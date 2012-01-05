Acer'dan Tegra 2'li yeni tablet: Iconia Tab A200

Acer bugün yaptığı açıklama ile A200 adını verdiği yeni tabletini duyurdu. Iconia Tab serisi altında lanse edilen tablet bilgisayar, 15 Ocak'ta raflardaki yerini almaya başlayacak.

10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet bilgisayara, Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisi güç veriyor.

Andorid 3.2 işletim sistemini kullanan ve Şubat ayının ortalarına doğru Ice Cream Sandwich güncellemesi alacak olan tabletin 8GB ve 16GB olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Tam boyutlu USB 2.0 portu ile donatılan ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen tablet bilgisayar, Acer'ın açıklamalarına göre 8 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Iconia Tab A200'ün 8GB'lık versiyonu 330$, 16GB'lık versiyonu ise 350$'dan sunulacak.