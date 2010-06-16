Acer'dan Android tabanlı iki yeni akıllı telefon: beTouch E120 ve beTouch E130

Dizüstü bilgisayar pazarındaki hızlı yükselişinin bir benzerini akıllı telefon pazarında gerçekleştirmek isteyen Acer, ürün gamını yeni modellerle zenginleştiriyor. Acer yaptığı yeni bir açıklamayla, Google Android platformunu kullanan beTouch E120 ve beTouch E130 modellerini duyurdu. Teknik özellik anlamında olduköça benzer olan telefonları ayıran temel farkların ekran boyutu ve form faktörü olduğunu görüyoruz. Acer beTouch E120, 2.8-inç büyüklüğünde dokunmatik ekran ve 5 yönlü navigasyon butonu ile gelirken, Acer beTouch E130 ise 2.6-inç büyüklüğünde ekrana ve tam QWERTY klavyeye sahip. Yukarıda da belirttiğimzi gibi daha çok profsyoneller için hazırlanan yeni modelller;

Android 1.6

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

HSDPA

1,500mAh pil

32GB'a kadar microSD kart desteği

3G

3.5mm ses konnektörü

Pusula

416MHz işlemci

gibi özelliklere sahipler. Acer'ın yeni modellerinden beTouch E120'nin Temmuz, beTouch E130'un ise Ağustos ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.