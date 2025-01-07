One UI 7 Beta 3 çıktı: Değişiklikler neler?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'nin üçüncü genel beta sürümünü Almanya'daki Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Doğal olarak yeni sürümün yakında diğer bölgelerde de sunulması bekleniyor.

One UI 7 Beta 3'teki değişiklikler neler?

One UI 7.0 Beta 3, birçok yeni iyileştirme ve düzeltmeyi beraberinde getiriyor. Bu iyileştirmelerden bazıları şöyle:

Game Booster'da varsayılan kare hızı 120 Hz'ye yükseltildi

Hızlı paneli kapatma işlemi iyileştirildi

Kilit ekranını düzenleme ile ilgili hatalar giderildi

Kilit ekranı, AOD ve durum çubuğu pil simgesi ve bildirim simgesi hizalama hataları düzeltildi

Edge Panel'deki araçların görüntülenmeme hatası düzeltildi

Routine+'da ses tuşunun çalışmama sorunu düzeltildi

Yeni beta sürümü yukarıdaki değişikliklerin dışında irili ufaklı birçok iyileştirmeyi de içeriyor. Yeni yapı, Galaxy S24 için S921BXXU4ZXLJ, Galaxy S24+ için S926BXXU4ZXLJ ve Galaxy S24 Ultra için S928BXXU4ZXLJ olarak tanımlanıyor. Beta programındaysanız ve güncelleme bildirimini almadıysanız, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi'ne giderek yeni beta sürümünü manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Samsung, dünyanın ilk 5K 180Hz oyuncu monitörünü tanıttı 17 sa. önce eklendi

Üçüncü beta sürümünün, kararlı sürümden önceki son One UI 7 beta sürümü olup olmadığı bilinmiyor. One UI 7'nin bu ayın sonunda tanıtılacak olan Galaxy S25 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şubat ayından itibaren aşama aşama diğer modellere sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.