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Acer'dan G serisi monitör ailesine yeni üye; 21.5" G226HQLBii

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
1
1
Monitör
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Acer, G serisi monitör ailesinin yeni üyesi Full HD G226HQLBii’yi ürün gamına ekledi.
14mm kalınlığındaki G226HQLBii, arka aydınlatmasını LED teknolojisiyle sağlarken; 21.5 inçlik ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kontrast oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi ise 250 nit olan monitörün tepki süresi 5ms iken; 160/160 derecelik bakış açısı sunuyor.
Üzerinde 1 adet mini D-sub ve 2 adet HDMI portuna sahip olan G226HQLBii için belirlenen satış fiyatı ise 199 dolar.


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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bu fiyata dokunmatik ekran lazım.
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