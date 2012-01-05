Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan Tegra 2'li yeni tablet: Iconia Tab A200

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer'dan Tegra 2'li yeni tablet: Iconia Tab A200
Tam Boyutta Gör
Acer bugün yaptığı açıklama ile A200 adını verdiği yeni tabletini duyurdu. Iconia Tab serisi altında lanse edilen tablet bilgisayar, 15 Ocak'ta raflardaki yerini almaya başlayacak.
10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet bilgisayara, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisi güç veriyor.
Andorid 3.2 işletim sistemini kullanan ve Şubat ayının ortalarına doğru Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak olan tabletin 8GB ve 16GB olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
Tam boyutlu USB 2.0 portu ile donatılan ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen tablet bilgisayar, Acer'ın açıklamalarına göre 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. 
Iconia Tab A200'ün 8GB'lık versiyonu 330$, 16GB'lık versiyonu ise 350$'dan sunulacak. 
Acer'dan Tegra 2'li yeni tablet: Iconia Tab A200
Tam Boyutta Gör
Acer'dan Tegra 2'li yeni tablet: Iconia Tab A200
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
celalcaner2 7 yıl
Gorilla glass mi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asus535 7 yıl
Bugün, Vatan Bilgisayar'daki indirimden faydalanarak, 740 TL 10 taksitle bu cihazı aldım.
1 haftadır, indirimi bekliyordum ve şu forum haberini okuyordum:
acertabletforum.com/...

açılmama gibi bir problemi olursa, garantiden halledilebileceğini düşünüyorum, bu problemden Vatan'a bahsettim ve 2 yıl boyunca garantiden faydalanabileceğimi onaylattım. root yapmak veya cfw yazmak gibi bir düşüncem yok. telefon veya notebook kadar elzem bir cihaz değil, garantiye gidip günlerce-haftalarca beklesem de çok önemli değil.

birkaç aydır, Asus Prime ve Sony Tablet S ile ilgili yerli ve yabancı forumları takip ediyorum.
Sony'nin aşırı kontrolcü yaklaşımını beğenmiyorum, root atarak bile, SD kartın içeriğini rahatça kullanma konusunda zorluk yaşatıyor (muş). Ayrıca şu an aldığım cihaz 32GB internal FLASH diske sahip. SOny bunu bile esirgiyor bazen, 3G'li modeli 16GB mesela.

Prime'da zaten gps ve wifi problemleri var.

xoom dahil hiç biri bizim cep-telf. gibi USB'den şarj olmuyor.
bana göre tek dezavantajı, küçük bir pile rağmen ağır bir tablet olması. bunu nasıl başarmışlar anlamak zor, farkında olarak aldım.

Bekle, bekle nereye kadar? Ben de, tegra3'lü, full HD bir tablet isterim ama ne zaman 750 TL'ye alabileceğim?

sonuçta retina olmayan 1280x800 çözünürlüklü, gps'i, wifi'si çalışan, önde kamerası olan (arka kamerayı ne yapayım, zaten Sony Arc S android telefonum hep yanımda) ilk tabletimi aldım. Ağırlıklı olarak, resimli çizgi romanlar, pdf dökümanlar okumak için kullanacağım. Ayrıca oğlum da oyun oynar. Seyahatte internet, film seyretmeye yarar. Bunlar için şu an fullHD olmasa da olur.

e-kitap okumak için (sadece yazı) kindle kullanıyorum, ancak kindle pdf ve çizgi roman için kullanılabilecek bir alet değil.


Bir sorun yaşarsam buraya yazarım, ancak inceleme yapacak ve yazacak kadar vaktim yok, kusura bakmayın. Kendi üzerinde 4.0.3 ROM ve 2.6.39.4+ kernel ile geliyor. wifi'yi açınca 92 MB'lık bir rom update yaptı ama bu versiyon numaraları değişmedi. Sanırım şunu yükledi: Görüntü sürümü: Acer_AV041_A200_RV06RC01_EMEA_TR ve Derleme numarası: Acer_AV041_A200_1.039.00_EMEA_TR

Android market çalışıyor, angry birds ve perfect viewer indirip kurdum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celalcaner2 7 yıl
Gorilla glass mi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevyMan 7 yıl
Adamlar 330 dolar diyor siz hala tegra 3 niye yok diyorsunuz ...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReDComrade 7 yıl
Biri mail atsın da tegra 3 ün tedarikte olduğunu söylesin bu adamlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
ilk dikkatimi çeken 8 ile 16GB versiyon arasında sadece 20 dolar farkın olması.. bu fark ile kimse 8GB modelini almaz ki!! ics güncellemesi alacaksa fiyatına göre tablet fena sayılmaz. kullanım süreside iyi.. hiç de kötü bir yanı yok.. bu fiyata çok güzel ürün yapmışlar. alternatif sunmuşlar işte. beğenmeyen almaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 7 yıl
Tablet çıkarmak olsun diye tablet çıkarmak bu olsa gerek yeni bişiyler yapsanız şöyle Sony gibi keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
Tegra 2 ?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 7 yıl
gereksiz bir tablet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Sensation XE video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim