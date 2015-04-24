Acer'den Nvidia G-Sync destekli 34-inç kavisli monitör: XR341CKA

Monitör pazarının önemli firmalarından Acer, oyuncuları hedef alan Nvidia G-Sync destekli 34-inçlik kavisli monitörü XR341CKA'yı kullanıcıların beğenisine sundu.





Daha çok oyunculara özel olarak hazırlanan Acer XR341CKA, ilk olarak şık gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Çerçevesiz tasarımıyla da oldukça güzel görünen monitör, Nvidia'nın G-SYNC teknolojisiyle monitörün yenileme hızı ile GPU'nun render hızını senkronize ederek oldukça akıcı ve düşük gecikmeye sahip bir oyun deneyimi ortaya koyabiliyor. Nvidia G-Sync teknolojisine sahip dünyanın ilk 4K oyuncu monitörünü de üreten Acer, yeni çözümünü de teknik olarak 34-inçlik 21:9 IPS panelde 3440x1440 (WQHD) çözünürlükte hazırlamış durumda.





Kavisli ekranıyla sarmalayıcı bir multimedya deneyimi vaat eden ve 7W gücündeki hoparlörleriyle ekstra donanımlara olan ihtiyacı ortadan kaldıran Acer XR341CKA, bünyesinde HDMI, USB 3.0 ve DisplayPort portlarını taşıyor, sRGB renk gamutunun %100'ünü karşılıyor, 178 derce görüş açısı sunuyor ve 4ms tepki süresi ortaya koyuyor.





Acer'ın yeni oyuncu monitörü XR341CKA, 1300$ fiyat etiketiyle Eylül ayında raflardaki yerini alıyor.





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