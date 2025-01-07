One UI 7 Beta 3 çıktı: Değişiklikler neler?

One UI 7 Beta 3'teki değişiklikler neler?
One UI 7.0 Beta 3, birçok yeni iyileştirme ve düzeltmeyi beraberinde getiriyor. Bu iyileştirmelerden bazıları şöyle:
- Game Booster'da varsayılan kare hızı 120 Hz'ye yükseltildi
- Hızlı paneli kapatma işlemi iyileştirildi
- Kilit ekranını düzenleme ile ilgili hatalar giderildi
- Kilit ekranı, AOD ve durum çubuğu pil simgesi ve bildirim simgesi hizalama hataları düzeltildi
- Edge Panel'deki araçların görüntülenmeme hatası düzeltildi
- Routine+'da ses tuşunun çalışmama sorunu düzeltildi
Yeni beta sürümü yukarıdaki değişikliklerin dışında irili ufaklı birçok iyileştirmeyi de içeriyor. Yeni yapı, Galaxy S24 için S921BXXU4ZXLJ, Galaxy S24+ için S926BXXU4ZXLJ ve Galaxy S24 Ultra için S928BXXU4ZXLJ olarak tanımlanıyor. Beta programındaysanız ve güncelleme bildirimini almadıysanız, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi'ne giderek yeni beta sürümünü manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
Üçüncü beta sürümünün, kararlı sürümden önceki son One UI 7 beta sürümü olup olmadığı bilinmiyor. One UI 7'nin bu ayın sonunda tanıtılacak olan Galaxy S25 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şubat ayından itibaren aşama aşama diğer modellere sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.