Acer'dan sektörün dokunmatik ekrana sahip ilk Chrome OS hepsi bir arada bilgisayar modeli

Gartner'in 2014 verileri göre Chromnebook marketinin %36'sını elinde bulunduran dünyaca ünlü Acer, sektörün dokunmatik ekrana sahip ilk Chrome OS işletim sistemi hepsi bir arada bilgisayar modeli Chromebase'i resmi olarak duyurdu.

Google'ın geliştirdiği Chrome OS işletim sistemini kullanan Acer Chromebase, hepsi bir arada formuyla özellikle dar alan sahip kullanıcılar için güzel bir alternatif oluşturuyor. 21.5-inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki ekranı dokunmatik (10 parmak / 178 derece görüş açısı) olarak çalışma gösterebilen bilgisayar, gücünü Nvidia Tegra K1 işlemciden alıyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla 10 saniye içerisinde açılarak kullanıma hazır hale gelebiliyor. Beraberinde 100GB boyutunda Google Drive temelli bulut depolama alanı gelen hepsi bir arada bilgisayar Chromebase, 802.11 a/b/g/n WiFi, HD kamera, mikrofon, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0 ve USB 2.0 gibi standart donanımları da bünyesinde taşıyor.

Önümüzdeki yaz aylarında dağıtıma çıkacak olan Acer Chromebase'in resmi satış fiyatı hakkında ise henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://us.acer.com/ac/en/US/press/2015/154296