Acer'dan G serisi monitör ailesine yeni üye; 21.5" G226HQLBii

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Acer, G serisi monitör ailesinin yeni üyesi Full HD G226HQLBii’yi ürün gamına ekledi.

14mm kalınlığındaki G226HQLBii, arka aydınlatmasını LED teknolojisiyle sağlarken; 21.5 inçlik ekranında 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kontrast oranı 1000:1 ve parlaklık seviyesi ise 250 nit olan monitörün tepki süresi 5ms iken; 160/160 derecelik bakış açısı sunuyor.

Üzerinde 1 adet mini D-sub ve 2 adet HDMI portuna sahip olan G226HQLBii için belirlenen satış fiyatı ise 199 dolar.



