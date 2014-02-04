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Acer'dan küçük boyutları ile dikkat çeken projeksiyon cihazı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,9b
1
10
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer'dan küçük boyutları ile dikkat çeken projeksiyon cihazı

Artık projeksiyon cihazlarının taşınabilir formatlarda hatta mobil cihazlara entegre bir şekilde daha fazla ilgi gördüğüne şahit oluyoruz. Acer da küçük boyutları ile dikkat çeken yeni projeksiyon cihazı ile bu trendi devam ettiriyor.

18cm x 11cm x 4cm şeklindeki boyutları ve 500gr ağırlığı ile K137 LED projeksiyon cihazının bir avuç içi büyüklüğünde olduğunu belirten Acer, iki 3W hoparlör ve SRS WowHD stereo ses teknoloji ile kullanıcılara kaliteli ses sunmayı amaçlıyor. 

1280x800 piksel çözünürlüğe sahip olan cihaz, 10 000 : 1 dinamik kontrast oranı sunuyor ve ekonomik modda 560 lümen, standart modda 700 lümen parlaklığa erişiyor. 2 metre uzaklıktakn yaklaşık 62 inç yansıma boyutu yakalayabilen cihaz, NTSC renk yelpazesinin yüzde 95'ini sunabiliyor.

MicroSD ve USB girişleri ile doğrudan içerik izlenebilirken, HDMI yoluyla da harici kaynaklardan içerik alınabiliyor. Ayrıca opsiyonel bir MHL USB kablosuz aktarım adaptörü de mevcut. Ürün ekonomik modda 30 000 saat, standart modda 20 000 saat LED ömrüne sahip. Acer yeni cihazını ay sonuna doğru 600$ fiyat etiketi ile satışa sunacak.  

http://www.electronista.com/articles/14/02/04/microsd.usb.ports.provide.additional.connectivity.for.700.lumen.device/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
bimekste 1400TL link bimeks.com.tr/...
Ben yine bimeksten acer k335 modelini 2118,69 TL ye aldım
nt mağzasındaki satış fiyatı 1900tlymiş spariş verdikten sonra öğrendim. sağlık olsun :)
21http://www.nt.com.tr/projeksiyon/acer-k335-mobil-projeksiyon-cihazi-1-000-lumen.html
1 Yanıt Yanıtla
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hkas 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bimekste 1400TL link bimeks.com.tr/...

Ben yine bimeksten acer k335 modelini 2118,69 TL ye aldım
nt mağzasındaki satış fiyatı 1900tlymiş spariş verdikten sonra öğrendim. sağlık olsun :)

21http://www.nt.com.tr/projeksiyon/acer-k335-mobil-projeksiyon-cihazi-1-000-lumen.html


nt' de k335 1694 lira yazıyor.

nt.com.tr/...
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enolism 5 yıl
Küçük projeksiyonları kesinlikle tavsiye ediyorum. KÜçüklü büyüklü bir çok projeksiyon test ettim. Küçük olanların lümen değerleri her ne kadar düşük de olsa, karanlıkta arada çok bir fark görmüyorsunuz. Ömürleri büyüklere göre 5-6 kat daha uzun. Günde 4 saat izleseniz 20 yıl götürür sizi. Buna ek olarak küçük 500-800 gram oluyorlar. Üretim maliyetleri düşük olduğu için fiyatları da sunduğu imkanalara göre oldukça uygun. Ben LG nin hs201 modelini kullanıyorum 3 yıldır. Dİzileri bile onda izliyorum Arkadşlara götürüyorum sinema günü yapıyoruz. 2+1 ses sistemi ve projeksiyon hatta bilgisayar, kablosuz klavye orta boy bir sırt çantasına sığabiliyor. Projeksiyonla gündüz işiniz yoksa 3000-4000 saat ömürlü 3-4 kiloluk makinelere boşuna para vermeyin. Kullandığım model 800-600 çözünürlükte. 1280 - 800 şuan piyasada 1200-1400 lira. Kesinlikle tavsiye olunur. Lamba ömrü de 30000 saat :)
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hkas 5 yıl
1750 liradan satışı başlamış

istanbulbilisim.com.tr/...
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Juanito Perez 5 yıl
600$ sa bizde 1400tl felan olur en iyi ihtimalle ki pahalı
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El Guapo 5 yıl
ne kadar olmasını bekliyordunuz arkadaşlar ? fiyat çok ucuz olmasa da idare eder.

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fatih-8 5 yıl
Tam bunların da ömrü az oluyo yaa, diye yazacaktım ki 20-30 bin saat diyor :D Evladiyelik yani, bugün bir monitörle neredeyse aynı ömür.
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frislusw 5 yıl
Pahali...
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