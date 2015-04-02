Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan sektörün dokunmatik ekrana sahip ilk Chrome OS hepsi bir arada bilgisayar modeli

4 yıl
2b
1
1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer'dan sektörün dokunmatik ekrana sahip ilk Chrome OS hepsi bir arada bilgisayar modeli
 
Gartner'in 2014 verileri göre Chromnebook marketinin %36'sını elinde bulunduran dünyaca ünlü Acer, sektörün dokunmatik ekrana sahip ilk Chrome OS işletim sistemi hepsi bir arada bilgisayar modeli Chromebase'i resmi olarak duyurdu.
Google'ın geliştirdiği Chrome OS işletim sistemini kullanan Acer Chromebase, hepsi bir arada formuyla özellikle dar alan sahip kullanıcılar için güzel bir alternatif oluşturuyor. 21.5-inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki ekranı dokunmatik (10 parmak / 178 derece görüş açısı) olarak çalışma gösterebilen bilgisayar, gücünü Nvidia Tegra K1 işlemciden alıyor ve firma tarafından belirtildiği kadarıyla 10 saniye içerisinde açılarak kullanıma hazır hale gelebiliyor. Beraberinde 100GB boyutunda Google Drive temelli bulut depolama alanı gelen hepsi bir arada bilgisayar Chromebase, 802.11 a/b/g/n WiFi, HD kamera, mikrofon, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0 ve USB 2.0 gibi standart donanımları da bünyesinde taşıyor.
Önümüzdeki yaz aylarında dağıtıma çıkacak olan Acer Chromebase'in resmi satış fiyatı hakkında ise henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

http://us.acer.com/ac/en/US/press/2015/154296 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
Gereksiz bir cihaz. Büyük ihtimal ucuz olmaz. Fiyatı yüksek olunca da hiçbir albenisi kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Microsoft ile Doruknet'in yeni bulut yapısını konuştuk 4 yıl TP-Link ile yeni ürün ve teknolojilerini konuştuk 4 yıl TP-LINK TD-W9980 İnceleme 4 yıl Türkiye neden karanlıkta kaldı? 31 Mart 2015 elektrik kesintisini değerlendirdik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim