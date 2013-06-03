Acer'dan yeni hazırlanmış hepsi bir arada bilgisayar modeli: Aspire Z3





Tayvan'da düzenlenen Computex Fuarı kapsamında birçok yeni bilgisayar modeli duyuran Acer, bu modeller arasına Z3 isimli yeni hepsi bir arada bilgisayarını da ekledi.

Sınırılı alanlar içerisinde büyük işler başaran hepsi bir arada bilgisayar modelleri, son dönemde kullanıcılar tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. Acer'ın yeni duyurduğu Z3 modeli ise üzerinde, 23-inç Full HD LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik ekran, Intel Core ailesinden işlemci, Intel HD grafik birimi ve yüksek ses kalitesi sağlayan Dolby Home Theater v4 destekli Harmon Kardon hoparlörler yer alıyor.

USB 3.0, HDMI, SD kart okuyucu, kulaklık/mikrofon gibi giriş/çıkış portlarını da bünyesinde barındıran Acer Z3 hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi yer almazken, modelin ay sonunda piyasada olması bekleniyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/06/acer-aspire-z3-series-all-in-one-pc/