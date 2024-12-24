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    Poco F7 iddialı özelliklerle geliyor: Snapdragon 8s Elite ve 7.000 mAh pil!

    Merakla beklenen Poco F7 serisinin temel modeli Poco F7 iddialı özelliklere sahip olacak. Orta seviyeye konumlanan telefonun Snapdragon 8s Elite işlemci ve 7.000 mAh pil ile gelmesi bekleniyor. 
    Poco F7 iddialı özelliklerle geliyor Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Poco F7 serisinin üç modele sahip olması bekleniyor: Poco F7, Poco F7 Pro ve POCO F7 Ultra. Serinin temel modeli olan Poco F7, selefine göre önemli yükseltmelerle gelecek.

    Poco F7 beklenen özellikleri

    Ünlü duyumcu Digital Chat Station'a göre, Poco F7 henüz duyurulmamış Snapdragon 8s Elite yonga setiyle gelecek. Bu işlemcinin Snapdragon 8 Elite'in biraz düşük hızda çalışan bir versiyonu olduğu ve Snapdragon 8 Gen 2'den üstün, Snapdragon 8 Gen 3'ten ise biraz düşük performansa sahip olacağı belirtiliyor. İşlemcinin önümüzdeki senenin başlarında tanıtılması bekleniyor. Poco F7'nin de bu yonga setini ilk kullanan cihazlardan biri olarak Nisan 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Digital Chat Station ayrıca Poco F7'nin 7.000 mAh kapasiteli bir pille geleceğini belirtiyor. Bunun yanında 90W hızlı şarj desteği sunulacak. Dolayısıyla telefon orta sınıfta güçlü işlemcisi ve büyük piliyle güçlü bir alternatif oluşturacak.

    Bu arada Poco F7'nin Redmi Turbo 4 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Pro ve Ultra varyantları ise sırasıyla Redmi K80 ve K80 Pro'ya dayanıyor olabilir.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/12/24/poco-f7-specifications-tipped-snapdragon-8s-elite-7000mah-battery-and-more/ https://m.weibo.cn/detail/5114684443197952
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