanıyor. Beta programındaysanız ve güncelleme bildirimini almadıysanız, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi'ne giderek yeni beta sürümünü manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

    Üçüncü beta sürümünün, kararlı sürümden önceki son One UI 7 beta sürümü olup olmadığı bilinmiyor. One UI 7'nin bu ayın sonunda tanıtılacak olan Galaxy S25 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şubat ayından itibaren aşama aşama diğer modellere sunulacak.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 4 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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