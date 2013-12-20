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Acer'dan bütçe dostu 19.5-inç çoklu dokunmatik destekli monitör: FT200HQL

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer'dan bütçe dostu 19.5-inç çoklu dokunmatik destekli monitör: FT200HQL
Sektörün öncü firmalarından Acer, ürün gamına FT200HQL model isimini verdiği çoklu dokunmatik destekli yeni monitörünü eklediğini duyurdu.
Tasarımsal olarak firmanın hali hazırda satılmakta olan hepsi bir arada bilgisayar modellerine benzeyen FT200HQL, üzerinde 19.5-inç boyutta 1600 x 900 piksel çözünürlükte bir LED arka aydınlatmalı panel taşıyor ve 10 parmak dokunmatik desteğiyle geliyor. Teknik olarak 170 yatay ve 160 derece dikey görüş açısı sunabilen ekran, 100 milyon:1 kontrast değerine, 200 nit parlaklığa, 60 Hz standart tazeleme değerine, 16.7 milyon renk gösterebilme desteğine, 5ms tepki süresine ve MHL desteğine sahip. Windows 8'e tam destek veren Acer FT200HQL, özel bacağı sayesinde ciddi oranda geriye yatabiliyor ve bu sayede dokunmatik kullanım için oldukça ideal bir yapıya bürünüyor. 
Dahili hoparlör, duvara asmak için VESA bağlantısı, VGA ve HDMI portları diğer detayları arasında yer alan Acer FT200HQL, 199$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
 
Acer'dan bütçe dostu 19.5-inç çoklu dokunmatik destekli monitör: FT200HQL

http://www.electronista.com/articles/13/12/20/ten.point.multitouch.gesture.control.in.budget.monitor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 5 yıl
Ahanda bu alınır. :) Tez zamanda bekliyoruz müdürler, işbaşı vakti.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Gerçekten çok ucuz/bütçe dostu olmuş
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ihsando77 5 yıl
Kalem koyun şunlara kalem.!! Yani şu tablet piyasasında gördüğümüz süper kalite ekranları, ne zaman göreceğiz.Millet windowsu elle kullanmanın zor olduğunu anladı ama üreticiler anlayamadı bir türlü.
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WmGMD 5 yıl
200 dolar=400 olarak gelse biliyorum vergi felan var ama agresif davranıp böyle bi fiyat yapsalar deli satar deli
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SEO-Uzmanı 5 yıl
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pcheveslisi 5 yıl
fiyatı gerçektende uygunmuş
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