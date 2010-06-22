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Acer'dan tasarımıyla göz dolduran dev; AS8943

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,7b
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42
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Acer'dan tasarımıyla göz dolduran dev; AS8943
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Gün içersinde sizleri Acer'ın iki yeni masaüstü bilgisayarıyla ve TimelineX serisinin dört yeni üyesiyle tanıştırmıştık. Fakat Acer, ürün gamını genişletmeye ara vermeden devam ediyor. Firma son olarak gerek tasarımıyla gerekse de donanımıyla göz dolduran 18 inçlik dizüstü bilgisayarı serisi AS8943G'i duyurdu...

AS8943G, alüminyum kaplı kasasıyla, dikkat çekici tuşlarıyla ve şık işaretleme birimiyle kullanıcıyı cezbetmeye yetiyor. İşlem gücünü Intel'in 1.6GHz frekansında çalışan dört çekirdekli i7-720QM işlemcisinden alan bilgisayarın belleği 8GB'a kadar fabrika çıkışlı olarak arttırabilirken, kullanıcı isterse 4GB'lık belleklerle kapasiteyi 16GB'a kadar arttırabiliyor. 500GB'a kadar depolama alanı sunan bilgisayarı medya oynatıcısı olarak kullanmak isteyenler de unutulmamış ve bilgisayarda Blu-Ray destekli optik sürücüsüyle Dolby Home Theatre desteğine yer verilmiş. Arkadan LED aydınlatmalı 18.4 inçlik ekranında 1920x1080 çözünürlük sunan bilgisayarda grafik birimi olaraksa DirectX 11 destekli 1024MB'lık ATI Mobility Radeon HD 5850 tercih edilmiş.

Üzerinde HDMI, eSata, 5 adet USB portu bulunan AS8943G'nin fiziksel özelliklerine baktığımızdaysa 4,6 kgf ağırlığında ve 440x295x(31? 43.8)mm boyutlarında olduğunu görüyoruz. Bilgisayarın çoklu dokunmatiğe duyarlı işaretleme birimiyse istenildiğinde medya tuşlarını içeren konsola dönüşüyor.

Acer'ın, Aspire ailesinin en büyük üyesi için belirlediği satış fiyatıysa 1550 dolardan başlıyor.

Acer'dan tasarımıyla göz dolduran dev; AS8943
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Acer'dan tasarımıyla göz dolduran dev; AS8943
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BarvaArtena 9 yıl
core i5 li 18 .4 inçli modeli bimekste satılmaya başlamış
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erhan850 9 yıl
acaba bu nezaman satışa sunulucak bir fikri olan varmı?
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byorkouk 9 yıl
sa arkadaşm saturnde gördüm demişsin.Bu ürün Türkiyeye geldimi?Geldiyse fiyatı nedir?
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erhan850 9 yıl
arkadaşlar türkiyeye gelip gelmedigini bilen varmı cihazın?
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kehant 9 yıl
ürünün videosu video.f1cd.ru/...
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erhan850 9 yıl
notebookcheck.net/...

notebookcheck sitesi neredeyse bir ürünün incelenebileceği maksimum seviyede incelemiş AS8943'ü. bir göz gezdirmekte fayda var.
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vidoko 9 yıl
oooo işte acer sen busun .. bence çok hoş olmuş ve fiyaıda uygun bu özellikte daha pahalı markalar var :))
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spyfox 9 yıl
Erkenden satışa sunarlar umarım ülkemizde
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Tydd 9 yıl
Böyle bir tasarımla "Isı" sorunun üstesinden nasıl gelebilirler?? Allah aşkına önce tüm üreticiler hava soğutmayı bir kenara bırakıp yeni teknoloji geliştirmeyi denesinler. Artık Nano teknoloji ile ısı azalımının sonuna geliniyor.. Ve küçültme işlemleri de artık şuan ki teknolojimizi zorluyor. Ama üreticiler hala daha bunu görmüyor ya deli oluyorum
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Batuist 9 yıl
güzel bir ürün yalnız masaüstünden kalkmaz bu...
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ogkasa 9 yıl
Gerçekten şu zamana kadar gördüğüm en iyi laptop olmuş diyebilirim. Gerek tasarım gerek incelik gerekse de donanım olarak mükemmel. Laptop almayı düşünmüyodum ancak böle bişey olursa alırım diyodum ve tamda istediğim gibi bir laptop yapmışlar sonunda. Tebrikler acerrrrrrrrrrrrrrrr
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Kumandan 9 yıl
acer=casper
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erhan850 9 yıl

Kumandan

acer=casper


bu kanıya nasıl vardın dostum?
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kkkcrazy 9 yıl
biraz mac havası var sankim =)
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Night Wish 9 yıl
Blu-ray olmasa fiyat baya düşer bence çok gereksiz şey şu blu-ray
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visceroid 9 yıl
Kasa mükemmel. Donanım da öyle ama biraz ağır doğal olarak...
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bolu 9 yıl
budur
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