Acer'dan Tegra 2'li yeni tablet: Iconia Tab A200

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer bugün yaptığı açıklama ile A200 adını verdiği yeni tabletini duyurdu. Iconia Tab serisi altında lanse edilen tablet bilgisayar, 15 Ocak'ta raflardaki yerini almaya başlayacak.
10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet bilgisayara, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisi güç veriyor.
Andorid 3.2 işletim sistemini kullanan ve Şubat ayının ortalarına doğru Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak olan tabletin 8GB ve 16GB olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
Tam boyutlu USB 2.0 portu ile donatılan ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen tablet bilgisayar, Acer'ın açıklamalarına göre 8 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Iconia Tab A200'ün 8GB'lık versiyonu 330$, 16GB'lık versiyonu ise 350$'dan sunulacak.
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1 haftadır, indirimi bekliyordum ve şu forum haberini okuyordum:
acertabletforum.com/...
açılmama gibi bir problemi olursa, garantiden halledilebileceğini düşünüyorum, bu problemden Vatan'a bahsettim ve 2 yıl boyunca garantiden faydalanabileceğimi onaylattım. root yapmak veya cfw yazmak gibi bir düşüncem yok. telefon veya notebook kadar elzem bir cihaz değil, garantiye gidip günlerce-haftalarca beklesem de çok önemli değil.
birkaç aydır, Asus Prime ve Sony Tablet S ile ilgili yerli ve yabancı forumları takip ediyorum.
Sony'nin aşırı kontrolcü yaklaşımını beğenmiyorum, root atarak bile, SD kartın içeriğini rahatça kullanma konusunda zorluk yaşatıyor (muş). Ayrıca şu an aldığım cihaz 32GB internal FLASH diske sahip. SOny bunu bile esirgiyor bazen, 3G'li modeli 16GB mesela.
Prime'da zaten gps ve wifi problemleri var.
xoom dahil hiç biri bizim cep-telf. gibi USB'den şarj olmuyor.
bana göre tek dezavantajı, küçük bir pile rağmen ağır bir tablet olması. bunu nasıl başarmışlar anlamak zor, farkında olarak aldım.
Bekle, bekle nereye kadar? Ben de, tegra3'lü, full HD bir tablet isterim ama ne zaman 750 TL'ye alabileceğim?
sonuçta retina olmayan 1280x800 çözünürlüklü, gps'i, wifi'si çalışan, önde kamerası olan (arka kamerayı ne yapayım, zaten Sony Arc S android telefonum hep yanımda) ilk tabletimi aldım. Ağırlıklı olarak, resimli çizgi romanlar, pdf dökümanlar okumak için kullanacağım. Ayrıca oğlum da oyun oynar. Seyahatte internet, film seyretmeye yarar. Bunlar için şu an fullHD olmasa da olur.
e-kitap okumak için (sadece yazı) kindle kullanıyorum, ancak kindle pdf ve çizgi roman için kullanılabilecek bir alet değil.
Bir sorun yaşarsam buraya yazarım, ancak inceleme yapacak ve yazacak kadar vaktim yok, kusura bakmayın. Kendi üzerinde 4.0.3 ROM ve 2.6.39.4+ kernel ile geliyor. wifi'yi açınca 92 MB'lık bir rom update yaptı ama bu versiyon numaraları değişmedi. Sanırım şunu yükledi: Görüntü sürümü: Acer_AV041_A200_RV06RC01_EMEA_TR ve Derleme numarası: Acer_AV041_A200_1.039.00_EMEA_TR
Android market çalışıyor, angry birds ve perfect viewer indirip kurdum.