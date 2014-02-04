Acer'dan küçük boyutları ile dikkat çeken projeksiyon cihazı





Artık projeksiyon cihazlarının taşınabilir formatlarda hatta mobil cihazlara entegre bir şekilde daha fazla ilgi gördüğüne şahit oluyoruz. Acer da küçük boyutları ile dikkat çeken yeni projeksiyon cihazı ile bu trendi devam ettiriyor.





18cm x 11cm x 4cm şeklindeki boyutları ve 500gr ağırlığı ile K137 LED projeksiyon cihazının bir avuç içi büyüklüğünde olduğunu belirten Acer, iki 3W hoparlör ve SRS WowHD stereo ses teknoloji ile kullanıcılara kaliteli ses sunmayı amaçlıyor.





1280x800 piksel çözünürlüğe sahip olan cihaz, 10 000 : 1 dinamik kontrast oranı sunuyor ve ekonomik modda 560 lümen, standart modda 700 lümen parlaklığa erişiyor. 2 metre uzaklıktakn yaklaşık 62 inç yansıma boyutu yakalayabilen cihaz, NTSC renk yelpazesinin yüzde 95'ini sunabiliyor.





MicroSD ve USB girişleri ile doğrudan içerik izlenebilirken, HDMI yoluyla da harici kaynaklardan içerik alınabiliyor. Ayrıca opsiyonel bir MHL USB kablosuz aktarım adaptörü de mevcut. Ürün ekonomik modda 30 000 saat, standart modda 20 000 saat LED ömrüne sahip. Acer yeni cihazını ay sonuna doğru 600$ fiyat etiketi ile satışa sunacak.

http://www.electronista.com/articles/14/02/04/microsd.usb.ports.provide.additional.connectivity.for.700.lumen.device/