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Acer'den Nvidia G-Sync destekli 34-inç kavisli monitör: XR341CKA

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer'den Nvidia G-Sync destekli 34-inç kavisli monitör: XR341CKA

Monitör pazarının önemli firmalarından Acer, oyuncuları hedef alan Nvidia G-Sync destekli 34-inçlik kavisli monitörü XR341CKA'yı kullanıcıların beğenisine sundu.

Daha çok oyunculara özel olarak hazırlanan Acer XR341CKA, ilk olarak şık gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Çerçevesiz tasarımıyla da oldukça güzel görünen monitör, Nvidia'nın G-SYNC teknolojisiyle monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı ve düşük gecikmeye sahip bir oyun deneyimi ortaya koyabiliyor. Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörünü de üreten Acer, yeni çözümünü de teknik olarak 34-inçlik 21:9 IPS panelde 3440x1440 (WQHD) çözünürlükte hazırlamış durumda.

Kavisli ekranıyla sarmalayıcı bir multimedya deneyimi vaat eden ve 7W gücündeki hoparlörleriyle ekstra donanımlara olan ihtiyacı ortadan kaldıran Acer XR341CKA, bünyesinde HDMI, USB 3.0 ve DisplayPort portlarını taşıyor, sRGB renk gamutunun %100'ünü karşılıyor, 178 derce görüş açısı sunuyor ve 4ms tepki süresi ortaya koyuyor.

Acer'ın yeni oyuncu monitörü XR341CKA, 1300$ fiyat etiketiyle Eylül ayında raflardaki yerini alıyor.

Acer'den Nvidia G-Sync destekli 34-inç kavisli monitör: XR341CKA


http://www.maximumpc.com/acer_unveils_curvaceous_34-inch_qhd_monitor_nvidia_g-sync_2015 Yorum Yaz
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Morphinz 4 yıl
1300 $$$
Lan insan alıcak bunları ya. Bi firmada 1000 liraya 32" normal monitor üretsinde alalım. Bizimde hakkımız.
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MxFxOx 4 yıl
parasıda 4k ımış
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konsoldede 4 yıl
asus ve benq vs digerleri acer den daha iyisini yaparlar sene sonuna dogru 34 inc sekmentinde, bekleyip görmek lazim
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bocekgrafik 4 yıl konsoldede
Acer, monitör konusunda Asus ve BenQ'nun önünde bir firmadır. Birçok ilk Acer'dan gelmiştir monitör hususunda. Bu monitör de öyle yine.
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doctor_bey 4 yıl
Ben bunların dilinden pek anlamam, donanım olarak hangisi daha iyi hangisi daha kötü bilemem, ama tasarım gerçekten çok hoşuma gitti, g-sync desteği de artısı olmuş.
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limoncu7 4 yıl
Kavisli bir monitör için boyutu küçük
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freshwind 4 yıl
kavisli monitör ve tvler geleceğin teknolojisi, ancak şimdilik açıları çok az şöyle 150-180 derece açıyla bizi çevreleyen bir monitör üretirlerse müthiş olur
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c36ab7c4 4 yıl
Ah ah tam benlik monitör de, fiyatı Türkiye'de astronomik olur.
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mbald 4 yıl
800 dolara 2k 144 hertz ips, Acer Xb270hu almak çok daha mantıklı
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34sem 4 yıl
kaç hz?
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mbald 4 yıl 34sem
34sem
kaç hz?

Büyük ihtimalle 75
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