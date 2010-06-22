Acer'dan tasarımıyla göz dolduran dev; AS8943

Gün içersinde sizleri Acer'ın iki yeni masaüstü bilgisayarıyla ve TimelineX serisinin dört yeni üyesiyle tanıştırmıştık. Fakat Acer, ürün gamını genişletmeye ara vermeden devam ediyor. Firma son olarak gerek tasarımıyla gerekse de donanımıyla göz dolduran 18 inçlik dizüstü bilgisayarı serisi AS8943G'i duyurdu...

AS8943G, alüminyum kaplı kasasıyla, dikkat çekici tuşlarıyla ve şık işaretleme birimiyle kullanıcıyı cezbetmeye yetiyor. İşlem gücünü Intel'in 1.6GHz frekansında çalışan dört çekirdekli i7-720QM işlemcisinden alan bilgisayarın belleği 8GB'a kadar fabrika çıkışlı olarak arttırabilirken, kullanıcı isterse 4GB'lık belleklerle kapasiteyi 16GB'a kadar arttırabiliyor. 500GB'a kadar depolama alanı sunan bilgisayarı medya oynatıcısı olarak kullanmak isteyenler de unutulmamış ve bilgisayarda Blu-Ray destekli optik sürücüsüyle Dolby Home Theatre desteğine yer verilmiş. Arkadan LED aydınlatmalı 18.4 inçlik ekranında 1920x1080 çözünürlük sunan bilgisayarda grafik birimi olaraksa DirectX 11 destekli 1024MB'lık ATI Mobility Radeon HD 5850 tercih edilmiş.

Üzerinde HDMI, eSata, 5 adet USB portu bulunan AS8943G'nin fiziksel özelliklerine baktığımızdaysa 4,6 kgf ağırlığında ve 440x295x(31? 43.8)mm boyutlarında olduğunu görüyoruz. Bilgisayarın çoklu dokunmatiğe duyarlı işaretleme birimiyse istenildiğinde medya tuşlarını içeren konsola dönüşüyor.

Acer'ın, Aspire ailesinin en büyük üyesi için belirlediği satış fiyatıysa 1550 dolardan başlıyor.