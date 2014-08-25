Acer'ın orta segment telefonu Liquid X1'in Avrupa macerası başlıyor

Akıllı telefon dünyasında varlık göstermeye çalışan Acer, Liquid X1 isimli yeni modelinin küresel dağıtımına başlıyor. Haziran ayında anons edilen ancak o dönemden bu yana sadece Tayvan'da kullanıcılara sunulan telefon, Asya ve Avrupa'ya doğru yol almaya hazırlanıyor.

Acer'ın yeni telefonu, donanım özellikleri ve fiyatlandırmasıyla dikkat çekebilir. 5.7-inç büyüklüğündeki ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük desteği sunan telefon, 8.5mm kalınlığında ve 164 gram ağırlığında kasaya sahip. Kısacası iri bir cüsse üzerinde şekillenen Liquid X1, MediaTek'in 8 çekirdekli MT6592 işlemcisinden gücünü alıyor.

İşlemci hızı 1.7GHz olan ve grafik tarafında ARM'ın Mali450-MP4 GPU'suna sahip olan telefona 2GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. İstenirse microSD kart slotu üzerinden hafızanın arttırılabildiği cihazda, f/1.8 diyaframa sahip olan 13MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. En çok merak edilen detaylardan olan pil kapasitesi, 2700mAh olarak belirlenen telefonun fiyatı ise Tayvan'da 265 dolar civarında.

Genel olarak şık bir görünüme sahip olan telefon, arka kapak tasarımı itibariyle Galaxy S5 esintisi de taşımıyor değil. Acer'ın özellikle kamera yeteneklerine vurgu yaptığı telefon, 0.3 saniyede netleme yapabildiği gibi, Freefocus özelliği ile sonradan netleme imkanı da tanıyor. Uygun fiyatlı telefonların sayısı her geçen gün artarken, Acer'ın fiyat/performans iddiasında olduğu yeni telefonu Liquid X1'in kendisine ne kadar yer edineceğini zaman gösterecek.



